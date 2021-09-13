fler написав:Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе. МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.
А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*))
fler написав:Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе. МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.
А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*))
Флер у нас тут для другого. Мы вот обсудили уже прирост США, немалую долю которого даёт штат Техас, обсудили Италию и Францию, что абсолютно одинаково идут после 60% вакцинации. Африку вот тоже. Теперь вот неоднородность Кению и Марокко обсудим и перейдём ещё к какой стране... В перерывах переживая за рождаемость, +66% сердечников и эпидемию туберкулёза в Украине. И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно )))
Вспоминаем историю про кота и тапки. Ну конечно за "алгоритм", за что ещё. Не за оскорблялки же. Конечно нет!
budivelnik написав:При цьому, в подальшому кількість подобова смертей від ковіду буде падати і з рік впаде до 50....
И что нам делать с этой информацией?Колысь впаде. Сейчас значит пусть по 800-тыщенке в день выкашивает? Как в апреле.
И песенка о "3-5 місяців не дожили" в рифму никак не может попасть.Неь провалов смертности. Ни через 3 месяца после вспышки (апрельской) , ни через 10 (после осенней) . Наверное таки провал будет через годы. Как и говорят умные люди, которые заявляют об уменьшении срока жизни умерших от Ковид на 5-8 лет.
Американські медики припустили, що штам «Дельта» розвивається циклічно, фазами тривалістю в два місяці. За їхніми словами, такий спад може бути перепочинком перед більшим сплеском, початком нової хвилі коронавірусу в кінці 2021 року.
Як пояснив епідеміолог з Університету Міннесоти Майкл Остерхольм, вчені досі знаходяться в «печерній епосі» в розумінні розвитку Covid-19. Вони висунули кілька припущень. Перше з них говорить, що деякі люди можуть бути більш уразливі для певних штамів. Як тільки всі вони будуть інфіковані, вірус почне відступати.
«Друга теорія полягає в тому, що вірусу потрібно близько двох місяців для проходження через групу людей на конкретній місцевості. Потім він перестає поширюватися до тих пір, поки люди не вийдуть «за межі кола». Наприклад, не почнуть подорожувати», – додав він.
fler написав:Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе. МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
А Вы бы повторили. Вдруг до всех наконец дойдёт. А то всё намёками да намёками.