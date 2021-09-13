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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3703370437053706>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:29

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  change_pm написав:Імхо, їх навмисно вбивають ((((


Флер насторожилась)
  fler написав:Розмовляла з академіком НАНУ вчора.

Ваш, николаевскмй пацанчик? Кличка "академик"? :mrgreen:

Кличка НАНУ, фамилия - Академик.
После Кивы кто-то еще всерьез верит, что в Украине осталась наука?)))

Да, после Кивы наука уже не та... Он ещё адвокатское получает... Талант. И это ж всё на украинском языке, представляете...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:54

  fler написав:Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.
МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються :wink:

Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.

Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.

А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:59

  detroytred написав:
  fler написав:Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.
МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються :wink:

Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.

Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.

А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*))

Флер у нас тут для другого. Мы вот обсудили уже прирост США, немалую долю которого даёт штат Техас, обсудили Италию и Францию, что абсолютно одинаково идут после 60% вакцинации. Африку вот тоже.
Теперь вот неоднородность Кению и Марокко обсудим и перейдём ещё к какой стране... В перерывах переживая за рождаемость, +66% сердечников и эпидемию туберкулёза в Украине. И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно )))
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:01

  d44 написав:
  fler написав:Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком.
І що лікував, точніше кого "вбивав" антібіотиками?

Он на других порошках плотно сидит)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Банити за алгоритм розрахунку

Вспоминаем историю про кота и тапки. Ну конечно за "алгоритм", за что ещё. Не за оскорблялки же. Конечно нет!
  budivelnik написав:При цьому, в подальшому кількість подобова смертей від ковіду буде падати і з рік впаде до 50....

И что нам делать с этой информацией?Колысь впаде. Сейчас значит пусть по 800-тыщенке в день выкашивает? Как в апреле.

И песенка о "3-5 місяців не дожили" в рифму никак не может попасть.Неь провалов смертности. Ни через 3 месяца после вспышки (апрельской) , ни через 10 (после осенней) . Наверное таки провал будет через годы. Как и говорят умные люди, которые заявляют об уменьшении срока жизни умерших от Ковид на 5-8 лет.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:07

Американські медики припустили, що штам «Дельта» розвивається циклічно, фазами тривалістю в два місяці. За їхніми словами, такий спад може бути перепочинком перед більшим сплеском, початком нової хвилі коронавірусу в кінці 2021 року.

Як пояснив епідеміолог з Університету Міннесоти Майкл Остерхольм, вчені досі знаходяться в «печерній епосі» в розумінні розвитку Covid-19. Вони висунули кілька припущень. Перше з них говорить, що деякі люди можуть бути більш уразливі для певних штамів. Як тільки всі вони будуть інфіковані, вірус почне відступати.

«Друга теорія полягає в тому, що вірусу потрібно близько двох місяців для проходження через групу людей на конкретній місцевості. Потім він перестає поширюватися до тих пір, поки люди не вийдуть «за межі кола». Наприклад, не почнуть подорожувати», – додав він.

Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/amerikanski-biologi-prognozuyut-ciklichniy-rozvitok-delta-shtamu-covid-19-780699.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:26

  fler написав:Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.
МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються :wink:

Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.

А Вы бы повторили.
Вдруг до всех наконец дойдёт. :)
А то всё намёками да намёками.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:42

  budivelnik написав:1 Кабмін продовжив дію сертифікатів з 180 до 360 днів
Як на мене якось дивно
Ізраїль вже суне по 4тій дозі і йому все мало
2 Банити за алгоритм розрахунку...
Ну забанили, алгоритм не зник
Отже
Кількість смертей за добу(500 діб)
Всі причини-1750
Серцево судинні-800
Нещасні випадки-100
Ковід-80

При цьому, в подальшому кількість подобова смертей від ковіду буде падати і з рік впаде до 50....
А 100 від нещасних випадків так і залишиться

Израиль пока что "по 4тій дозі" не суне. Так что не надо привирать. Или на пляже всё ещё чересчур жарко?
Отвечал на Ваше предложение по графику, но тот пост тоже удалили вместе с Вашим. Не знаю, успели ли Вы прочитать. Там я посчитал по Вашему настоянию среднесуточную смертность от ковида. Получилось с 01.03.2020 - 54360:561=97. За прошедшие пару дней, полагаю, не сильно поменялось. И что?
Что будет через год ни я, ни Вы не знаем. Может, 50, как вы утверждаете, а, может, 200.
Может, эпидемия у нас уже закончилась - буду только рад. А, может, через пару месяцев у нас будет опять как в апреле - по 400+ смертей в сутки (или больше). А нас вопреки Вашей пропаганде заставят сидеть по домам на жесточайшем карантине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Питання до учасника який припустив
А що будете робити , якщо вимре 2/ як при іспанці...

На підставі яких математичних розрахунків він прийшов до цієї страшилки?

Офіційна інформація
3% в рік перехворіло, 2,5% від перехворівших померли....

Він в карантино/локдауні збирається прожити 980 років(саме стільки треба часу щоб безсмертні МакЛАДауни в кількості 2/3загинули від ковіду
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:01

41 процент из 606 человек, умерших от коронавируса с начала августа, не были вакцинированы от него. При этом доля непривитых среди населения Израиля составляет всего около 12 процентов. Об этом 15 сентября сообщает радиостанция «Кан решет бет».
Также сообщается, что с начала кампании вакцинации третьей дозой половина умерших были привиты двумя дозами и только 7 процентов получили бустерную дозу.

Данные, собранные минздравом, показывают, что во время четвертой волны эпидемии соотношение между числом подтвержденных больных и числом умерших было значительно ниже, чем во время предыдущих волн: умерли 0,28 процента подтвержденных больных. для сравнения: во время третьей волны доля умерших среди инфицированных была в два с половиной раза больше, а во время второй этот показатель составил 0,85 процента.
....
...Меворах сказал, что во время второй волны коэффициент смертности среди тяжелобольных составлял 38 процентов, во время третьей – 33 процента, а во время четвертой – 25 процентов. Он добавил, что наблюдается явный эффект вакцины, предотвращающей заболевание в тяжелой форме и смерть.

Профессор Эран Сегаль из Института имени Вейцмана сказаhttps://detaly.co.il/41-protsent-umershih-ot-koronavirusa-v-avguste-ne-byl-vaktsinirovan/л, что чем больше людей вакцинируется третьей дозой, тем больше четвертая волна становится волной невакцинированных. Около двух третей пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, не были вакцинированы, хотя их доля среди населения в семь раз меньше, чем доля привитых. Сегаль добавил, что в сентябре около половины умерших не были вакцинированы.

https://detaly.co.il/41-protsent-umershih-ot-koronavirusa-v-avguste-ne-byl-vaktsinirovan/
ЛАД
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