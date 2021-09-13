fler написав:

не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.

Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуютьсяРозмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але