RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3703370437053706

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:06

budivelnik
Пока что бессмертно только Ваше хамство.
Вы на пляже уже и с цифрами дружить перестали?
Что такое 2/ и 2/3 совершенно не понятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19558
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4834 раз.
Подякували: 4473 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Він в карантино/локдауні збирається прожити 980 років(саме

А надо больше топить за антивакцинацию. Тогда будем выбрасывать вакцину в утиль и ныть, что сидим в локдаунах. Все нормальные страны ширнулись и открываются, а у нас у Будивельныка свой путь.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4684
З нами з: 15.02.09
Подякував: 226 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… :D
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки :roll:


Денег у меня хватает, как раз.
Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход
Binimovich
 
Повідомлень: 4174
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:45

  Binimovich написав:
fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… :D
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки :roll:


Денег у меня хватает, как раз.
Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход

Неоправданный риск. Результат сильно зависит от Ляшко. Если будут делать по 20.000 тестов в день, то число новых случаев может быть и значительно ниже 10.000. Правда, госпитализаций может быть столько же или даже больше. :)
В Израиле за вчера сделано 165 584 тестов.
Это также к вопросу о большом количестве инфицированных.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19558
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4834 раз.
Подякували: 4473 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3703370437053706
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 770, 771, 772
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7718 7329821
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 12:45
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19872)
15.09.2021 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.