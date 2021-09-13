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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:06
budivelnik
Пока что бессмертно только Ваше хамство.
Вы на пляже уже и с цифрами дружить перестали?
Что такое 2/ и 2/3 совершенно не понятно.
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ЛАД
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:08
budivelnik написав:
Він в карантино/локдауні збирається прожити 980 років(саме
А надо больше топить за антивакцинацию. Тогда будем выбрасывать вакцину в утиль и ныть, что сидим в локдаунах. Все нормальные страны ширнулись и открываются, а у нас у Будивельныка свой путь.
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Hotab
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:16
fler написав:
Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет…
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Денег у меня хватает, как раз.
Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход
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Binimovich
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:45
Binimovich написав: fler написав:
Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет…
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Денег у меня хватает, как раз.
Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход
Неоправданный риск. Результат сильно зависит от Ляшко. Если будут делать по 20.000 тестов в день, то число новых случаев может быть и значительно ниже 10.000. Правда, госпитализаций может быть столько же или даже больше.
В Израиле за вчера сделано 165 584 тестов.
Это также к вопросу о большом количестве инфицированных.
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ЛАД
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:00
Binimovich написав: fler написав:
Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали.
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Денег у меня хватает, как раз.
Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход
А что мешает вам дать прогноз на 4 октября? Не стесняйтесь, до конца года еще можно не раз спрогнозировать
Как справедливо заметили ваши однодумцы ЛАД и Антей1969, результат сильно зависит от тестирования. Поэтому я уточню: до 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки.
По моим наблюдениям (с августа этого года) кол-во тестов пока не превышало 75,5 тыс./сутки.
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fler
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:04
fler написав:
Поэтому я уточню
Слишком много ошибок в фразе "я включу заднюю".
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Hotab
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:17
Hotab написав: fler написав:
Поэтому я уточню
Слишком много ошибок в фразе "я включу заднюю".
В отличие от Ваших прогнозов, которых здесь ни одного, этот выглядит вполне прилично.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:30
fler написав: Hotab написав: fler написав:
Поэтому я уточню
Слишком много ошибок в фразе "я включу заднюю".
В отличие от Ваших прогнозов, которых здесь ни одного, этот выглядит вполне прилично.
А что там с Марокко и Кенией?
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stm
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