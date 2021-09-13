fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Денег у меня хватает, как раз. Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход
fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Денег у меня хватает, как раз. Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход
Неоправданный риск. Результат сильно зависит от Ляшко. Если будут делать по 20.000 тестов в день, то число новых случаев может быть и значительно ниже 10.000. Правда, госпитализаций может быть столько же или даже больше. В Израиле за вчера сделано 165 584 тестов. Это также к вопросу о большом количестве инфицированных.
fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Денег у меня хватает, как раз. Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход
А что мешает вам дать прогноз на 4 октября? Не стесняйтесь, до конца года еще можно не раз спрогнозировать Как справедливо заметили ваши однодумцы ЛАД и Антей1969, результат сильно зависит от тестирования. Поэтому я уточню: до 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки. По моим наблюдениям (с августа этого года) кол-во тестов пока не превышало 75,5 тыс./сутки.
Думала, что вы тихонько сами найдете данные и успокоитесь, чтоб не позориться, но нет… Ладно, как хотите… ______________________Марокко ____________________________________ Кения Население –______ 37434 тыс. _____________________________________ 55192 тыс. Вакцинировано 2 дозами – 44%______________________________________ 1,6% Выявлено ковидных с 1 по 14.09.21 – 47401_________________________ 8517 Летальность средняя за 7 дней – 66________________________________ 18 https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... e&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... CA4&uact=5
fler написав:Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе. МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
Академик НАНУ - это знак качества в теме вакцинации? Он не может быть историком, филологом, религиоведом? Та даже если физиолог - вам известно, какую чушь молол Нобелевский лауреат по химии Лайнус Полинг относительно лечения всех болезней, включая рак, витамином С? Если нет - почитайте