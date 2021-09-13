IgA написав:Исследовали побочные явления нервной системы связанные с вакцинами а нашли что их частота повышается только после ковида -
We found no consistent association between either vaccine and any of the studied neuro-immune adverse events studied. Conversely, we found a 5-fold increase in risk of GBS and an 11-fold of encephalomyelitis following COVID-19.
Думала, что вы тихонько сами найдете данные и успокоитесь, чтоб не позориться, но нет… Ладно, как хотите… ______________________Марокко ____________________________________ Кения Население –______ 37434 тыс. _____________________________________ 55192 тыс. Вакцинировано 2 дозами – 44%______________________________________ 1,6% Выявлено ковидных с 1 по 14.09.21 – 47401_________________________ 8517 Летальность средняя за 7 дней – 66________________________________ 18 https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... e&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... CA4&uact=5
А вот график из моего источника Он показывает, что избыточная смертность в Кении больше чем в Марокко. Что Марокко тоже учитывает не всё, но тем не менее учёт ведётся точнее, чем в Кении. Вот и ответьте мне почему избыточная смертность в Кении больше? Кстати, городов и стран у Вас становиться всё меньше. Так скоро и про РФ начнем с Вами говорить. Будем сравнивать Сев.корею и РФ и задаваться вопросом о свободе и её цене ПС: Ожидаемый возраст жизни в Марокко составляет 75.9 лет. В Кении 59,2 года. Так что Флер, Ваши знания даже по подсказке очень не очень. Но ничего, наверстаем вместе. Возьму над Вами шефство )))))
Востаннє редагувалось stm в Сер 15 вер, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Ваших прогнозов, которых здесь ни одного
Какая цель этих ваших прогнозов? Ваша братия не в состоянии разобраться с уже свершимшимися цифрами: ни по смертям в Украине, ни по болезням в Израиле. Куда вам ещё с прогнозами. Да ещё и там , где вы сами же заявили, что не верите в с стистику)) . Я не верю в укр.стату по ковид- я не треплю об этих цифрах языком. А вы уже поверили?))
ЛАД написав:А когда будет не рано? Могу ещё понять фразу: "Рано делать окончательные выводы". Но на сегодня практически все цифры свидетельствуют об эффективности вакцин.
практически - значит не все? Значит есть сомнения. Выводы будем делать после окончания испытания вакцины на людях.
ЛАД написав:
Достаточно нам будет как в Бергамо и ловли плавцов в парках. Пока интересно наблюдать.
Это всё не цифры. Тут журналист может написать что угодно, а полиция проявлять избыточное рвение.
такое же рвение сейчас идет по принудительной вакцинации.
ЛАД написав:Вам нужен только повод поспорить и повеселиться? Прошу на политветку, поводов будет по горло и больше.
нет, мне вот с соплями интересно)
ЛАД написав:Прекрасно понимаю, что убеждать Вас или Флер совершенно бесполезно. По разным причинам, но тем не менее. Если бы я был уверен, что ветку читают 50-100 человек, давно бы бросил писать. Но если их всё же много, то давать Вам и Флер возможность пудрить мозги опасностью и/или бесполезностью вакцин не хочется.
ЛАД написав:Критика нужна и я не против её послушать. Но уже писал - логичную и обоснованную. Но не Ваши приколы или пропагандонство Флер.
так у меня вполне обоснованная. Кто-то меня постоянно лайкает.
ЛАД написав:Что значит "инфа с которой вы согласны" (или не согласен), вообще не понимаю. Информация может быть достоверной, сомнительной или лживой. Соглашаться или не соглашаться можно с трактовкой информации или в её достоверности. Например, в достоверности цифр, которые привели yanyura и Binimovich я практически не сомневаюсь. Достоверность многих идей, высказываемых Жолобак или какими-то "юристами", видео которых здесь выставляли, простите, даже обсуждать не хочу. Зачастую, просто БСК (бред сивой кобылы). Так же, как "теории" плоской Земли или аналогичные.
т.е. вы некому Биминовичу доверяете, а Жолобак - сивая кобыла? Последнее, что я помню от Биминовича - это цитата Черненко, которая без цифр, но с подвтерждением, что вакцина эффективна.
Статья с размышлениями о том нужно ли вакцинировать переболевших. Если вкратце - можно не вакцинировать или достаточно одной дозы, но брать организацию этого на себя никто не хочет, плюс сложно отделить переболевших агнцев от козлищ антиваксов. Так что Ромасик, берите в охапку переболевшего яму, будивельника и кого может забыл и выступайте с политической инициативой, а не нойте на форуме про то что прививки не работают. Этим вы только приближаете новый локдаун, который ударит и по вам же, антитела тут не помогут. Заодно посмотрим кто из вас реально не вакцинируется потому что верит в свои антитела а кто матерый антивакс или ольгинский тролль
Локдаун - это как раз ваша паранойя. Не понимаю в чем проблема организации? - проверить антитела. Непонятно, что вы нам принесли. Нам как-то по барану, нужно ли вам кого-то вакцинировать. Я свои дозы вакцины завещаю вам с ЛАДом и Хотабом. Шлифанитесь там хорошо. Вон говорят, даже нервишки лечит. У меня вот третий день горлышко побаливает, но нюх пока не пропал. Интересно бы антитела проверить за чей-то счет (обычно работодателя). А вдруг у меня происходит процесс повторной вакцинации
ЛАД написав:Американські медики припустили, що штам «Дельта» розвивається циклічно, фазами тривалістю в два місяці. За їхніми словами, такий спад може бути перепочинком перед більшим сплеском, початком нової хвилі коронавірусу в кінці 2021 року.
Як пояснив епідеміолог з Університету Міннесоти Майкл Остерхольм, вчені досі знаходяться в «печерній епосі» в розумінні розвитку Covid-19. Вони висунули кілька припущень. Перше з них говорить, що деякі люди можуть бути більш уразливі для певних штамів. Як тільки всі вони будуть інфіковані, вірус почне відступати.
«Друга теорія полягає в тому, що вірусу потрібно близько двох місяців для проходження через групу людей на конкретній місцевості. Потім він перестає поширюватися до тих пір, поки люди не вийдуть «за межі кола». Наприклад, не почнуть подорожувати», – додав він.
десь я вже про печерну епоху чув. Так-так интересная новая теория о двух месяцах для коллективного иммунитета. Как же лохдауны? Где это люди 2 месяца сидели в своем коле, а потом поразбегались?
41 процент из 606 человек, умерших от коронавируса с начала августа, не были вакцинированы от него. При этом доля непривитых среди населения Израиля составляет всего около [b]12 процентов. Об этом 15 сентября сообщает радиостанция «Кан решет бет»[/b]. Также сообщается, что с начала кампании вакцинации третьей дозой половина умерших были привиты двумя дозами и только 7 процентов получили бустерную дозу.
**здит радио Израиля - вакцинация составляет 61,5% населения. 100-41=59% умерших были вакцинированы. Таким образом, доля умерших ваксов примерно равна доле ваксов в популяции.