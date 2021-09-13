IgA написав:

Принесу пожалуй немного праздника на улицу антиваксов, порадую ромасика и флер а то они совсем опечалились, даже не хотят вести дискуссиюСтатья с размышлениями о том нужно ли вакцинировать переболевших. Если вкратце - можно не вакцинировать или достаточно одной дозы, но братьэтого на себя никто не хочет, плюс сложно отделить переболевших агнцев от козлищ антиваксов.Так что Ромасик, берите в охапку переболевшего яму, будивельника и кого может забыл и выступайте с политической инициативой, а не нойте на форуме про то что прививки не работают. Этим вы только приближаете новый локдаун, который ударит и по вам же, антитела тут не помогут. Заодно посмотрим кто из вас реально не вакцинируется потому что верит в свои антитела а кто матерый антивакс или ольгинский тролль