Постановлением №1236 бизнесу разрешили во время пребывания региона в желтой зоне самостоятельно выбирать – обслуживать только вакцинированных посетителей или всех подряд, но с соблюдением ограничений для желтой зоны. Но при этом не менее 80% сотрудников заведения обязаны быть привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. То есть, как минимум они должны иметь желтые или зеленые COVID-сертификаты. Для работы в красной зоне полностью должны быть вакцинированы все 100% сотрудников, и получать услуги смогут получать лишь полностью вакцинированные граждане. Новые карантинные правила в Украине вводятся с 20 сентября.
Прямо вижу, как в Украине, где ваксов менее 15%, бизнес будет выбирать, кого ж ему обслуживать Эпицентры будут на входе запускать по сертификатам
stm написав:А вот график из моего источника ... Он показывает, что избыточная смертность в Кении больше чем в Марокко. Что Марокко тоже учитывает не всё, но тем не менее учёт ведётся точнее, чем в Кении. Вот и ответьте мне почему избыточная смертность в Кении больше? Кстати, городов и стран у Вас становиться всё меньше. Так скоро и про РФ начнем с Вами говорить. Будем сравнивать Сев.корею и РФ и задаваться вопросом о свободе и её цене ПС: Ожидаемый возраст жизни в Марокко составляет 75.9 лет. В Кении 59,2 года. Так что Флер, Ваши знания даже по подсказке очень не очень. Но ничего, наверстаем вместе. Возьму над Вами шефство )))))
Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взял Такую чушь здесь пороть