stm написав:

А вот график из моего источника...Он показывает, что избыточная смертность в Кении больше чем в Марокко. Что Марокко тоже учитывает не всё, но тем не менее учёт ведётся точнее, чем в Кении.Вот и ответьте мне почему избыточная смертность в Кении больше?Кстати, городов и стран у Вас становиться всё меньше. Так скоро и про РФ начнем с Вами говорить. Будем сравнивать Сев.корею и РФ и задаваться вопросом о свободе и её ценеПС: Ожидаемый возраст жизни в Марокко составляет 75.9 лет. В Кении 59,2 года.Так что Флер, Ваши знания даже по подсказке очень не очень. Но ничего, наверстаем вместе. Возьму над Вами шефство )))))