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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3705370637073708

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:18

Маразм крепчает...

Постановлением №1236 бизнесу разрешили во время пребывания региона в желтой зоне самостоятельно выбирать – обслуживать только вакцинированных посетителей или всех подряд, но с соблюдением ограничений для желтой зоны. Но при этом не менее 80% сотрудников заведения обязаны быть привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. То есть, как минимум они должны иметь желтые или зеленые COVID-сертификаты. Для работы в красной зоне полностью должны быть вакцинированы все 100% сотрудников, и получать услуги смогут получать лишь полностью вакцинированные граждане.
Новые карантинные правила в Украине вводятся с 20 сентября.

Прямо вижу, как в Украине, где ваксов менее 15%, бизнес будет выбирать, кого ж ему обслуживать :roll: Эпицентры будут на входе запускать по сертификатам :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:24

  stm написав:А вот график из моего источника
...
Он показывает, что избыточная смертность в Кении больше чем в Марокко. Что Марокко тоже учитывает не всё, но тем не менее учёт ведётся точнее, чем в Кении.
Вот и ответьте мне почему избыточная смертность в Кении больше?
Кстати, городов и стран у Вас становиться всё меньше. Так скоро и про РФ начнем с Вами говорить. Будем сравнивать Сев.корею и РФ и задаваться вопросом о свободе и её цене ;)
ПС: Ожидаемый возраст жизни в Марокко составляет 75.9 лет. В Кении 59,2 года.
Так что Флер, Ваши знания даже по подсказке очень не очень. Но ничего, наверстаем вместе. Возьму над Вами шефство )))))


Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взял :roll: Такую чушь здесь пороть :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:34

  fler написав:
Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взял :roll: Такую чушь здесь пороть :shock:

Флер, я то не скрываю что блондинка, а Вы то уверенны что умны, а это самообман )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Кто-то меня постоянно лайкает.

Это элементарно узнается - заходите в свой профиль и смотрите
Поблагодарили:


Но я вам помогу. Вот те крайние "кто-то" (4 человека), кто "лайкает" вас на этой ветке:

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yanyura
 
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  #<1 ... 3705370637073708
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