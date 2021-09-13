Постановлением №1236 бизнесу разрешили во время пребывания региона в желтой зоне самостоятельно выбирать – обслуживать только вакцинированных посетителей или всех подряд, но с соблюдением ограничений для желтой зоны. Но при этом не менее 80% сотрудников заведения обязаны быть привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. То есть, как минимум они должны иметь желтые или зеленые COVID-сертификаты. Для работы в красной зоне полностью должны быть вакцинированы все 100% сотрудников, и получать услуги смогут получать лишь полностью вакцинированные граждане. Новые карантинные правила в Украине вводятся с 20 сентября.
Прямо вижу, как в Украине, где ваксов менее 15%, бизнес будет выбирать, кого ж ему обслуживать Эпицентры будут на входе запускать по сертификатам
stm написав:А вот график из моего источника ... Он показывает, что избыточная смертность в Кении больше чем в Марокко. Что Марокко тоже учитывает не всё, но тем не менее учёт ведётся точнее, чем в Кении. Вот и ответьте мне почему избыточная смертность в Кении больше? Кстати, городов и стран у Вас становиться всё меньше. Так скоро и про РФ начнем с Вами говорить. Будем сравнивать Сев.корею и РФ и задаваться вопросом о свободе и её цене ПС: Ожидаемый возраст жизни в Марокко составляет 75.9 лет. В Кении 59,2 года. Так что Флер, Ваши знания даже по подсказке очень не очень. Но ничего, наверстаем вместе. Возьму над Вами шефство )))))
Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взял Такую чушь здесь пороть
Igneus написав: Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено. Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!
подтверждаю - прием в стационар и все операции, без тестов на Ковид по состоянию на сегодня
Прораб написав: Госпіталізація проводиться у робочі дні з 9-30 до 15-30 годин у приймальному відділі Інституту. Увага! Інститут приймає без направлень! Тест ІФА або ПЛР на Covid-19 повинен бути на руках. Тест придатний протягом 12 днів. https://unci.org.ua/gospitalizatsiya-hvoryh/
Проверяют первым из всех анализов при госпитализации.
значит у всех по разному , у нас во Львове на плановые операции без каких либо тестов
Ромасик написав:Локдаун - это как раз ваша паранойя. Не понимаю в чем проблема организации? - проверить антитела. Непонятно, что вы нам принесли. Нам как-то по барану, нужно ли вам кого-то вакцинировать. Я свои дозы вакцины завещаю вам с ЛАДом и Хотабом. Шлифанитесь там хорошо. Вон говорят, даже нервишки лечит.
Спасибо за Вашу щедрость, но я уже вакцинировался как и большинство в стране где я живу. И поэтому, в отличии от Вас, локдаун мне пока не грозит. Маски остались только в общественном транспорте. И никаких паспортов вакцинации внутри страны.
такое же рвение сейчас идет по принудительной вакцинации.
а вот Вы похоже о чем то догадываетесь и Вас это конечно же не разу не беспокоит
Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним». https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html
мдя ... аж диву дивуюся які тільки нові псевдонаукові терміни не приходиться вигадувати та підміняти другі
гібридний імунітет
дивовижну реакцію на вакцину
або хоч якось виправдати \ мотивувати людей з природнім імунітетом вакцинуватися ... Імунологія існує давно і тут раптом якийсь вірус порвав наукові закони аксіоми , доведені теореми... Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології ! цей вірус прямо як відкриття Бжордано Бруно , тепер все крутиться навколо цього особливого вірусу ... Якщо по суті це така ж просто думка\теза якогось вченого нічим не краща за тези озвучені Жолобак.