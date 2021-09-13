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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 370637073708370937103711>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:18

Маразм крепчает...

Постановлением №1236 бизнесу разрешили во время пребывания региона в желтой зоне самостоятельно выбирать – обслуживать только вакцинированных посетителей или всех подряд, но с соблюдением ограничений для желтой зоны. Но при этом не менее 80% сотрудников заведения обязаны быть привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. То есть, как минимум они должны иметь желтые или зеленые COVID-сертификаты. Для работы в красной зоне полностью должны быть вакцинированы все 100% сотрудников, и получать услуги смогут получать лишь полностью вакцинированные граждане.
Новые карантинные правила в Украине вводятся с 20 сентября.

Прямо вижу, как в Украине, где ваксов менее 15%, бизнес будет выбирать, кого ж ему обслуживать :roll: Эпицентры будут на входе запускать по сертификатам :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:24

  stm написав:А вот график из моего источника
...
Он показывает, что избыточная смертность в Кении больше чем в Марокко. Что Марокко тоже учитывает не всё, но тем не менее учёт ведётся точнее, чем в Кении.
Вот и ответьте мне почему избыточная смертность в Кении больше?
Кстати, городов и стран у Вас становиться всё меньше. Так скоро и про РФ начнем с Вами говорить. Будем сравнивать Сев.корею и РФ и задаваться вопросом о свободе и её цене ;)
ПС: Ожидаемый возраст жизни в Марокко составляет 75.9 лет. В Кении 59,2 года.
Так что Флер, Ваши знания даже по подсказке очень не очень. Но ничего, наверстаем вместе. Возьму над Вами шефство )))))


Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взял :roll: Такую чушь здесь пороть :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:34

  fler написав:
Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взял :roll: Такую чушь здесь пороть :shock:

Флер, я то не скрываю что блондинка, а Вы то уверенны что умны, а это самообман )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Кто-то меня постоянно лайкает.

Это элементарно узнается - заходите в свой профиль и смотрите
Поблагодарили:


Но я вам помогу. Вот те крайние "кто-то" (4 человека), кто "лайкает" вас на этой ветке:

Зображення

При нажатии ЛКМ на скрин он откроется в полном размере в новой вкладке.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:46

  Прораб написав:
  yama написав:
  Igneus написав: Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.
Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!

подтверждаю - прием в стационар и все операции, без тестов на Ковид по состоянию на сегодня

  Прораб написав: Госпіталізація проводиться у робочі дні з 9-30 до 15-30 годин у приймальному відділі Інституту.
Увага! Інститут приймає без направлень!
Тест ІФА або ПЛР на Covid-19 повинен бути на руках. Тест придатний протягом 12 днів.
https://unci.org.ua/gospitalizatsiya-hvoryh/

Проверяют первым из всех анализов при госпитализации.

значит у всех по разному , у нас во Львове на плановые операции без каких либо тестов :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:48

  stm написав:
  fler написав:
Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взял :roll: Такую чушь здесь пороть :shock:

Флер, я то не скрываю что блондинка, а Вы то уверенны что умны, а это самообман )))

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fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:53

  ЛАД написав:А кто это "сексуально озабоченный ноздрями"?

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Востаннє редагувалось yama в Сер 15 вер, 2021 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:55

  fler написав:Зображення

Они же мудрецы говорят - у дурака и счастье глупое ))) опять же вижу по цитате, что таки да... )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:05

  Ромасик написав:Локдаун - это как раз ваша паранойя.
Не понимаю в чем проблема организации? - проверить антитела.
Непонятно, что вы нам принесли. Нам как-то по барану, нужно ли вам кого-то вакцинировать. Я свои дозы вакцины завещаю вам с ЛАДом и Хотабом. Шлифанитесь там хорошо. Вон говорят, даже нервишки лечит.


Спасибо за Вашу щедрость, но я уже вакцинировался как и большинство в стране где я живу. И поэтому, в отличии от Вас, локдаун мне пока не грозит. Маски остались только в общественном транспорте. И никаких паспортов вакцинации внутри страны.

такое же рвение сейчас идет по принудительной вакцинации.


а вот Вы похоже о чем то догадываетесь и Вас это конечно же не разу не беспокоит :D
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:08

  Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».
https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html

мдя ... аж диву дивуюся які тільки нові псевдонаукові терміни не приходиться
вигадувати та підміняти другі
гібридний імунітет
дивовижну реакцію на вакцину
або хоч якось виправдати \ мотивувати людей з природнім імунітетом вакцинуватися ... Імунологія існує давно і тут раптом якийсь вірус порвав наукові закони аксіоми , доведені теореми... Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології ! цей вірус прямо як відкриття Бжордано Бруно , тепер все крутиться навколо цього особливого вірусу ...
Якщо по суті це така ж просто думка\теза якогось вченого нічим не краща за тези озвучені Жолобак.
yama
 
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