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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37073708370937103711>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:13

  IgA написав:
  Ромасик написав:Локдаун - это как раз ваша паранойя.
Не понимаю в чем проблема организации? - проверить антитела.
Непонятно, что вы нам принесли. Нам как-то по барану, нужно ли вам кого-то вакцинировать. Я свои дозы вакцины завещаю вам с ЛАДом и Хотабом. Шлифанитесь там хорошо. Вон говорят, даже нервишки лечит.

Спасибо за Вашу щедрость, но я уже вакцинировался как и большинство в стране где я живу. И поэтому, в отличии от Вас, локдаун мне пока не грозит. Маски остались только в общественном транспорте. И никаких паспортов вакцинации внутри страны.
такое же рвение сейчас идет по принудительной вакцинации.

а вот Вы похоже о чем то догадываетесь и Вас это конечно же не разу не беспокоит :D

Так вы еще не из нашей страны?)
Может вы бустер еще хотите или 4 дозу?
Пока не беспокоит, пока наблюдаю, как все косят :D
Интересно, в армейку берут нечипированных? А в обезьянник? :roll:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Господа (-жи) "антиваксы", вы перед тем, как постить сюда свои "доводы", сперва внимательно прочитайте то, что собираетесь привести в качестве "железобетонного" аргумента. Иначе все ваши "доказательства" при внимательном рассмотрении выглядят, мягко говоря, натянутыми.

спасибо за опровержение тупой статьи , вы как раз объективно по ней прошлись катком ! вот только статья призывала вакцинироваться тех кто переболел Спасибо ! я тоже против вакцинации переболевших даже одной дозой. Полностью с вами согласен статья - фигня . НЕ надо тем кто переболел вакцинироваться - мое личное мнение.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:17

  yama написав:або хоч якось виправдати \ мотивувати людей з природнім імунітетом вакцинуватися ... Імунологія існує давно і тут раптом якийсь вірус порвав наукові закони аксіоми , доведені теореми... Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології ! цей вірус прямо як відкриття Бжордано Бруно , тепер все крутиться навколо цього особливого вірусу


Спокойно, яма, лично я убежден в валидности Вашего природного иммунитета и рад что смогли его получить без тяжелых побочных эффектов. Но только зачем это нам? Вы как и будивельнык не там и не тем продвигаете свои идеи. Ромасик тоже почему то разнервничался на мое предложение.
Или Ваша идея "раз я переболел так и все должны это сделать"?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:18

  yama написав:
  Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».
https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html

мдя ... аж диву дивуюся які тільки нові псевдонаукові терміни не приходиться
вигадувати та підміняти другі
гібридний імунітет
дивовижну реакцію на вакцину
або хоч якось виправдати \ мотивувати людей з природнім імунітетом вакцинуватися ... Імунологія існує давно і тут раптом якийсь вірус порвав наукові закони аксіоми , доведені теореми... Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології ! цей вірус прямо як відкриття Бжордано Бруно , тепер все крутиться навколо цього особливого вірусу ...
Якщо по суті це така ж просто думка\теза якогось вченого нічим не краща за тези озвучені Жолобак.

А учебник з української мови вижу был не доступен в Украине... )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  Binimovich написав:
fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали.
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки :roll:


Денег у меня хватает, как раз.
Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход


А что мешает вам дать прогноз на 4 октября? Не стесняйтесь, до конца года еще можно не раз спрогнозировать :wink:
Как справедливо заметили ваши однодумцы ЛАД и Антей1969, результат сильно зависит от тестирования. Поэтому я уточню: до 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки. По моим наблюдениям (с августа этого года) кол-во тестов пока не превышало 75,5 тыс./сутки.
Слишком много уточнений и условий.

То есть, после 4го октября вы допускаете рост более 10000 в сутки? Или при повышении тестирования более 80000 в сутки даже до 4го октября рост новых случаев может быть более 10000 новых случаев в сутки? В чем сакральный смысл даты 4го октября? Конец света наступит? Или земля налетит на небесную ось? Я бы еще понял дату 3е сентября, но она уже прошла, а так..

Слив засчитан.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:21

  Ромасик написав:Так вы еще не из нашей страны?)
Может вы бустер еще хотите или 4 дозу?
Пока не беспокоит, пока наблюдаю, как все косят
Интересно, в армейку берут нечипированных? А в обезьянник?


Да представляете, в Киеве мир не заканчивается )
Думаю и третья не понадобится. А если понадобиться то мне не жалко.
Я прям вижу как Вас не беспокоит, аж про армейку и обезянник в контексте вакцинации думаете.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:26

  yama написав:Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології!
Вот, тоже такое замечал. При чем сначала 10 раз на черное скажут белое, а потом уже ссылаются на это как на белое. И с таким недовольством "наука находится в печерной эпохе", мы не умеем посчитать эпидемиологический порог... Зато какие теории умеем запускать!
Сегодня еще видел в транспорте параноиков в перчатках и вспомнил, что когда маскарад начинался, то шло к тому, что и перчатки заставят носить и спиртовать руки при входе. Но как-то попустились, сошлись на масках. И самое забавное наблюдать, как этот паранаоик в перчатке не понимает, зачем она нужна, и какую гигиену этой перчатки нужно соблюдать, чтобы она имела смысл.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:29

  IgA написав:Ромасик тоже почему то разнервничался на мое предложение.

какое? и когда это я разнервничался?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:32

  Ромасик написав:
  IgA написав:Ромасик тоже почему то разнервничался на мое предложение.

какое? и когда это я разнервничался?

У нас в перчатках не заставляли ходить и киевские не используют слово армейка... А так не палитесь как и с варежками во Львове...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:33

  Ромасик написав:какое? и когда это я разнервничался?


Шлифанитесь там хорошо. Вон говорят, даже нервишки лечит.


ну не знаю, может у Вас это обычная манера общения. Но думаю нервишки полечить наверное все же Вам не помешает :D
IgA
 
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