fler написав:

Binimovich написав: fler написав: Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали.

Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали.Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки



Денег у меня хватает, как раз.

Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход Денег у меня хватает, как раз.Ставлю 100 $, что до конца года будет более 10000 в сутки новых случаев заражения. Ваш выход

до 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки.

А что мешает вам дать прогноз на 4 октября? Не стесняйтесь, до конца года еще можно не раз спрогнозироватьКак справедливо заметили ваши однодумцы ЛАД и Антей1969, результат сильно зависит от тестирования. Поэтому я уточню:По моим наблюдениям (с августа этого года) кол-во тестов пока не превышало 75,5 тыс./сутки.