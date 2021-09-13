roberto dark написав:Ходит такая легенда, что Pfizer "посадил" имунную систему уколовшихся
ну блин вам каждый день постить Жолобак https://youtu.be/eNKTnkFwAGw что бы вы посмотрели ? если коротко пересказать еще в совке в каком-то 70то то ли 78 году было известно что вакцинации как минимум временно просаживает иммунитет , истощает его . Таймингов не будет 35 минут не так много что бы давать тайминги .
Ромасик написав:Так вы еще не из нашей страны?) Может вы бустер еще хотите или 4 дозу? Пока не беспокоит, пока наблюдаю, как все косят Интересно, в армейку берут нечипированных? А в обезьянник?
Да представляете, в Киеве мир не заканчивается ) Думаю и третья не понадобится. А если понадобиться то мне не жалко. Я прям вижу как Вас не беспокоит, аж про армейку и обезянник в контексте вакцинации думаете.
я просто думал, мы в своем мирке сами решим вопрос с соплями, без советов из-за поребриков. Как это третья не понадобится? Мне Хотаб всю плешь проел, что в Израиле только 7% тяжелых случаев при наличии 3х. Хотя сам тоже полукровка. Я помню, что в армейку с судимостями не берут. С соплями, наверное, возьмут. Это почти как плоскостопие. А вот зеки поднимут бунт за нарушение их конституционных прав, если им подсадить невакса
roberto dark написав:а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность.
уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимум 13 месяцев б) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) .... короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательней из последнего https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1 остальные были давно
yama написав:что вакцинации как минимум временно просаживает иммунитет , истощает его
Жолобак только забыла добавить что для истощения нужен хронический воспалительный процесс, то есть вакцинировать нужно чуть ли не каждый день. Или сильный стресс, что несомненно может произойти при вакцинации антивакса
В некоторых умных форумах сверху закрепляют один пост который потом дополняют называется он FAQ тут тоже пора такое делать ... но не могу ... так как одни и те же вопросы поднимаются вновь и вновь .. а) какой иммунитет лучше естественный или приобретенный от 2-3-4 прививок б) помогают ли маски от вируса путь распространения аерозольный как при ветрянке в) ну и так далее со ссылками на агитаторов за Вакцинацию а также на официальны лица ...Если мы записываем смерти с ковид в смерти от ковид даже так у нас не получаеться 2% летальности (с) Ляшко ( ныне министр ) г) запретит гулять в парках что бы люди боялись что бы у людей было чувство тревоги - Ляшко д) ну и еще много всего что уже начали забывать и по второму третьему кругу
Ромасик написав:а на этом форуме сидят все решающие с министерств? Я сказал поребрики в множественном числе.
Будивельник убежден что сидят, и даже его читают ) Да Вы вроде грозились что-то порешать. Или Вы имели ввиду что порешаете в своем воображении? Ну тогда решайте, только не нервничайте ) За поребриком у нас одна, вполне определенная страна не отмазываейтесь.
yama написав:что вакцинации как минимум временно просаживает иммунитет , истощает его
Жолобак только забыла добавить что для истощения нужен хронический воспалительный процесс, то есть вакцинировать нужно чуть ли не каждый день. Или сильный стресс, что несомненно может произойти при вакцинации антивакса
это вы сами придумали? почему тогда второй укол делают через 28 дней, а не сразу двойную дозу?