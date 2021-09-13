Додано: Сер 15 вер, 2021 21:46

stm написав: А в таких регионах как Индия черная плесень А в таких регионах как Индия черная плесень

вам ответил ваш единомышленник супер агитатор за вакцинацию и лидер общественного мнения доктор КомаровскийВ некоторых умных форумах сверху закрепляют один пост который потом дополняют называется он FAQ тут тоже пора такое делать ... но не могу ... так как одни и те же вопросы поднимаются вновь и вновь ..а) какой иммунитет лучше естественный или приобретенный от 2-3-4 прививокб) помогают ли маски от вируса путь распространения аерозольный как при ветрянкев) ну и так далее со ссылками на агитаторов за Вакцинацию а также на официальны лица ...Если мы записываем смерти с ковид в смерти от ковид даже так у нас не получаеться 2% летальности (с) Ляшко ( ныне министр )г) запретит гулять в парках что бы люди боялись что бы у людей было чувство тревоги - Ляшкод) ну и еще много всего что уже начали забывать и по второму третьему кругу