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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3708370937103711>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:Ходит такая легенда, что Pfizer "посадил" имунную систему уколовшихся
ну блин вам каждый день постить Жолобак
https://youtu.be/eNKTnkFwAGw что бы вы посмотрели ? если коротко пересказать еще в совке в каком-то 70то то ли 78 году было известно что вакцинации как минимум временно просаживает иммунитет , истощает его . Таймингов не будет 35 минут не так много что бы давать тайминги .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:37

  IgA написав:
  Ромасик написав:Так вы еще не из нашей страны?)
Может вы бустер еще хотите или 4 дозу?
Пока не беспокоит, пока наблюдаю, как все косят
Интересно, в армейку берут нечипированных? А в обезьянник?

Да представляете, в Киеве мир не заканчивается )
Думаю и третья не понадобится. А если понадобиться то мне не жалко.
Я прям вижу как Вас не беспокоит, аж про армейку и обезянник в контексте вакцинации думаете.

я просто думал, мы в своем мирке сами решим вопрос с соплями, без советов из-за поребриков.
Как это третья не понадобится? Мне Хотаб всю плешь проел, что в Израиле только 7% тяжелых случаев при наличии 3х. Хотя сам тоже полукровка.
Я помню, что в армейку с судимостями не берут. С соплями, наверное, возьмут. Это почти как плоскостопие. А вот зеки поднимут бунт за нарушение их конституционных прав, если им подсадить невакса :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:39

  IgA написав:
  Ромасик написав:какое? и когда это я разнервничался?

Шлифанитесь там хорошо. Вон говорят, даже нервишки лечит.

ну не знаю, может у Вас это обычная манера общения. Но думаю нервишки полечить наверное все же Вам не помешает :D

я думал то вы нервничаете, когда видете невакса.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность.
уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимум 13 месяцев б) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) ....
короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательней
из последнего
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1
остальные были давно
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:40

  Ромасик написав:я просто думал, мы в своем мирке сами решим вопрос с соплями, без советов из-за поребриков.


О а Вы оказывается в Украине что-то решаете, в каком министерстве работаете? или в парламенте заседаете?

А почему Вы решили что поребрик? оговорка по фрейду?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:46

  yama написав:что вакцинации как минимум временно просаживает иммунитет , истощает его


Жолобак только забыла добавить что для истощения нужен хронический воспалительный процесс, то есть вакцинировать нужно чуть ли не каждый день. Или сильный стресс, что несомненно может произойти при вакцинации антивакса :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:А в таких регионах как Индия черная плесень
вам ответил ваш единомышленник супер агитатор за вакцинацию и лидер общественного мнения доктор Комаровский
https://youtu.be/T8elC9Ba3qI

В некоторых умных форумах сверху закрепляют один пост который потом дополняют называется он FAQ тут тоже пора такое делать ... но не могу ... так как одни и те же вопросы поднимаются вновь и вновь ..
а) какой иммунитет лучше естественный или приобретенный от 2-3-4 прививок
б) помогают ли маски от вируса путь распространения аерозольный как при ветрянке
в) ну и так далее со ссылками на агитаторов за Вакцинацию а также на официальны лица ...Если мы записываем смерти с ковид в смерти от ковид даже так у нас не получаеться 2% летальности (с) Ляшко ( ныне министр )
г) запретит гулять в парках что бы люди боялись что бы у людей было чувство тревоги - Ляшко
д) ну и еще много всего что уже начали забывать и по второму третьему кругу
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:46

  IgA написав:
  Ромасик написав:я просто думал, мы в своем мирке сами решим вопрос с соплями, без советов из-за поребриков.


О а Вы оказывается в Украине что-то решаете, в каком министерстве работаете? или в парламенте заседаете?

А почему Вы решили что поребрик? оговорка по фрейду?

а на этом форуме сидят все решающие с министерств? :lol:
Я сказал поребрики в множественном числе. Я не знаю к какой секте политической ветки вы принадлежите.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:50

  Ромасик написав:а на этом форуме сидят все решающие с министерств?
Я сказал поребрики в множественном числе.

Будивельник убежден что сидят, и даже его читают ) Да Вы вроде грозились что-то порешать. Или Вы имели ввиду что порешаете в своем воображении? Ну тогда решайте, только не нервничайте )
За поребриком у нас одна, вполне определенная страна не отмазываейтесь.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:50

  IgA написав:
  yama написав:что вакцинации как минимум временно просаживает иммунитет , истощает его

Жолобак только забыла добавить что для истощения нужен хронический воспалительный процесс, то есть вакцинировать нужно чуть ли не каждый день. Или сильный стресс, что несомненно может произойти при вакцинации антивакса :D

это вы сами придумали?
почему тогда второй укол делают через 28 дней, а не сразу двойную дозу?
Ромасик
 
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