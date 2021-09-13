stm написав:
И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно )))
понимаете я настолько глубоко не верю всем что любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям Посмтрите фильм о "победоносной войне"
как раз в тему цифр \ статистики и прочего
«Плутовство» / «Хвост виляет собакой» / «Виляя собакой» (англ. Wag the Dog) — сатирическая комедия Барри Левинсона 1997 года по мотивам книги Ларри Бейнхарта (англ.) «Американский герой» (англ.), в 2005 году переизданной под названием «Виляя собакой: Роман». В главных ролях фильма снялись Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман.
Еще есть хороший сериальчик не относящийся к теме напрямую , но просто о том что все не всегда так как оно выглядит сверху " Ро́дина» (англ. Homeland) — американский телесериал в жанре психологического триллера.
Это я о тому что этак лет через 50 ( в лучшем случае возможно) узнаем правду ( скорее полуправду) как с многими историческими фактами . Есть надежда на то что обмен информацией немного ускорился и срок немножко сократиться. Но в тоже время и объем мусора вырос многократно . Эта тема уже даже не обсуждения новостей коих менее 0,5 % тут , а просто переход на личности. Еще раз - нету достоверных источников без грифа "совершенно секретно хранить 20+ лет" (условно), есть официально озвученная позиция
Возможно что-то всплывет или как иногда сливается как скандал с недавними разговорами олигарха и экспрезидента , уже все забыли
.
Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась