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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:52

  IgA написав:
  Ромасик написав:а на этом форуме сидят все решающие с министерств?
Я сказал поребрики в множественном числе.

Будивельник убежден что сидят, и даже его читают ) Да Вы вроде грозились что-то порешать. Или Вы имели ввиду что порешаете в своем воображении? Ну тогда решайте, только не нервничайте )
За поребриком у нас одна, вполне определенная страна не отмазываейтесь.

Я решаю только для себя. В отличии от секты. Будивельником отмазались, но не убедительно.
У вас одна, у меня не одна. Но это уже тема другой ветки.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:59

  Ромасик написав:Я решаю только для себя.


мы в своем мирке сами решим вопрос с соплями


Начинаю беспокоится о Вашем душевном здоровье :D

это вы сами придумали?


надеюсь текст не слишком сложный для Вас

Во время иммунного ответа при хронических инфекционных, аутоиммунных и опухолевых заболеваниях формируются антигенспецифические цитотоксические Т-лимфоциты с особыми свойствами. У таких клеток снижена продукция цитокинов и пролиферативная активность, на их поверхности увеличена экспрессия ингибиторных рецепторов. Качественные изменения претерпевает цитотоксическая функция. По-другому происходит образование пула клеток памяти. Т-лимфоциты с такими свойствами получили название “истощенных”.

https://elibrary.ru/item.asp?id=28856480
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:08

  IgA написав:
  Ромасик написав:Я решаю только для себя.

мы в своем мирке сами решим вопрос с соплями

Начинаю беспокоится о Вашем душевном здоровье :D
колите третью дозу и спите спокойно
  IgA написав:надеюсь текст не слишком сложный для Вас

Во время иммунного ответа при хронических инфекционных, аутоиммунных и опухолевых заболеваниях формируются антигенспецифические цитотоксические Т-лимфоциты с особыми свойствами. У таких клеток снижена продукция цитокинов и пролиферативная активность, на их поверхности увеличена экспрессия ингибиторных рецепторов. Качественные изменения претерпевает цитотоксическая функция. По-другому происходит образование пула клеток памяти. Т-лимфоциты с такими свойствами получили название “истощенных”.

https://elibrary.ru/item.asp?id=28856480

то это вы хотели доказать иммунное истощение после вакцинации? Я же согласен.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:08

  stm написав:И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно )))

понимаете я настолько глубоко не верю всем что любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям :cry:

Посмтрите фильм о "победоносной войне" как раз в тему цифр \ статистики и прочего
«Плутовство» / «Хвост виляет собакой» / «Виляя собакой» (англ. Wag the Dog) — сатирическая комедия Барри Левинсона 1997 года по мотивам книги Ларри Бейнхарта (англ.) «Американский герой» (англ.), в 2005 году переизданной под названием «Виляя собакой: Роман». В главных ролях фильма снялись Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман.

Еще есть хороший сериальчик не относящийся к теме напрямую , но просто о том что все не всегда так как оно выглядит сверху " Ро́дина» (англ. Homeland) — американский телесериал в жанре психологического триллера.

Это я о тому что этак лет через 50 ( в лучшем случае возможно) узнаем правду ( скорее полуправду) как с многими историческими фактами . Есть надежда на то что обмен информацией немного ускорился и срок немножко сократиться. Но в тоже время и объем мусора вырос многократно . Эта тема уже даже не обсуждения новостей коих менее 0,5 % тут , а просто переход на личности.
Еще раз - нету достоверных источников без грифа "совершенно секретно хранить 20+ лет" (условно), есть официально озвученная позиция
Возможно что-то всплывет или как иногда сливается как скандал с недавними разговорами олигарха и экспрезидента , уже все забыли :) .
Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:14

  Ромасик написав:колите третью дозу и спите спокойно


Я и так спокойно сплю и в отличии от Вас в показаниях не путаюсь

  Ромасик написав:то это вы хотели доказать иммунное истощение после вакцинации? Я же согласен.

Я только хотел уточнить условия в которых истощение формируется,
ту пишут что при лонг ковиде наблюдается - http://dstu.ru/fileadmin/documents/coro ... zhenie.pdf
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:16

  stm написав:
  fler написав:
Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взял :roll: Такую чушь здесь пороть :shock:

Флер, я то не скрываю что блондинка, а Вы то уверенны что умны, а это самообман )))

как мило когда девочки бранятся , но лучше в лечебных грязях :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:19

  IgA написав:... но я уже вакцинировался как и большинство в стране где я живу. И поэтому, в отличии от Вас, локдаун мне пока не грозит. Маски остались только в общественном транспорте. И никаких паспортов вакцинации внутри страны.

я тут должен добавить текущую ситуацию у нас в стране, пока вы из-за своего поребрика даете нам советы. У нас в стране маски остались в ОТ исключительно по желанию. В магазинах - на бороде, исключительно чтобы не нарваться на продавца-сектанта и не тратить зря время. В метро и в ашане постоянно повторяет "носить маску правыльно", и все носят правильно - кому где удобно. Большинство населения, как и я - неваксы. Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:20

  yama написав:
  stm написав:И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно )))

понимаете я настолько глубоко не верю всем что любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям :cry:

Посмтрите фильм о "победоносной войне" как раз в тему цифр \ статистики и прочего
«Плутовство» / «Хвост виляет собакой» / «Виляя собакой» (англ. Wag the Dog) — сатирическая комедия Барри Левинсона 1997 года по мотивам книги Ларри Бейнхарта (англ.) «Американский герой» (англ.), в 2005 году переизданной под названием «Виляя собакой: Роман». В главных ролях фильма снялись Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман.

Еще есть хороший сериальчик не относящийся к теме напрямую , но просто о том что все не всегда так как оно выглядит сверху " Ро́дина» (англ. Homeland) — американский телесериал в жанре психологического триллера.

Это я о тому что этак лет через 50 ( в лучшем случае возможно) узнаем правду ( скорее полуправду) как с многими историческими фактами . Есть надежда на то что обмен информацией немного ускорился и срок немножко сократиться. Но в тоже время и объем мусора вырос многократно . Эта тема уже даже не обсуждения новостей коих менее 0,5 % тут , а просто переход на личности.
Еще раз - нету достоверных источников без грифа "совершенно секретно хранить 20+ лет" (условно), есть официально озвученная позиция
Возможно что-то всплывет или как иногда сливается как скандал с недавними разговорами олигарха и экспрезидента , уже все забыли :) .
Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась

Яма, обещаю в Украине всё будет хорошо ))) учебник української мови любого класса придется все же подучить... В конце-концов не гоже львовянину так всем не доверять и при этом в логове бандеровцев говорить на русском, а когда на украинском попробовали то швах... Там ведь мальчики в трусиках каждый день пропадают в подвалах фашистов ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:22

  stm написав:А учебник з української мови вижу был не доступен в Украине... )))

аж цікаво ... поясніть, можна в приватні де помилки?
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:мило когда девочки бранятся


Поэтому Яма регулярно ругается с продавчинями АТБ за право приспустить т̶р̶у̶с̶и̶к̶и маску.
)))
Hotab
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