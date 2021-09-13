Ромасик написав:а на этом форуме сидят все решающие с министерств? Я сказал поребрики в множественном числе.
Будивельник убежден что сидят, и даже его читают ) Да Вы вроде грозились что-то порешать. Или Вы имели ввиду что порешаете в своем воображении? Ну тогда решайте, только не нервничайте ) За поребриком у нас одна, вполне определенная страна не отмазываейтесь.
Я решаю только для себя. В отличии от секты. Будивельником отмазались, но не убедительно. У вас одна, у меня не одна. Но это уже тема другой ветки.
Во время иммунного ответа при хронических инфекционных, аутоиммунных и опухолевых заболеваниях формируются антигенспецифические цитотоксические Т-лимфоциты с особыми свойствами. У таких клеток снижена продукция цитокинов и пролиферативная активность, на их поверхности увеличена экспрессия ингибиторных рецепторов. Качественные изменения претерпевает цитотоксическая функция. По-другому происходит образование пула клеток памяти. Т-лимфоциты с такими свойствами получили название “истощенных”.
IgA написав:надеюсь текст не слишком сложный для Вас
Во время иммунного ответа при хронических инфекционных, аутоиммунных и опухолевых заболеваниях формируются антигенспецифические цитотоксические Т-лимфоциты с особыми свойствами. У таких клеток снижена продукция цитокинов и пролиферативная активность, на их поверхности увеличена экспрессия ингибиторных рецепторов. Качественные изменения претерпевает цитотоксическая функция. По-другому происходит образование пула клеток памяти. Т-лимфоциты с такими свойствами получили название “истощенных”.
stm написав:И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно )))
понимаете я настолько глубоко не верю всем что любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям
Посмтрите фильм о "победоносной войне" как раз в тему цифр \ статистики и прочего «Плутовство» / «Хвост виляет собакой» / «Виляя собакой» (англ. Wag the Dog) — сатирическая комедия Барри Левинсона 1997 года по мотивам книги Ларри Бейнхарта (англ.) «Американский герой» (англ.), в 2005 году переизданной под названием «Виляя собакой: Роман». В главных ролях фильма снялись Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман.
Еще есть хороший сериальчик не относящийся к теме напрямую , но просто о том что все не всегда так как оно выглядит сверху " Ро́дина» (англ. Homeland) — американский телесериал в жанре психологического триллера.
Это я о тому что этак лет через 50 ( в лучшем случае возможно) узнаем правду ( скорее полуправду) как с многими историческими фактами . Есть надежда на то что обмен информацией немного ускорился и срок немножко сократиться. Но в тоже время и объем мусора вырос многократно . Эта тема уже даже не обсуждения новостей коих менее 0,5 % тут , а просто переход на личности. Еще раз - нету достоверных источников без грифа "совершенно секретно хранить 20+ лет" (условно), есть официально озвученная позиция Возможно что-то всплывет или как иногда сливается как скандал с недавними разговорами олигарха и экспрезидента , уже все забыли . Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась
IgA написав:... но я уже вакцинировался как и большинство в стране где я живу. И поэтому, в отличии от Вас, локдаун мне пока не грозит. Маски остались только в общественном транспорте. И никаких паспортов вакцинации внутри страны.
я тут должен добавить текущую ситуацию у нас в стране, пока вы из-за своего поребрика даете нам советы. У нас в стране маски остались в ОТ исключительно по желанию. В магазинах - на бороде, исключительно чтобы не нарваться на продавца-сектанта и не тратить зря время. В метро и в ашане постоянно повторяет "носить маску правыльно", и все носят правильно - кому где удобно. Большинство населения, как и я - неваксы. Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство.
stm написав:И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно )))
понимаете я настолько глубоко не верю всем что любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям
Посмтрите фильм о "победоносной войне" как раз в тему цифр \ статистики и прочего «Плутовство» / «Хвост виляет собакой» / «Виляя собакой» (англ. Wag the Dog) — сатирическая комедия Барри Левинсона 1997 года по мотивам книги Ларри Бейнхарта (англ.) «Американский герой» (англ.), в 2005 году переизданной под названием «Виляя собакой: Роман». В главных ролях фильма снялись Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман.
Еще есть хороший сериальчик не относящийся к теме напрямую , но просто о том что все не всегда так как оно выглядит сверху " Ро́дина» (англ. Homeland) — американский телесериал в жанре психологического триллера.
Это я о тому что этак лет через 50 ( в лучшем случае возможно) узнаем правду ( скорее полуправду) как с многими историческими фактами . Есть надежда на то что обмен информацией немного ускорился и срок немножко сократиться. Но в тоже время и объем мусора вырос многократно . Эта тема уже даже не обсуждения новостей коих менее 0,5 % тут , а просто переход на личности. Еще раз - нету достоверных источников без грифа "совершенно секретно хранить 20+ лет" (условно), есть официально озвученная позиция Возможно что-то всплывет или как иногда сливается как скандал с недавними разговорами олигарха и экспрезидента , уже все забыли . Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась
Яма, обещаю в Украине всё будет хорошо ))) учебник української мови любого класса придется все же подучить... В конце-концов не гоже львовянину так всем не доверять и при этом в логове бандеровцев говорить на русском, а когда на украинском попробовали то швах... Там ведь мальчики в трусиках каждый день пропадают в подвалах фашистов