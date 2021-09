Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51 Мені вже зробили щеплення 65% 33 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 51 Додано: Сер 15 вер, 2021 21:52 IgA написав: Ромасик написав: а на этом форуме сидят все решающие с министерств?

Я сказал поребрики в множественном числе. а на этом форуме сидят все решающие с министерств?Я сказал поребрики в множественном числе.

Будивельник убежден что сидят, и даже его читают ) Да Вы вроде грозились что-то порешать. Или Вы имели ввиду что порешаете в своем воображении? Ну тогда решайте, только не нервничайте )

За поребриком у нас одна, вполне определенная страна не отмазываейтесь. Будивельник убежден что сидят, и даже его читают ) Да Вы вроде грозились что-то порешать. Или Вы имели ввиду что порешаете в своем воображении? Ну тогда решайте, только не нервничайте )За поребриком у нас, вполне определенная страна не отмазываейтесь.

Я решаю только для себя. В отличии от секты. Будивельником отмазались, но не убедительно.

У вас одна, у меня не одна. Но это уже тема другой ветки. Я решаю только для себя. В отличии от секты. Будивельником отмазались, но не убедительно.У вас одна, у меня не одна. Но это уже тема другой ветки.



мы в своем мирке сами решим вопрос с соплями



Начинаю беспокоится о Вашем душевном здоровье



это вы сами придумали?



надеюсь текст не слишком сложный для Вас



Во время иммунного ответа при хронических инфекционных, аутоиммунных и опухолевых заболеваниях формируются антигенспецифические цитотоксические Т-лимфоциты с особыми свойствами. У таких клеток снижена продукция цитокинов и пролиферативная активность, на их поверхности увеличена экспрессия ингибиторных рецепторов. Качественные изменения претерпевает цитотоксическая функция. По-другому происходит образование пула клеток памяти. Т-лимфоциты с такими свойствами получили название "истощенных".

https://elibrary.ru/item.asp?id=28856480

понимаете я настолько глубоко не верю всем что любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям



Посмтрите фильм о "победоносной войне" как раз в тему цифр \ статистики и прочего

«Плутовство» / «Хвост виляет собакой» / «Виляя собакой» (англ. Wag the Dog) — сатирическая комедия Барри Левинсона 1997 года по мотивам книги Ларри Бейнхарта (англ.) «Американский герой» (англ.), в 2005 году переизданной под названием «Виляя собакой: Роман». В главных ролях фильма снялись Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман.



Еще есть хороший сериальчик не относящийся к теме напрямую , но просто о том что все не всегда так как оно выглядит сверху " Ро́дина» (англ. Homeland) — американский телесериал в жанре психологического триллера.



Это я о тому что этак лет через 50 ( в лучшем случае возможно) узнаем правду ( скорее полуправду) как с многими историческими фактами . Есть надежда на то что обмен информацией немного ускорился и срок немножко сократиться. Но в тоже время и объем мусора вырос многократно . Эта тема уже даже не обсуждения новостей коих менее 0,5 % тут , а просто переход на личности.

Еще раз - нету достоверных источников без грифа "совершенно секретно хранить 20+ лет" (условно), есть официально озвученная позиция

Возможно что-то всплывет или как иногда сливается как скандал с недавними разговорами олигарха и экспрезидента , уже все забыли .

понимаете я настолько глубоко не верю всем что любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям

Посмтрите фильм о "победоносной войне" как раз в тему цифр \ статистики и прочего

«Плутовство» / «Хвост виляет собакой» / «Виляя собакой» (англ. Wag the Dog) — сатирическая комедия Барри Левинсона 1997 года по мотивам книги Ларри Бейнхарта (англ.) «Американский герой» (англ.), в 2005 году переизданной под названием «Виляя собакой: Роман». В главных ролях фильма снялись Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман.

Еще есть хороший сериальчик не относящийся к теме напрямую , но просто о том что все не всегда так как оно выглядит сверху " Ро́дина» (англ. Homeland) — американский телесериал в жанре психологического триллера.

Это я о тому что этак лет через 50 ( в лучшем случае возможно) узнаем правду ( скорее полуправду) как с многими историческими фактами . Есть надежда на то что обмен информацией немного ускорился и срок немножко сократиться. Но в тоже время и объем мусора вырос многократно . Эта тема уже даже не обсуждения новостей коих менее 0,5 % тут , а просто переход на личности.

Еще раз - нету достоверных источников без грифа "совершенно секретно хранить 20+ лет" (условно), есть официально озвученная позиция

Возможно что-то всплывет или как иногда сливается как скандал с недавними разговорами олигарха и экспрезидента , уже все забыли .

Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась



Я и так спокойно сплю и в отличии от Вас в показаниях не путаюсь



Ромасик написав: то это вы хотели доказать иммунное истощение после вакцинации? Я же согласен. то это вы хотели доказать иммунное истощение после вакцинации? Я же согласен.

Я только хотел уточнить условия в которых истощение формируется,

Я только хотел уточнить условия в которых истощение формируется,

ту пишут что при лонг ковиде наблюдается - http://dstu.ru/fileadmin/documents/coro ... zhenie.pdf

Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взял Такую чушь здесь пороть Stm, рука-лицо, кто бы над вами шефство взялТакую чушь здесь пороть

Флер, я то не скрываю что блондинка, а Вы то уверенны что умны, а это самообман ))) Флер, я то не скрываю что блондинка, а Вы то уверенны что умны, а это самообман )))

как мило когда девочки бранятся , но лучше в лечебных грязях как мило когда девочки бранятся , но лучше в лечебных грязях yama Повідомлень: 3791 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7585 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:19 IgA написав: ... но я уже вакцинировался как и большинство в стране где я живу. И поэтому, в отличии от Вас, локдаун мне пока не грозит. Маски остались только в общественном транспорте. И никаких паспортов вакцинации внутри страны. ... но я уже вакцинировался как и большинство в стране где я живу. И поэтому, в отличии от Вас, локдаун мне пока не грозит. Маски остались только в общественном транспорте. И никаких паспортов вакцинации внутри страны.

я тут должен добавить текущую ситуацию у нас в стране, пока вы из-за своего поребрика даете нам советы. У нас в стране маски остались в ОТ исключительно по желанию. В магазинах - на бороде, исключительно чтобы не нарваться на продавца-сектанта и не тратить зря время. В метро и в ашане постоянно повторяет "носить маску правыльно", и все носят правильно - кому где удобно. Большинство населения, как и я - неваксы. Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство.

Яма, обещаю в Украине всё будет хорошо ))) учебник української мови любого класса придется все же подучить... В конце-концов не гоже львовянину так всем не доверять и при этом в логове бандеровцев говорить на русском, а когда на украинском попробовали то швах... Там ведь мальчики в трусиках каждый день пропадают в подвалах фашистов

аж цікаво ... поясніть, можна в приватні де помилки?

аж цікаво ... поясніть, можна в приватні де помилки? аж цікаво ... поясніть, можна в приватні де помилки? yama Повідомлень: 3791 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7585 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: мило когда девочки бранятся мило когда девочки бранятся



Поэтому Яма регулярно ругается с продавчинями АТБ за право приспустить т̶р̶у̶с̶и̶к̶и маску.

Поэтому Яма регулярно ругается с продавчинями АТБ за право приспустить т̶р̶у̶с̶и̶к̶и маску.

)))

