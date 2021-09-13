Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 37103711371237133714> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51 Мені вже зробили щеплення 65% 33 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 51 Додано: Сер 15 вер, 2021 22:24 stm написав: А так не палитесь как и с варежками во Львове... А так не палитесь как и с варежками во Львове... поподробней про варежки ? блин интересно поподробней про варежки ? блин интересно yama Повідомлень: 3791 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7585 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:24 Ромасик написав: я тут должен добавить текущую ситуацию у нас в стране, пока вы из-за своего поребрика даете нам советы. я тут должен добавить текущую ситуацию у нас в стране, пока вы из-за своего поребрика даете нам советы.

И без Вас я в курсе ситуации, в августе побывал



Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство.



Украина приближается к карантину: что можно и нельзя будет делать в "желтой" зоне



Боюсь если Вы срочно не порешаете то грозит И без Вас я в курсе ситуации, в августе побывалБоюсь если Вы срочно не порешаете то грозит IgA Повідомлень: 707 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:30

yama написав: roberto dark написав: а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность. а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность. уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимум 13 МЕСЯЦЕВ б) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) ....

короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательней

из последнего

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1

остальные были давно уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимумб) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) ....короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательнейиз последнегоостальные были давно



Спасибо, что успокаиваете...Значит можна пока расслабится? Сколько месяцев ещё осталось до 13 -ти? А то у меня во Львове одинокий отец +75 и приходится сидеть мало не на чемоданах смотря как каждый день увеличивается количество новых заболевших в Украине + госпитализации. Спасибо, что успокаиваете...Значит можна пока расслабится? Сколько месяцев ещё осталось до 13 -ти? А то у меня во Львове одинокий отец +75 и приходится сидеть мало не на чемоданах смотря как каждый день увеличивается количество новых заболевших в Украине + госпитализации. roberto dark

Повідомлень: 488 З нами з: 04.06.19 Подякував: 85 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:33 IgA написав: yama написав: что вакцинации как минимум временно просаживает иммунитет , истощает его что вакцинации как минимум временно просаживает иммунитет , истощает его



Жолобак только забыла добавить что для истощения нужен хронический воспалительный процесс, то есть вакцинировать нужно чуть ли не каждый день. Или сильный стресс, что несомненно может произойти при вакцинации антивакса Жолобак только забыла добавить что для истощения нужен хронический воспалительный процесс, то есть вакцинировать нужно чуть ли не каждый день. Или сильный стресс, что несомненно может произойти при вакцинации антивакса

вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска , которые с одной стороны бояться коронавируса и уже более года не общаются с детьми и внуками никак кроме как онлайн забегают в магазин типа МАФ хватают все что надо и быстро убегают, стараясь не задерживаться. Каждый день у них начинается и кончается сводками в фейсбук сколько умерло . Жуткое зрелище . Я показал тест на антитела и получил право на личное общение , но стараюсь лишний раз не злоупотреблять вижу человек боиться .

С другой стороны все уговори родных сделать вакцину - тоже вызывают страх ...человек загнан в угол.

Я в свою очередь стараюсь сдерживаться стараюсь очень стараюсь обходить эту тему ... в общении . НО каждый день по скайп онлайн слушаю очередные ужасы о КОВИД и статистике ...

Запугали бедных стариков ... сидят за городом и лишний раз не высовываются в город только в лес рядом ... ну и страшилки на фейсбук . А что поделать человеку 70+ у него конечно за год как бы 4-ро ровесников ушли от ковид , но я очень извиняюсь , но как бы вероятность ... вобщем вы поняли , я конечно об этом молчу. Жаль человека ... Психо соматику никто не отменял вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска , которые с одной стороны бояться коронавируса и уже более года не общаются с детьми и внуками никак кроме как онлайн забегают в магазин типа МАФ хватают все что надо и быстро убегают, стараясь не задерживаться. Каждый день у них начинается и кончается сводками в фейсбук сколько умерло . Жуткое зрелище . Я показал тест на антитела и получил право на личное общение , но стараюсь лишний раз не злоупотреблять вижу человек боиться .С другой стороны все уговори родных сделать вакцину - тоже вызывают страх ...человек загнан в угол.Я в свою очередь стараюсь сдерживаться стараюсь очень стараюсь обходить эту тему ... в общении . НО каждый день по скайп онлайн слушаю очередные ужасы о КОВИД и статистике ...Запугали бедных стариков ... сидят за городом и лишний раз не высовываются в город только в лес рядом ... ну и страшилки на фейсбук . А что поделать человеку 70+ у него конечно за год как бы 4-ро ровесников ушли от ковид , но я очень извиняюсь , но как бы вероятность ... вобщем вы поняли , я конечно об этом молчу. Жаль человека ... Психо соматику никто не отменял yama Повідомлень: 3791 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7585 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:36 Так, середня кількість нових виявлених випадків збільшилася вдвічі - до 2 950. За останній тиждень реєструється в день 58 смертей від COVID-19. За два тижні збільшення летальних випадків досягло 41%.



Нові госпіталізації зросли на 60% за два тижні і тепер становлять, в середньому, 1030 осіб на добу

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4397289-COVID-smertnist-v-ukraini-pidskochyla-na-40

Нравится соотношение госпитализаций и "нових виявлених випадків" - чуть выше, чем 1 к 3.

Это свидетельствует о больших масштабах тестирования. К вопросу спора Флер сиБинимовичем. Нравится соотношение госпитализаций и "нових виявлених випадків" - чуть выше, чем 1 к 3.Это свидетельствует о больших масштабах тестирования.К вопросу спора Флер сиБинимовичем. ЛАД 2 Повідомлень: 19563 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4835 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:36 IgA написав: Ромасик написав: колите третью дозу и спите спокойно колите третью дозу и спите спокойно



Я и так спокойно сплю и в отличии от Вас в показаниях не путаюсь



Ромасик написав: то это вы хотели доказать иммунное истощение после вакцинации? Я же согласен. то это вы хотели доказать иммунное истощение после вакцинации? Я же согласен.

Я только хотел уточнить условия в которых истощение формируется,

ту пишут что при лонг ковиде наблюдается - http://dstu.ru/fileadmin/documents/coro ... zhenie.pdf Я и так спокойно сплю и в отличии от Вас в показаниях не путаюсьЯ только хотел уточнить условия в которых истощение формируется,ту пишут что при лонг ковиде наблюдается -

подозрительно, что вы ссылаетесь на запоребриковский ресурс. Подозрительно еще тем, что у них "большие" успехи в борьбе с ковид.

Я не нашел там внятной информации, что развенчивает теорию Жолобак, хотя и ее теория довольно резкая.

Но нашел такое "Кроме того, введение SARSCoV-специфических CD4+ и CD8+ T-клеток иммунодефицитным мышам приводило к улучшению защиты против адаптированного для мышей штамма SARS-CoV".

По этому мышам с нормальным иммунитетом стоит задуматься, как защищаться от короны подозрительно, что вы ссылаетесь на запоребриковский ресурс. Подозрительно еще тем, что у них "большие" успехи в борьбе с ковид.Я не нашел там внятной информации, что развенчивает теорию Жолобак, хотя и ее теория довольно резкая.Но нашел такое "Кроме того, введение SARSCoV-специфических CD4+ и CD8+ T-клетокприводило к улучшению защиты против адаптированного для мышей штамма SARS-CoV".По этому мышам с нормальным иммунитетом стоит задуматься, как защищаться от короны Ромасик Повідомлень: 2947 З нами з: 30.03.15 Подякував: 581 раз. Подякували: 260 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:39 IgA написав: Украина приближается к карантину: что можно и нельзя будет делать в "желтой" зоне Украина приближается к карантину: что можно и нельзя будет делать в "желтой" зоне

странно, да? что вы об этом знаете и вас эта тема волнует, а я/меня нет странно, да? что вы об этом знаете и вас эта тема волнует, а я/меня нет Ромасик Повідомлень: 2947 З нами з: 30.03.15 Подякував: 581 раз. Подякували: 260 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:43 вы ссылаетесь на запоребриковский ресурс Ну вот видите, у Вас тоже запоребрик вполне определенная страна, без уточнений ) опять в показаниях путаетесь



Ромасик написав: Я не нашел там внятной информации, что развенчивает теорию Жолобак, хотя и ее теория довольно резкая. Я не нашел там внятной информации, что развенчивает теорию Жолобак, хотя и ее теория довольно резкая.

Для разнообразия покажите хоть одну работу которая подтверждает теорию Жолобак. Можно из-за поребрика.

И как в свете теории Жолобак можно объяснить -



https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween2januaryand2july2021



После начала вакцинации в Британии от коронавируса умерло 38964 человек невакцинированых, 11674 - после одной дозы и только 640 - после полной вакцинации.



Получается теория прямо противоречит фактам? Что делать с такой теорией? Ну вот видите, у Вас тоже запоребрик вполне определенная страна, без уточнений ) опять в показаниях путаетесьДля разнообразия покажите хоть одну работу которая подтверждает теорию Жолобак. Можно из-за поребрика.И как в свете теории Жолобак можно объяснить -Получается теория прямо противоречит фактам? Что делать с такой теорией? IgA Повідомлень: 707 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:43 IgA написав: Во время иммунного ответа при хронических инфекционных, аутоиммунных и опухолевых заболеваниях формируются антигенспецифические цитотоксические Т-лимфоциты с особыми свойствами. У таких клеток снижена продукция цитокинов и пролиферативная активность, на их поверхности увеличена экспрессия ингибиторных рецепторов. Качественные изменения претерпевает цитотоксическая функция. По-другому происходит образование пула клеток памяти. Т-лимфоциты с такими свойствами получили название “истощенных”.

https://elibrary.ru/item.asp?id=28856480

вы тоже бываете полезным ! вопрос как и кого у нас тестируют на хроническое воспаление перед вакцинацией ? Вроде бы не сложно все в открытом доступе есть врачи должын бы знать это

1) общий клинический анализ крови + лейкоцитарная формула

2) Ревматоидные пробы ( С реактивный белок ... и прочее).

может еще что забыл ? дополните

Но кто же будет делать это ? это же денег стоит это около $20-30-50 в частной лаборатории откуда пенсионер это потянет ? и в поликлинике это не особо часто назначают и лаборанты не любят это делать так как надо глазками и "в ручную" считать количество и тип этих лейкоцитов, это вам не в шайтан машину образец загрузить и получить ответ автоматически.

Так вот на пфайзер сколько там 20-30 у.е есть , а на анализы + в том числе на антитела G нету .

А пофигу колем всем поголовно .

прошу заметить я вам плюсик поставил за адекватную ссылку на статью вы тоже бываете полезным ! вопрос как и кого у нас тестируют на хроническое воспаление перед вакцинацией ? Вроде бы не сложно все в открытом доступе есть врачи должын бы знать это1) общий клинический анализ крови + лейкоцитарная формула2) Ревматоидные пробы ( С реактивный белок ... и прочее).может еще что забыл ? дополнитеНо кто же будет делать это ? это же денег стоит это около $20-30-50 в частной лаборатории откуда пенсионер это потянет ? и в поликлинике это не особо часто назначают и лаборанты не любят это делать так как надо глазками и "в ручную" считать количество и тип этих лейкоцитов, это вам не в шайтан машину образец загрузить и получить ответ автоматически.Так вот на пфайзер сколько там 20-30 у.е есть , а на анализы + в том числе на антитела G нету .А пофигу колем всем поголовно .прошу заметить я вам плюсик поставил за адекватную ссылку на статью yama Повідомлень: 3791 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7585 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:44 Ромасик написав: yama написав: Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології! Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології! Вот, тоже такое замечал. При чем сначала 10 раз на черное скажут белое, а потом уже ссылаются на это как на белое. И с таким недовольством "наука находится в печерной эпохе", мы не умеем посчитать эпидемиологический порог... Зато какие теории умеем запускать!

Сегодня еще видел в транспорте параноиков в перчатках и вспомнил, что когда маскарад начинался, то шло к тому, что и перчатки заставят носить и спиртовать руки при входе. Но как-то попустились, сошлись на масках. И самое забавное наблюдать, как этот паранаоик в перчатке не понимает, зачем она нужна, и какую гигиену этой перчатки нужно соблюдать, чтобы она имела смысл. Вот, тоже такое замечал. При чем сначала 10 раз на черное скажут белое, а потом уже ссылаются на это как на белое. И с таким недовольством "наука находится в печерной эпохе", мы не умеем посчитать эпидемиологический порог... Зато какие теории умеем запускать!Сегодня еще видел в транспорте параноиков в перчатках и вспомнил, что когда маскарад начинался, то шло к тому, что и перчатки заставят носить и спиртовать руки при входе. Но как-то попустились, сошлись на масках. И самое забавное наблюдать, как этот паранаоик в перчатке не понимает, зачем она нужна, и какую гигиену этой перчатки нужно соблюдать, чтобы она имела смысл.

Мизофобию возвели из болезни в норму Мизофобию возвели из болезни в норму Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15271 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8394 раз. Подякували: 4048 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 37103711371237133714> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 7 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 770 , 771 , 772

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7718 7358909

ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45