roberto dark написав:а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность.
уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимум 13 МЕСЯЦЕВ б) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) .... короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательней из последнего https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1 остальные были давно
Спасибо, что успокаиваете...Значит можна пока расслабится? Сколько месяцев ещё осталось до 13 -ти? А то у меня во Львове одинокий отец +75 и приходится сидеть мало не на чемоданах смотря как каждый день увеличивается количество новых заболевших в Украине + госпитализации.
yama написав:что вакцинации как минимум временно просаживает иммунитет , истощает его
Жолобак только забыла добавить что для истощения нужен хронический воспалительный процесс, то есть вакцинировать нужно чуть ли не каждый день. Или сильный стресс, что несомненно может произойти при вакцинации антивакса
вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска , которые с одной стороны бояться коронавируса и уже более года не общаются с детьми и внуками никак кроме как онлайн забегают в магазин типа МАФ хватают все что надо и быстро убегают, стараясь не задерживаться. Каждый день у них начинается и кончается сводками в фейсбук сколько умерло . Жуткое зрелище . Я показал тест на антитела и получил право на личное общение , но стараюсь лишний раз не злоупотреблять вижу человек боиться . С другой стороны все уговори родных сделать вакцину - тоже вызывают страх ...человек загнан в угол. Я в свою очередь стараюсь сдерживаться стараюсь очень стараюсь обходить эту тему ... в общении . НО каждый день по скайп онлайн слушаю очередные ужасы о КОВИД и статистике ... Запугали бедных стариков ... сидят за городом и лишний раз не высовываются в город только в лес рядом ... ну и страшилки на фейсбук . А что поделать человеку 70+ у него конечно за год как бы 4-ро ровесников ушли от ковид , но я очень извиняюсь , но как бы вероятность ... вобщем вы поняли , я конечно об этом молчу. Жаль человека ... Психо соматику никто не отменял
подозрительно, что вы ссылаетесь на запоребриковский ресурс. Подозрительно еще тем, что у них "большие" успехи в борьбе с ковид. Я не нашел там внятной информации, что развенчивает теорию Жолобак, хотя и ее теория довольно резкая. Но нашел такое "Кроме того, введение SARSCoV-специфических CD4+ и CD8+ T-клеток иммунодефицитным мышам приводило к улучшению защиты против адаптированного для мышей штамма SARS-CoV". По этому мышам с нормальным иммунитетом стоит задуматься, как защищаться от короны
Во время иммунного ответа при хронических инфекционных, аутоиммунных и опухолевых заболеваниях формируются антигенспецифические цитотоксические Т-лимфоциты с особыми свойствами. У таких клеток снижена продукция цитокинов и пролиферативная активность, на их поверхности увеличена экспрессия ингибиторных рецепторов. Качественные изменения претерпевает цитотоксическая функция. По-другому происходит образование пула клеток памяти. Т-лимфоциты с такими свойствами получили название “истощенных”.
вы тоже бываете полезным ! вопрос как и кого у нас тестируют на хроническое воспаление перед вакцинацией ? Вроде бы не сложно все в открытом доступе есть врачи должын бы знать это 1) общий клинический анализ крови + лейкоцитарная формула 2) Ревматоидные пробы ( С реактивный белок ... и прочее). может еще что забыл ? дополните Но кто же будет делать это ? это же денег стоит это около $20-30-50 в частной лаборатории откуда пенсионер это потянет ? и в поликлинике это не особо часто назначают и лаборанты не любят это делать так как надо глазками и "в ручную" считать количество и тип этих лейкоцитов, это вам не в шайтан машину образец загрузить и получить ответ автоматически. Так вот на пфайзер сколько там 20-30 у.е есть , а на анализы + в том числе на антитела G нету . А пофигу колем всем поголовно . прошу заметить я вам плюсик поставил за адекватную ссылку на статью
yama написав:Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології!
Вот, тоже такое замечал. При чем сначала 10 раз на черное скажут белое, а потом уже ссылаются на это как на белое. И с таким недовольством "наука находится в печерной эпохе", мы не умеем посчитать эпидемиологический порог... Зато какие теории умеем запускать! Сегодня еще видел в транспорте параноиков в перчатках и вспомнил, что когда маскарад начинался, то шло к тому, что и перчатки заставят носить и спиртовать руки при входе. Но как-то попустились, сошлись на масках. И самое забавное наблюдать, как этот паранаоик в перчатке не понимает, зачем она нужна, и какую гигиену этой перчатки нужно соблюдать, чтобы она имела смысл.