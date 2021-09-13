yama написав:вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска ,
Вполне оцениваю, давно известно что длительный стресс, тот который вызывается глюкокортикоидами а не адреналином снижает иммунитет. Поэтому важно вакцинировать как минимум 60% населения и хоть немного перестать беспокоится, как это сделали в стране где я живу. А Вы с единомышленниками своей антивакцинаторской деятельностью как раз и запугали стариков, которые не вакцинировались и будут в основном умирать от поднимающейся волны ковида.
Поэтому Яма регулярно ругается с продавчинями АТБ за право приспустить т̶р̶у̶с̶и̶к̶и маску. )))
Хотаб принял на свой счет , может вы не летчик, а кассир АТБ как раз ? Оной случай был один раз , пока мне кассиры не объяснили , что за это им грозит денежный штраф от работодателя и вопрос был не в отсутствии маски, а в том что вместо маски был бафф https://www.google.com/search?q=%D0%B1% ... 4&tbm=isch чем баф хуже самодельной маски которая разрешена в их же инструкции , это и вызвало конфликт . На следующий раз я оставил визитку и пообещал в случае штрафа оплатить его самостоятельно ( точнее компенсировать) . И вопрос был между делом не в АТБ. Вопрос к моему Бафу вместо маски возник только в одной сети где очень умно прописали инструкции что шарфики и прочие элементы одежды не могут заменять маску , чем шарфик или бафф хуже самодельной маски - для меня загадка. В тоже время сам Летчик = кассир АТБ = Хотаб честно признался что еще более дерзкий диссидент чем я - разгуливает по всему торговому залу вообще без любых масок и подобного, одевая маску только на кассе. так как считает что он тоже переболел и не представляет угрозу окружающим . откажитесь от своих слов
yama написав:вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска ,
Вполне оцениваю, давно известно что длительный стресс, тот который вызывается глюкокортикоидами а не адреналином снижает иммунитет. Поэтому важно вакцинировать как минимум 60% населения и хоть немного перестать беспокоится, как это сделали в стране где я живу. А Вы с единомышленниками своей антивакцинаторской деятельностью как раз и запугали стариков, которые не вакцинировались и будут в основном умирать от поднимающейся волны ковида.
у меня скрытый циничный интерес - наследство была надежда на ковид , но ковид не оправдал надежд, и оказался полностью бесполезным, даже бывшая теща дважды из группы рыска (если не трижды ) перенесла ковид без госпитализации
Востаннє редагувалось yama в Сер 15 вер, 2021 23:00, всього редагувалось 1 раз.
IgA, теория Жолобак опиралась на какие-то научные исследования. А "успехи" вакцинации в Израиле вполне ее подтверждают. Но тут стоит отметить другой аспект: пока иммунную систему вакцинами дрессируют противостоять ковиду (и может они даже работают), то иммунитет логично слабнет к другим опасностям для организма, пока он занят коронами. А дальше надо смотреть, как все такие умершие учитываются в статистике.
Я приводил статью о иммунитете переболевших с предложениями давать им одну дозу вакцины или вообще отпустить с миром. Но кто этим будет заниматься? Мне оно точно не нужно, Вы с Ромасиком тоже желанием не горите. Может будивельник?
вопрос как и кого у нас тестируют на хроническое воспаление перед вакцинацией ?
таким товарищам как раз нужна вакцинация в первую очередь, так как их шансы не пережить ковид сильно повышены
В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы. Можете радоваться своим успехам.
ЛАД написав:Критика нужна и я не против её послушать. Но уже писал - логичную и обоснованную. Но не Ваши приколы или пропагандонство Флер.
так у меня вполне обоснованная. Кто-то меня постоянно лайкает.
Ну да. Вкладчик, yama, Igneus и fler. С тремя и вопросов нет, уama не понимаю.
ЛАД написав:Что значит "инфа с которой вы согласны" (или не согласен), вообще не понимаю. Информация может быть достоверной, сомнительной или лживой. Соглашаться или не соглашаться можно с трактовкой информации или в её достоверности. Например, в достоверности цифр, которые привели yanyura и Binimovich я практически не сомневаюсь. Достоверность многих идей, высказываемых Жолобак или какими-то "юристами", видео которых здесь выставляли, простите, даже обсуждать не хочу. Зачастую, просто БСК (бред сивой кобылы). Так же, как "теории" плоской Земли или аналогичные.
т.е. вы некому Биминовичу доверяете, а Жолобак - сивая кобыла? Последнее, что я помню от Биминовича - это цитата Черненко, которая без цифр, но с подвтерждением, что вакцина эффективна.
У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик. И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост viewtopic.php?p=5295707#p5295707 от 11 сент. Жолобак Вы сами подобрали эпитет.
41 процент из 606 человек, умерших от коронавируса с начала августа, не были вакцинированы от него. При этом доля непривитых среди населения Израиля составляет всего около [b]12 процентов. Об этом 15 сентября сообщает радиостанция «Кан решет бет»[/b]. Также сообщается, что с начала кампании вакцинации третьей дозой половина умерших были привиты двумя дозами и только 7 процентов получили бустерную дозу.
**здит радио Израиля - вакцинация составляет 61,5% населения. 100-41=59% умерших были вакцинированы. Таким образом, доля умерших ваксов примерно равна доле ваксов в популяции.
Опять играетесь? Явно же имеется ввиду взрослое население. Согласен, вечная журналистская неточность. Но посмотрите демографическую пирамиду Израиля (недавно давал ссылку) и учтите, что смертность до 20 лет практически нулевая. А невакцинированных больше всего именно в этой категории. Насколько помню, до 20 лет 35% населения.