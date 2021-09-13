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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3711371237133714> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51 Мені вже зробили щеплення 65% 33 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 51 Додано: Сер 15 вер, 2021 22:49 yama написав: вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска , вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска ,



Вполне оцениваю, давно известно что длительный стресс, тот который вызывается глюкокортикоидами а не адреналином снижает иммунитет. Поэтому важно вакцинировать как минимум 60% населения и хоть немного перестать беспокоится, как это сделали в стране где я живу. А Вы с единомышленниками своей антивакцинаторской деятельностью как раз и запугали стариков, которые не вакцинировались и будут в основном умирать от поднимающейся волны ковида. Вполне оцениваю, давно известно что длительный стресс, тот который вызывается глюкокортикоидами а не адреналином снижает иммунитет. Поэтому важно вакцинировать как минимум 60% населения и хоть немного перестать беспокоится, как это сделали в стране где я живу. А Вы с единомышленниками своей антивакцинаторской деятельностью как раз и запугали стариков, которые не вакцинировались и будут в основном умирать от поднимающейся волны ковида. IgA Повідомлень: 707 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:51 Ромасик написав: странно, да? что вы об этом знаете и вас эта тема волнует, а я/меня нет странно, да? что вы об этом знаете и вас эта тема волнует, анет



Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство.



Мы вроде обсуждали ситуацию в Украине, а не Ваш богатый и запутанный внутренний мир Мы вроде обсуждали ситуацию в Украине, а не Ваш богатый и запутанный внутренний мир IgA Повідомлень: 707 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 22:56 Hotab написав: yama написав: мило когда девочки бранятся мило когда девочки бранятся



Поэтому Яма регулярно ругается с продавчинями АТБ за право приспустить т̶р̶у̶с̶и̶к̶и маску.

))) Поэтому Яма регулярно ругается с продавчинями АТБ за право приспустить т̶р̶у̶с̶и̶к̶и маску.))) Хотаб принял на свой счет , может вы не летчик, а кассир АТБ как раз ? Оной случай был один раз , пока мне кассиры не объяснили , что за это им грозит денежный штраф от работодателя и вопрос был не в отсутствии маски, а в том что вместо маски был бафф

https://www.google.com/search?q=%D0%B1% ... 4&tbm=isch

чем баф хуже самодельной маски которая разрешена в их же инструкции , это и вызвало конфликт . На следующий раз я оставил визитку и пообещал в случае штрафа оплатить его самостоятельно ( точнее компенсировать) . И вопрос был между делом не в АТБ. Вопрос к моему Бафу вместо маски возник только в одной сети где очень умно прописали инструкции что шарфики и прочие элементы одежды не могут заменять маску , чем шарфик или бафф хуже самодельной маски - для меня загадка.

В тоже время сам Летчик = кассир АТБ = Хотаб честно признался что еще более дерзкий диссидент чем я - разгуливает по всему торговому залу вообще без любых масок и подобного, одевая маску только на кассе. так как считает что он тоже переболел и не представляет угрозу окружающим .

откажитесь от своих слов Хотаб принял на свой счет , может вы не летчик, а кассир АТБ как раз ?Оной случай был один раз , пока мне кассиры не объяснили , что за это им грозит денежный штраф от работодателя и вопрос был не в отсутствии маски, а в том что вместо маски был баффчем баф хуже самодельной маски которая разрешена в их же инструкции , это и вызвало конфликт . На следующий раз я оставил визитку и пообещал в случае штрафа оплатить его самостоятельно ( точнее компенсировать) . И вопрос был между делом не в АТБ. Вопрос к моему Бафу вместо маски возник только в одной сети где очень умно прописали инструкции что шарфики и прочие элементы одежды не могут заменять маску , чем шарфик или бафф хуже самодельной маски - для меня загадка.В тоже время сам Летчик = кассир АТБ =так как считает что он тоже переболел и не представляет угрозу окружающим .откажитесь от своих слов yama Повідомлень: 3791 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7585 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 23:00 IgA написав: yama написав: вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска , вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска ,



Вполне оцениваю, давно известно что длительный стресс, тот который вызывается глюкокортикоидами а не адреналином снижает иммунитет. Поэтому важно вакцинировать как минимум 60% населения и хоть немного перестать беспокоится, как это сделали в стране где я живу. А Вы с единомышленниками своей антивакцинаторской деятельностью как раз и запугали стариков, которые не вакцинировались и будут в основном умирать от поднимающейся волны ковида. Вполне оцениваю, давно известно что длительный стресс, тот который вызывается глюкокортикоидами а не адреналином снижает иммунитет. Поэтому важно вакцинировать как минимум 60% населения и хоть немного перестать беспокоится, как это сделали в стране где я живу. А Вы с единомышленниками своей антивакцинаторской деятельностью как раз и запугали стариков, которые не вакцинировались и будут в основном умирать от поднимающейся волны ковида.

у меня скрытый циничный интерес - наследство

была надежда на ковид , но ковид не оправдал надежд, и оказался полностью бесполезным, даже бывшая теща дважды из группы рыска (если не трижды ) перенесла ковид без госпитализации у меня скрытый циничный интерес - наследствобыла надежда на ковид , но ковид не оправдал надежд, и оказался полностью бесполезным, даже бывшая теща(если не трижды ) перенесла ковид без госпитализации Востаннє редагувалось yama в Сер 15 вер, 2021 23:00, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3791 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7585 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 23:00 IgA, теория Жолобак опиралась на какие-то научные исследования. А "успехи" вакцинации в Израиле вполне ее подтверждают.

Но тут стоит отметить другой аспект: пока иммунную систему вакцинами дрессируют противостоять ковиду (и может они даже работают), то иммунитет логично слабнет к другим опасностям для организма, пока он занят коронами. А дальше надо смотреть, как все такие умершие учитываются в статистике. Ромасик Повідомлень: 2947 З нами з: 30.03.15 Подякував: 581 раз. Подякували: 260 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 23:01 yama написав: А пофигу колем всем поголовно . А пофигу колем всем поголовно .



Я приводил статью о иммунитете переболевших с предложениями давать им одну дозу вакцины или вообще отпустить с миром. Но кто этим будет заниматься? Мне оно точно не нужно, Вы с Ромасиком тоже желанием не горите. Может будивельник?



вопрос как и кого у нас тестируют на хроническое воспаление перед вакцинацией ?

таким товарищам как раз нужна вакцинация в первую очередь, так как их шансы не пережить ковид сильно повышены Я приводил статью о иммунитете переболевших с предложениями давать им одну дозу вакцины или вообще отпустить с миром. Но кто этим будет заниматься? Мне оно точно не нужно, Вы с Ромасиком тоже желанием не горите. Может будивельник?таким товарищам как раз нужна вакцинация в первую очередь, так как их шансы не пережить ковид сильно повышены IgA Повідомлень: 707 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 23:03 yama написав: у меня скрытый циничный интерес - наследство у меня скрытый циничный интерес - наследство



Я тоже надеялся что цены в Лондоне снизятся после массового вымирания пенсионеров, но я недостаточно циничен чтобы помогать этому процессу.

Родителей убедил вакцинироваться, тещу - пытался Я тоже надеялся что цены в Лондоне снизятся после массового вымирания пенсионеров, но я недостаточно циничен чтобы помогать этому процессу.Родителей убедил вакцинироваться, тещу - пытался IgA Повідомлень: 707 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 23:05 Ромасик написав: какие-то научные исследования. какие-то научные исследования.



Молодец Ромасик! Первая достойная шутка за сегодня. Именно какие-то

И еще на какую-то статью в ланцете что показывает неэффективность вакцинации Молодец Ромасик! Первая достойная шутка за сегодня. ИменноИ еще настатью в ланцете что показывает неэффективность вакцинации IgA Повідомлень: 707 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 23:09 Ромасик написав: ...

практически - значит не все? Значит есть сомнения. Выводы будем делать после окончания испытания вакцины на людях. ...практически - значит не все? Значит есть сомнения. Выводы будем делать после окончания испытания вакцины на людях.

Не занимайтесь демагогией и не придирайтесь к словам.

Интересно, что Вы называете "окончанием испытания вакцины на людях".



ЛАД написав: Достаточно нам будет как в Бергамо и ловли плавцов в парках. Пока интересно наблюдать.

Это всё не цифры. Тут журналист может написать что угодно, а полиция проявлять избыточное рвение. Это всё не цифры. Тут журналист может написать что угодно, а полиция проявлять избыточное рвение.

такое же рвение сейчас идет по принудительной вакцинации. такое же рвение сейчас идет по принудительной вакцинации.

Ловля пл О вцов и вакцинация - разные вещи. Где-то нужно и рвение. Тем более, что принуждение и сегодня, к сожалению, весьма слабое, о чем хорошо свидетельствуют темпы вакцинации.



ЛАД написав: Вам нужен только повод поспорить и повеселиться?

Прошу на политветку, поводов будет по горло и больше. Вам нужен только повод поспорить и повеселиться?Прошу на политветку, поводов будет по горло и больше.

нет, мне вот с соплями интересно) нет, мне вот с соплями интересно)

Очень жаль. На политмусорке Вам самое место.





https://news.liga.net/society/news/565- ... initsiativ новый опрос по препочтениям свидомых. Все на месте. За лето никто не переубедился

В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы.

Можете радоваться своим успехам.



ЛАД написав: Критика нужна и я не против её послушать. Но уже писал - логичную и обоснованную. Но не Ваши приколы или пропагандонство Флер.

Критика нужна и я не против её послушать. Но уже писал - логичную и обоснованную. Но не Ваши приколы или пропагандонство Флер. так у меня вполне обоснованная. Кто-то меня постоянно лайкает. так у меня вполне обоснованная. Кто-то меня постоянно лайкает.

Ну да. Вкладчик, yama, Igneus и fler.

С тремя и вопросов нет, уama не понимаю.





ЛАД написав: Что значит "инфа с которой вы согласны" (или не согласен), вообще не понимаю. Информация может быть достоверной, сомнительной или лживой. Соглашаться или не соглашаться можно с трактовкой информации или в её достоверности. Например, в достоверности цифр, которые привели yanyura и Binimovich я практически не сомневаюсь. Достоверность многих идей, высказываемых Жолобак или какими-то "юристами", видео которых здесь выставляли, простите, даже обсуждать не хочу. Зачастую, просто БСК (бред сивой кобылы). Так же, как "теории" плоской Земли или аналогичные. Что значит "инфа с которой вы согласны" (или не согласен), вообще не понимаю. Информация может быть достоверной, сомнительной или лживой. Соглашаться или не соглашаться можно с трактовкой информации или в её достоверности. Например, в достоверности цифр, которые привели yanyura и Binimovich я практически не сомневаюсь. Достоверность многих идей, высказываемых Жолобак или какими-то "юристами", видео которых здесь выставляли, простите, даже обсуждать не хочу. Зачастую, просто БСК (бред сивой кобылы). Так же, как "теории" плоской Земли или аналогичные.

т.е. вы некому Биминовичу доверяете, а Жолобак - сивая кобыла? Последнее, что я помню от Биминовича - это цитата Черненко, которая без цифр, но с подвтерждением, что вакцина эффективна. т.е. вы некому Биминовичу доверяете, а Жолобак - сивая кобыла? Последнее, что я помню от Биминовича - это цитата Черненко, которая без цифр, но с подвтерждением, что вакцина эффективна.

У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик.

И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост

Жолобак Вы сами подобрали эпитет. Не занимайтесь демагогией и не придирайтесь к словам.Интересно, что Вы называете "окончанием испытания вакцины на людях".Ловля плвцов и вакцинация - разные вещи. Где-то нужно и рвение. Тем более, что принуждение и сегодня, к сожалению, весьма слабое, о чем хорошо свидетельствуют темпы вакцинации.Очень жаль. На политмусорке Вам самое место.В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы.Можете радоваться своим успехам.Ну да. Вкладчик, yama, Igneus и fler.С тремя и вопросов нет, уama не понимаю.У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик.И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост viewtopic.php?p=5295707#p5295707 от 11 сент.Жолобак Вы сами подобрали эпитет. ЛАД 2 Повідомлень: 19563 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4835 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 23:22 Ромасик написав: ЛАД написав: 41 процент из 606 человек, умерших от коронавируса с начала августа, не были вакцинированы от него. При этом доля непривитых среди населения Израиля составляет всего около [b]12 процентов. Об этом 15 сентября сообщает радиостанция «Кан решет бет»[/b].

Также сообщается, что с начала кампании вакцинации третьей дозой половина умерших были привиты двумя дозами и только 7 процентов получили бустерную дозу.

**здит радио Израиля - вакцинация составляет 61,5% населения.

100-41=59% умерших были вакцинированы.

Таким образом, доля умерших ваксов примерно равна доле ваксов в популяции. **здит радио Израиля - вакцинация составляет 61,5% населения.100-41=59% умерших были вакцинированы.Таким образом, доля умерших ваксов примерно равна доле ваксов в популяции.

Опять играетесь?

Явно же имеется ввиду взрослое население. Согласен, вечная журналистская неточность. Но посмотрите демографическую пирамиду Израиля (недавно давал ссылку) и учтите, что смертность до 20 лет практически нулевая. А невакцинированных больше всего именно в этой категории.

Насколько помню, до 20 лет 35% населения. Опять играетесь?Явно же имеется ввиду взрослое население. Согласен, вечная журналистская неточность. Но посмотрите демографическую пирамиду Израиля (недавно давал ссылку) и учтите, что смертность до 20 лет практически нулевая. А невакцинированных больше всего именно в этой категории.Насколько помню, до 20 лет 35% населения. ЛАД 2 Повідомлень: 19563 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4835 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3711371237133714> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45