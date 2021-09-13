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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3711371237133714>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:49

  yama написав:вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска ,


Вполне оцениваю, давно известно что длительный стресс, тот который вызывается глюкокортикоидами а не адреналином снижает иммунитет. Поэтому важно вакцинировать как минимум 60% населения и хоть немного перестать беспокоится, как это сделали в стране где я живу. А Вы с единомышленниками своей антивакцинаторской деятельностью как раз и запугали стариков, которые не вакцинировались и будут в основном умирать от поднимающейся волны ковида.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:51

  Ромасик написав:странно, да? что вы об этом знаете и вас эта тема волнует, а я/меня нет


Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство.


Мы вроде обсуждали ситуацию в Украине, а не Ваш богатый и запутанный внутренний мир :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:56

  Hotab написав:
  yama написав:мило когда девочки бранятся


Поэтому Яма регулярно ругается с продавчинями АТБ за право приспустить т̶р̶у̶с̶и̶к̶и маску.
)))
Хотаб принял на свой счет , может вы не летчик, а кассир АТБ как раз ? :shock: Оной случай был один раз , пока мне кассиры не объяснили , что за это им грозит денежный штраф от работодателя и вопрос был не в отсутствии маски, а в том что вместо маски был бафф
https://www.google.com/search?q=%D0%B1% ... 4&tbm=isch
чем баф хуже самодельной маски которая разрешена в их же инструкции , это и вызвало конфликт . На следующий раз я оставил визитку и пообещал в случае штрафа оплатить его самостоятельно ( точнее компенсировать) . И вопрос был между делом не в АТБ. Вопрос к моему Бафу вместо маски возник только в одной сети где очень умно прописали инструкции что шарфики и прочие элементы одежды не могут заменять маску , чем шарфик или бафф хуже самодельной маски - для меня загадка.
В тоже время сам Летчик = кассир АТБ = Хотаб честно признался что еще более дерзкий диссидент чем я - разгуливает по всему торговому залу вообще без любых масок и подобного, одевая маску только на кассе. так как считает что он тоже переболел и не представляет угрозу окружающим .
откажитесь от своих слов :wink:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:00

  IgA написав:
  yama написав:вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска ,


Вполне оцениваю, давно известно что длительный стресс, тот который вызывается глюкокортикоидами а не адреналином снижает иммунитет. Поэтому важно вакцинировать как минимум 60% населения и хоть немного перестать беспокоится, как это сделали в стране где я живу. А Вы с единомышленниками своей антивакцинаторской деятельностью как раз и запугали стариков, которые не вакцинировались и будут в основном умирать от поднимающейся волны ковида.

у меня скрытый циничный интерес - наследство :mrgreen:
была надежда на ковид , но ковид не оправдал надежд, и оказался полностью бесполезным, даже бывшая теща дважды из группы рыска (если не трижды ) перенесла ковид без госпитализации :cry: :twisted:
Востаннє редагувалось yama в Сер 15 вер, 2021 23:00, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:00

IgA, теория Жолобак опиралась на какие-то научные исследования. А "успехи" вакцинации в Израиле вполне ее подтверждают.
Но тут стоит отметить другой аспект: пока иммунную систему вакцинами дрессируют противостоять ковиду (и может они даже работают), то иммунитет логично слабнет к другим опасностям для организма, пока он занят коронами. А дальше надо смотреть, как все такие умершие учитываются в статистике.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:01

  yama написав:А пофигу колем всем поголовно .


Я приводил статью о иммунитете переболевших с предложениями давать им одну дозу вакцины или вообще отпустить с миром. Но кто этим будет заниматься? Мне оно точно не нужно, Вы с Ромасиком тоже желанием не горите. Может будивельник?

вопрос как и кого у нас тестируют на хроническое воспаление перед вакцинацией ?

таким товарищам как раз нужна вакцинация в первую очередь, так как их шансы не пережить ковид сильно повышены
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:03

  yama написав:у меня скрытый циничный интерес - наследство


Я тоже надеялся что цены в Лондоне снизятся после массового вымирания пенсионеров, но я недостаточно циничен чтобы помогать этому процессу.
Родителей убедил вакцинироваться, тещу - пытался :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:05

  Ромасик написав:какие-то научные исследования.


Молодец Ромасик! Первая достойная шутка за сегодня. Именно какие-то :D
И еще на какую-то статью в ланцете что показывает неэффективность вакцинации
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:09

  Ромасик написав:...
практически - значит не все? Значит есть сомнения. Выводы будем делать после окончания испытания вакцины на людях.

Не занимайтесь демагогией и не придирайтесь к словам.
Интересно, что Вы называете "окончанием испытания вакцины на людях".

  ЛАД написав:
Достаточно нам будет как в Бергамо и ловли плавцов в парках. Пока интересно наблюдать.

Это всё не цифры. Тут журналист может написать что угодно, а полиция проявлять избыточное рвение.

такое же рвение сейчас идет по принудительной вакцинации.

Ловля плОвцов и вакцинация - разные вещи. Где-то нужно и рвение. Тем более, что принуждение и сегодня, к сожалению, весьма слабое, о чем хорошо свидетельствуют темпы вакцинации.

  ЛАД написав:Вам нужен только повод поспорить и повеселиться?
Прошу на политветку, поводов будет по горло и больше. :)

нет, мне вот с соплями интересно)

Очень жаль. На политмусорке Вам самое место.

новый опрос по препочтениям свидомых. Все на месте. За лето никто не переубедился
https://news.liga.net/society/news/565- ... initsiativ

В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы.
Можете радоваться своим успехам.

  ЛАД написав:Критика нужна и я не против её послушать. Но уже писал - логичную и обоснованную. Но не Ваши приколы или пропагандонство Флер.
так у меня вполне обоснованная. Кто-то меня постоянно лайкает.

Ну да. Вкладчик, yama, Igneus и fler. :)
С тремя и вопросов нет, уama не понимаю.


  ЛАД написав:Что значит "инфа с которой вы согласны" (или не согласен), вообще не понимаю. Информация может быть достоверной, сомнительной или лживой. Соглашаться или не соглашаться можно с трактовкой информации или в её достоверности. Например, в достоверности цифр, которые привели yanyura и Binimovich я практически не сомневаюсь. Достоверность многих идей, высказываемых Жолобак или какими-то "юристами", видео которых здесь выставляли, простите, даже обсуждать не хочу. Зачастую, просто БСК (бред сивой кобылы). Так же, как "теории" плоской Земли или аналогичные.

т.е. вы некому Биминовичу доверяете, а Жолобак - сивая кобыла? Последнее, что я помню от Биминовича - это цитата Черненко, которая без цифр, но с подвтерждением, что вакцина эффективна.

У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик.
И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост viewtopic.php?p=5295707#p5295707 от 11 сент.
Жолобак Вы сами подобрали эпитет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:22

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
41 процент из 606 человек, умерших от коронавируса с начала августа, не были вакцинированы от него. При этом доля непривитых среди населения Израиля составляет всего около [b]12 процентов. Об этом 15 сентября сообщает радиостанция «Кан решет бет»[/b].
Также сообщается, что с начала кампании вакцинации третьей дозой половина умерших были привиты двумя дозами и только 7 процентов получили бустерную дозу.

**здит радио Израиля - вакцинация составляет 61,5% населения.
100-41=59% умерших были вакцинированы.
Таким образом, доля умерших ваксов примерно равна доле ваксов в популяции.

Опять играетесь?
Явно же имеется ввиду взрослое население. Согласен, вечная журналистская неточность. Но посмотрите демографическую пирамиду Израиля (недавно давал ссылку) и учтите, что смертность до 20 лет практически нулевая. А невакцинированных больше всего именно в этой категории.
Насколько помню, до 20 лет 35% населения.
ЛАД
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