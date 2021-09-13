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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3711371237133714

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:32

  yama написав:
  Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».
https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html

мдя ... аж диву дивуюся які тільки нові псевдонаукові терміни не приходиться
вигадувати та підміняти другі
гібридний імунітет
дивовижну реакцію на вакцину
або хоч якось виправдати \ мотивувати людей з природнім імунітетом вакцинуватися ... Імунологія існує давно і тут раптом якийсь вірус порвав наукові закони аксіоми , доведені теореми... Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології ! цей вірус прямо як відкриття Бжордано Бруно , тепер все крутиться навколо цього особливого вірусу ...
Якщо по суті це така ж просто думка\теза якогось вченого нічим не краща за тези озвучені Жолобак.

Какие аксиомы/теоремы рвутся?
Разве что в Вашем воображении.
Термины "«надлюдський» або «куленепробивний»",конечно, явно лишние. Художественное преувеличение, вполне возможно, придуманное совсем не "авторами відкриття", ажурналистами.
Но более сильный иммунитет после болезни+вакцинации ничему не противоречит и ничего не опровергает.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:41

:
  yama написав:
  roberto dark написав:а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность.
уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимум 13 месяцев б) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) ....
короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательней
из последнего
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1
остальные были давно

Пусть даже так. Пусть болезнь создают более сильный иммунитет, чем вакцина.
Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?

А насчёт 13 месяцев... То ли так, то ли нет.
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Повідомлень: 19563
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