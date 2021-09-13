Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним». https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html
мдя ... аж диву дивуюся які тільки нові псевдонаукові терміни не приходиться вигадувати та підміняти другі
гібридний імунітет
дивовижну реакцію на вакцину
або хоч якось виправдати \ мотивувати людей з природнім імунітетом вакцинуватися ... Імунологія існує давно і тут раптом якийсь вірус порвав наукові закони аксіоми , доведені теореми... Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології ! цей вірус прямо як відкриття Бжордано Бруно , тепер все крутиться навколо цього особливого вірусу ... Якщо по суті це така ж просто думка\теза якогось вченого нічим не краща за тези озвучені Жолобак.
Какие аксиомы/теоремы рвутся? Разве что в Вашем воображении. Термины "«надлюдський» або «куленепробивний»",конечно, явно лишние. Художественное преувеличение, вполне возможно, придуманное совсем не "авторами відкриття", ажурналистами. Но более сильный иммунитет после болезни+вакцинации ничему не противоречит и ничего не опровергает.
roberto dark написав:а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность.
уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимум 13 месяцев б) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) .... короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательней из последнего https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1 остальные были давно
Пусть даже так. Пусть болезнь создают более сильный иммунитет, чем вакцина. Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?