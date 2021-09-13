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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3711371237133714 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51 Мені вже зробили щеплення 65% 33 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 51 Додано: Сер 15 вер, 2021 23:32 yama написав: Вадим Жураковский написав: Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».

https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».

мдя ... аж диву дивуюся які тільки нові псевдонаукові терміни не приходиться

вигадувати та підміняти другі

гібридний імунітет дивовижну реакцію на вакцину або хоч якось виправдати \ мотивувати людей з природнім імунітетом вакцинуватися ... Імунологія існує давно і тут раптом якийсь вірус порвав наукові закони аксіоми , доведені теореми... Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології ! цей вірус прямо як відкриття Бжордано Бруно , тепер все крутиться навколо цього особливого вірусу ...

Якщо по суті це така ж просто думка\теза якогось вченого нічим не краща за тези озвучені Жолобак. мдя ... аж диву дивуюся які тільки нові псевдонаукові терміни не приходитьсявигадувати та підміняти другіабо хоч якось виправдати \ мотивувати людей з природнім імунітетом вакцинуватися ... Імунологія існує давно і тут раптом якийсь вірус порвав наукові закони аксіоми , доведені теореми... Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології ! цей вірус прямо як відкриття Бжордано Бруно , тепер все крутиться навколо цього особливого вірусу ...Якщо по суті це така ж просто думка\теза якогось вченого нічим не краща за тези озвучені Жолобак.

Какие аксиомы/теоремы рвутся?

Разве что в Вашем воображении.

Термины "«надлюдський» або «куленепробивний»",конечно, явно лишние. Художественное преувеличение, вполне возможно, придуманное совсем не "авторами відкриття", а журналистами.

Но более сильный иммунитет после болезни+вакцинации ничему не противоречит и ничего не опровергает. Какие аксиомы/теоремы рвутся?Разве что в Вашем воображении.Термины "«надлюдський» або «куленепробивний»",конечно, явно лишние. Художественное преувеличение, вполне возможно, придуманное совсем не "авторами відкриття", а журналистами.Но более сильный иммунитет после болезни+вакцинации ничему не противоречит и ничего не опровергает. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 16 вер, 2021 00:22, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19567 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 23:41

yama написав: roberto dark написав: а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность. а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность. уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимум 13 месяцев б) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) ....

короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательней

из последнего

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1

остальные были давно уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимум 13 месяцев б) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) ....короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательнейиз последнегоостальные были давно

Пусть даже так. Пусть болезнь создают более сильный иммунитет, чем вакцина.

Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?



А насчёт 13 месяцев... То ли так, то ли нет. Пусть даже так. Пусть болезнь создают более сильный иммунитет, чем вакцина.Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?А насчёт 13 месяцев... То ли так, то ли нет. ЛАД 2 Повідомлень: 19567 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 23:50 yama написав: .....

одни и те же вопросы поднимаются вновь и вновь ..

а) какой иммунитет лучше естественный или приобретенный от 2-3-4 прививок

б) помогают ли маски от вируса путь распространения аерозольный как при ветрянке

в)

....

много всего что уже начали забывать и по второму третьему кругу .....одни и те же вопросы поднимаются вновь и вновь ..а) какой иммунитет лучше естественный или приобретенный от 2-3-4 прививокб) помогают ли маски от вируса путь распространения аерозольный как при ветрянкев)....много всего что уже начали забывать и по второму третьему кругу

Вот насчёт вновь и вновь это точно.

Очень прошу ответить по п. а).

Только что задал Вам вопрос именно об этом. Какая практическая ценность этой идеи, даже если признать её справедливость? Предлагаете всем вместо вакцины переболеть?

По п. б) утверждение сомнительное. Действительно, уже много раз писали - маски задерживают аэрозоли. И приводились цифры. Комаровский тоже может ошибаться. Вот насчёт вновь и вновь это точно.Очень прошу ответить по п. а).Только что задал Вам вопрос именно об этом. Какая практическая ценность этой идеи, даже если признать её справедливость? Предлагаете всем вместо вакцины переболеть?По п. б) утверждение сомнительное. Действительно, ужеписали - маски задерживают аэрозоли. И приводились цифры. Комаровский тоже может ошибаться. ЛАД 2 Повідомлень: 19567 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 00:03 yama написав: ....

понимаете я настолько глубоко не верю всем что любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям ....понимаете ячто любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям

Тяжело Вам жить.

И советую меньше смотреть всякие фильмы и сериалы или хотя бы понимать, что не всё, что показывают в кино происходит в жизни. Хотя, конечно, можете на мой совет с высокой колокольни.



Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась

Совершенно ничего красноречивого. Объяснение очень простое. Среди конгрессменов достаточно антиваксов и его требования вызвали у них сильное возмущение. Проще было разрешить им не вакцинироваться, чтобы они не препятствовали обязательной вакцинации остальных госслужащих. Тяжело Вам жить.И советую меньше смотреть всякие фильмы и сериалы или хотя бы понимать, что не всё, что показывают в кино происходит в жизни. Хотя, конечно, можете на мой совет с высокой колокольни.Совершенно ничего красноречивого. Объяснение очень простое. Среди конгрессменов достаточно антиваксов и его требования вызвали у них сильное возмущение. Проще было разрешить им не вакцинироваться, чтобы они не препятствовали обязательной вакцинации остальных госслужащих. ЛАД 2 Повідомлень: 19567 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 00:07 Ромасик написав: .... Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство. .... Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство.

Ну да. Особенно, если закроют кино- и просто театры, развлекательные центры и т.д. А вместе с ними кучу магазинов. Как уже было. Ну да. Особенно, если закроют кино- и просто театры, развлекательные центры и т.д. А вместе с ними кучу магазинов. Как уже было. ЛАД 2 Повідомлень: 19567 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 00:14 yama написав: .....

вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска , которые с одной стороны бояться коронавируса

С другой стороны все уговори родных сделать вакцину - тоже вызывают страх ...человек загнан в угол.

.... Жаль человека ... Психо соматику никто не отменял .....вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска , которые с одной стороны бояться коронавирусаС другой стороны все уговори родных сделать вакцину - тоже вызывают страх ...человек загнан в угол..... Жаль человека ... Психо соматику никто не отменял

У меня таких запуганных знакомых нет.

Но вот насчёт страха сделать вакцину - откуда он?

Не от таких ли как Ромасик и Флер? Не задумывались, что если бы не такие шутники и пропагандоны, то этот Ваш знакомый давно бы сделал вакцину и жил более спокойно?

+ уменьшил бы для себя вероятность тяжёлой болезни и, тем более, смерти (тьфу-тьфу через левое плечо). У меня таких запуганных знакомых нет.Но вот насчёт страха сделать вакцину - откуда он?Не от таких ли как Ромасик и Флер? Не задумывались, что если бы не такие шутники и пропагандоны, то этот Ваш знакомый давно бы сделал вакцину и жил более спокойно?+ уменьшил бы для себя вероятность тяжёлой болезни и, тем более, смерти (тьфу-тьфу через левое плечо). ЛАД 2 Повідомлень: 19567 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 04:22 ЛАД написав: У меня таких запуганных знакомых нет.

Но вот насчёт страха сделать вакцину - откуда он?

Не от таких ли как Ромасик и Флер? Не задумывались, что если бы не такие шутники и пропагандоны, то этот Ваш знакомый давно бы сделал вакцину и жил более спокойно?

+ уменьшил бы для себя вероятность тяжёлой болезни и, тем более, смерти. У меня таких запуганных знакомых нет.Но вот насчёт страха сделать вакцину - откуда он?Не от таких ли как Ромасик и Флер? Не задумывались, что если бы не такие шутники и пропагандоны, то этот Ваш знакомый давно бы сделал вакцину и жил более спокойно?+ уменьшил бы для себя вероятность тяжёлой болезни и, тем более, смерти.

Страх людей от "врачей" с телеканалов, которые рассказывают о вреде вакцинации хронически больным, и редакторов этих каналов, создающие новостной поток выбранных тем для освещения в выбранном ими ущербом ключе.

При чем им за это ничего абсолютно не светит вместо заслуженной тюрьмы, как в принципе не забанены другие.



Но только страх у каждого человека в голове. Он не забит в углу, он сам себя держит.

Ну а по поводу психосоматики... Марихуана, как мне кажется, должна помочь. Почему ее никак не легализуют хотя бы для пенсионеров... Страх людей от "врачей" с телеканалов, которые рассказывают о вреде вакцинации хронически больным, и редакторов этих каналов, создающие новостной поток выбранных тем для освещения в выбранном ими ущербом ключе.При чем им за это ничего абсолютно не светит вместо заслуженной тюрьмы, как в принципе не забанены другие.Но только страх у каждого человека в голове. Он не забит в углу, он сам себя держит.Ну а по поводу психосоматики... Марихуана, как мне кажется, должна помочь. Почему ее никак не легализуют хотя бы для пенсионеров... Slx Повідомлень: 900 З нами з: 23.07.18 Подякував: 292 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3711371237133714 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45