Додано: Чет 16 вер, 2021 06:57

Slx написав: Почему ее никак не легализуют хотя бы для пенсионеров... Почему ее никак не легализуют хотя бы для пенсионеров...

yama написав: может вы не летчик, а кассир АТБ как раз может вы не летчик, а кассир АТБ как раз

yama написав: Оной случай был один раз Оной случай был один раз

Тут гляда на некоторых комментаторов,иногда кажется,что ее на сдачу в АТБ отсыпают, особенно если покупатель ве пришел.Ничего нельзя исключать. Надеюсь вы мне не будете тыкать визитку, похотливо облизывая ухо и обещая оплатить мои долги и штрафы?Лишь раз вы корзину с продуктами швырнули им в лицо со словами "ну значит сами и раскладывайте их по полкам", а все остальные разы делали это самостоятельно??Прям вижу этого альфовитого мачо в бафе (это шарф-труба, Яма... не обязательно нас отправлять в Гугл за этим словом) , истерически швыряющего корзину и тыкающего под нос визитку. Самэц!На будущее, Яма, касиру АТБ визитка это слишком много. Небрежно выронил бы ключи от своего 10-летнего Ланоса, ты уже бы залил весь торговый зал тестостероном, даже у охранника помутнели бы глаза. Ты безошибочно выбираешь место,где показываешь свое превосходство.