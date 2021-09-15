Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним». https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html
мдя ... аж диву дивуюся які тільки нові псевдонаукові терміни не приходиться вигадувати та підміняти другі
гібридний імунітет
дивовижну реакцію на вакцину
або хоч якось виправдати \ мотивувати людей з природнім імунітетом вакцинуватися ... Імунологія існує давно і тут раптом якийсь вірус порвав наукові закони аксіоми , доведені теореми... Прямо під цей вірус потрібно переписувати\переглядати базові закони\поняття імунології ! цей вірус прямо як відкриття Бжордано Бруно , тепер все крутиться навколо цього особливого вірусу ... Якщо по суті це така ж просто думка\теза якогось вченого нічим не краща за тези озвучені Жолобак.
Какие аксиомы/теоремы рвутся? Разве что в Вашем воображении. Термины "«надлюдський» або «куленепробивний»",конечно, явно лишние. Художественное преувеличение, вполне возможно, придуманное совсем не "авторами відкриття", а журналистами. Но более сильный иммунитет после болезни+вакцинации ничему не противоречит и ничего не опровергает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 16 вер, 2021 00:22, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность.
уже ж было два или три исследования в которых говорилось а) минимум 13 месяцев б) больше стойкость к новым разным штаммам в) Т-лимфоциты памяти г) .... короче мировое научное сообщество в том числе Израильское уже давно опубликовало несколько исследований на многотысячной выборке в которых указано что естественный иммунитет по всех параметрах лучше чем от любого количества любых вакцин и любого их сочетания . читайте тему внимательней из последнего https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1 остальные были давно
Пусть даже так. Пусть болезнь создают более сильный иммунитет, чем вакцина. Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?
yama написав:..... одни и те же вопросы поднимаются вновь и вновь .. а) какой иммунитет лучше естественный или приобретенный от 2-3-4 прививок б) помогают ли маски от вируса путь распространения аерозольный как при ветрянке в) .... много всего что уже начали забывать и по второму третьему кругу
Вот насчёт вновь и вновь это точно. Очень прошу ответить по п. а). Только что задал Вам вопрос именно об этом. Какая практическая ценность этой идеи, даже если признать её справедливость? Предлагаете всем вместо вакцины переболеть? По п. б) утверждение сомнительное. Действительно, уже много раз писали - маски задерживают аэрозоли. И приводились цифры. Комаровский тоже может ошибаться.
yama написав:.... понимаете я настолько глубоко не верю всем что любые цифры озвученные в СМИ подвергаю большим сомнениям
Тяжело Вам жить. И советую меньше смотреть всякие фильмы и сериалы или хотя бы понимать, что не всё, что показывают в кино происходит в жизни. Хотя, конечно, можете на мой совет с высокой колокольни.
Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась
Совершенно ничего красноречивого. Объяснение очень простое. Среди конгрессменов достаточно антиваксов и его требования вызвали у них сильное возмущение. Проще было разрешить им не вакцинироваться, чтобы они не препятствовали обязательной вакцинации остальных госслужащих.
yama написав:..... вы очень, на самом деле, недооцениваете страх и стресс, я лично знаком с людьми как бы из группы риска , которые с одной стороны бояться коронавируса С другой стороны все уговори родных сделать вакцину - тоже вызывают страх ...человек загнан в угол. .... Жаль человека ... Психо соматику никто не отменял
У меня таких запуганных знакомых нет. Но вот насчёт страха сделать вакцину - откуда он? Не от таких ли как Ромасик и Флер? Не задумывались, что если бы не такие шутники и пропагандоны, то этот Ваш знакомый давно бы сделал вакцину и жил более спокойно? + уменьшил бы для себя вероятность тяжёлой болезни и, тем более, смерти (тьфу-тьфу через левое плечо).
ЛАД написав:У меня таких запуганных знакомых нет. Но вот насчёт страха сделать вакцину - откуда он? Не от таких ли как Ромасик и Флер? Не задумывались, что если бы не такие шутники и пропагандоны, то этот Ваш знакомый давно бы сделал вакцину и жил более спокойно? + уменьшил бы для себя вероятность тяжёлой болезни и, тем более, смерти.
Страх людей от "врачей" с телеканалов, которые рассказывают о вреде вакцинации хронически больным, и редакторов этих каналов, создающие новостной поток выбранных тем для освещения в выбранном ими ущербом ключе. При чем им за это ничего абсолютно не светит вместо заслуженной тюрьмы, как в принципе не забанены другие.
Но только страх у каждого человека в голове. Он не забит в углу, он сам себя держит. Ну а по поводу психосоматики... Марихуана, как мне кажется, должна помочь. Почему ее никак не легализуют хотя бы для пенсионеров...
Slx написав:Почему ее никак не легализуют хотя бы для пенсионеров...
Тут гляда на некоторых комментаторов,иногда кажется,что ее на сдачу в АТБ отсыпают, особенно если покупатель в бафе пришел.
yama написав:может вы не летчик, а кассир АТБ как раз
Ничего нельзя исключать. Надеюсь вы мне не будете тыкать визитку, похотливо облизывая ухо и обещая оплатить мои долги и штрафы?
yama написав:Оной случай был один раз
Лишь раз вы корзину с продуктами швырнули им в лицо со словами "ну значит сами и раскладывайте их по полкам", а все остальные разы делали это самостоятельно?? Прям вижу этого альфовитого мачо в бафе (это шарф-труба, Яма... не обязательно нас отправлять в Гугл за этим словом) , истерически швыряющего корзину и тыкающего под нос визитку. Самэц!
На будущее, Яма, касиру АТБ визитка это слишком много. Небрежно выронил бы ключи от своего 10-летнего Ланоса, ты уже бы залил весь торговый зал тестостероном, даже у охранника помутнели бы глаза. Ты безошибочно выбираешь место,где показываешь свое превосходство.
Говорят, что 5744 - это недалеко уже от 10 тыс, учитывая темп. Все уже поняли, что отмазка будет "слишком много тестируют"?))))
Повторю риторический вопрос, направленный на очередное макание нашей мадам: какой смысл прогнозов, если они основаны не на умении прогнозировать ситуацию, а всего лишь зависят от количества тестирований. Но зато мадам "поваляла все фигуры, нагадила на доску и с гордым видом фыркнув, улетела" (обозвала всех трУсами и бессеребренниками).