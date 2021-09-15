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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3712371337143715 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 52 Мені вже зробили щеплення 65% 34 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 52 Додано: Чет 16 вер, 2021 11:09 Не так давно представитель министерства здравоохранения профессор Шауль Яцив объехал несколько медицинских факультетов в странах Восточной Европы. И буквально за голову схватился, такое удручающее впечатление произвели на него местные учебные программы и система практических занятий.

......

...министерство здравоохранения, наконец, осознало: в тех странах, где израильтяне находят возможности учиться за меньшую цену, уровень обучения недопустимо низок. Министерство объявило, что не будет признавать (разве что, в виде исключения) медицинские дипломы, полученные в странах, не входящих в OECD. Для тех же медицинских факультетов, которые у нас признают, будут введены более серьезные экзамены и более строгая процедура лицензирования.

https://detaly.co.il/vrachej-ne-budet-pochemu-priema-u-spetsialista-my-zhdem-mesyatsami-a-budem-zhdat-eshhe-dolshe/

Статья в целом для нас не особо интересна. Это решил процитировать. Не знаю, правда, ездил ли Яцив в Украину. Статья в целом для нас не особо интересна. Это решил процитировать. Не знаю, правда, ездил ли Яцив в Украину. ЛАД 2 Повідомлень: 19570 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 11:25 Истребин зацитировал доктора.

Как протекает соплевирус в тяжёлых проявлениях. Прикольненько.





Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov



Істинно глаголю: антивакси, відпишіться від мене, заради Христа, Яхве, Будди… Ерешкигаля і Миктлантекутли.

Права людини, Конституція, 5G, чіпування, а в Гібралтарі теж захворіли, дослідження в Задрюпінську…

Знаєте, як вмирає доросла людина від гіпоксії і задухи? Нічого героїчного. Паніка. Вирячені очі. Коричневе густе мокротіння на губах. Обличчя роздуте і сизе. Пітливість, нібито під зливою був. Але сморід жахливий. «Зробіть хоч щось. Жити. Благаю, хочу жити». Потім не тримаються сфінктери. Усі. Агональне дихання, якщо не встигають інтубувати. Є навіть термін «ґаспінг». Походить від звуку «ґаспс, ґаспс»… Раптом такий довгий видих, схожий на стогін. Скляні очі. Ще декілька секунд хапає ротом повітря. Потім очі стають мутними. Плями по всьому тілу. З усіх отворів витікає смрадна жижа.

Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів.

Цьомки, котики. Продовжуйте купувати справки про псевдовакцінацію.







Я бы добавил: "Продолжайте, Флеры и Ромки , таскать фейки об убийце вакцине, а также бредочек "видим как оно в Израиле помогло".



З.Ы. Подозрительно юрыст исчез. Он то и ранее не особо отсвечивал, но не жалуется, не лайкает своему дисидентскому лагерю. Неужели Ковид не промахнулся?))) Hotab

Повідомлень: 4692 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1358 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 11:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире





У понеділок, 13 вересня, в лікарні "Вольфсон" у місті Холон помер один з ідеологів ізраїльських антивакцинаторів Хай Шауліан. Причиною його смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою.

Як пише ізраїльське видання "Вести", Шауліан регулярно публікував у соцмережах заклики до відмови від щеплень, а вакцини називав небезпечними для життя. Крім того, він стверджував, що епідемія коронавірусу - не більше ніж вигадка.

коронавірусом, Шауліан потрапив до лікарні і провів там близько тижня. Перебіг хвороби у нього був важким, і через короткий час почали відмовляти життєво важливі системи організму.

Заразишись 11 вересня, коли стан Хая Шауліана різко погіршився, він розмістив у Facebook пост зі своєю фотографією з лікарняної палати. Під фото, де крупним планом зображено його обличчя з кисневими трубками, Хай описав те, що відбувається з ним.

"Я в критичному стані, не можу розмовляти і відповідати іншим людям. Мені не вистачає кисню. Нестача кисню - це жахлива річ", - написав він.



Шауліан також закликав своїх прихильників боротися з державою, яка, за його словами, "проводить злочинний примус громадян".

Приблизно за два тижні до госпіталізації Хай Шауліан брав активну участь у демонстрації протесту проти запровадження санітарних норм зеленого стандарту. Під час вуличних протестів його затримала поліція. Через якийсь час чоловік відчув нездужання і звернувся за медичною допомогою.



Уже перебуваючи на лікарняному ліжку, Шауліан продовжив вести діяльність проти вакцинації, звинуватив поліцейських у тому, що його "намагалися отруїти", і навіть назвав те, що відбувається, "спробою ліквідації".

Нагадаємо, в серпні американський радіоведучий-антивакцинатор Дік Фаррел помер від COVID-19. Перед смертю він закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.





https://lb.ua/world/2021/09/14/493897_l ... raili.html



Резюме: Бог - не фраер, он все видит.



Антиваксы, не болейте, это может быть смертельно опасным для вашего здоровья. В продолжение темы Хотаба и шо там в Израиле:У понеділок, 13 вересня, в лікарні "Вольфсон" у місті Холон помер один з ідеологів ізраїльських антивакцинаторів Хай Шауліан. Причиною його смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою.Як пише ізраїльське видання "Вести", Шауліан регулярно публікував у соцмережах заклики до відмови від щеплень, а вакцини називав небезпечними для життя. Крім того, він стверджував, що епідемія коронавірусу - не більше ніж вигадка.коронавірусом, Шауліан потрапив до лікарні і провів там близько тижня. Перебіг хвороби у нього був важким, і через короткий час почали відмовляти життєво важливі системи організму.Заразишись 11 вересня, коли стан Хая Шауліана різко погіршився, він розмістив у Facebook пост зі своєю фотографією з лікарняної палати. Під фото, де крупним планом зображено його обличчя з кисневими трубками, Хай описав те, що відбувається з ним."Я в критичному стані, не можу розмовляти і відповідати іншим людям. Мені не вистачає кисню. Нестача кисню - це жахлива річ", - написав він.Шауліан також закликав своїх прихильників боротися з державою, яка, за його словами, "проводить злочинний примус громадян".Приблизно за два тижні до госпіталізації Хай Шауліан брав активну участь у демонстрації протесту проти запровадження санітарних норм зеленого стандарту. Під час вуличних протестів його затримала поліція. Через якийсь час чоловік відчув нездужання і звернувся за медичною допомогою.Уже перебуваючи на лікарняному ліжку, Шауліан продовжив вести діяльність проти вакцинації, звинуватив поліцейських у тому, що його "намагалися отруїти", і навіть назвав те, що відбувається, "спробою ліквідації".Нагадаємо, в серпні американський радіоведучий-антивакцинатор Дік Фаррел помер від COVID-19. Перед смертю він закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.Резюме: Бог - не фраер, он все видит.Антиваксы, не болейте, это может быть смертельно опасным для вашего здоровья. Binimovich Повідомлень: 4176 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 646 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 11:52 Израильские ученые: третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз

https://detaly.co.il/category/society/health/

Речь идёт о результатах 3+ей дозы. Показана эффективность, фактически возвращает эффективность Файзера к 95% даже для дельты.

Говорится также о письме 18 американских учёных, которые выступают против поголовной вакцинации 3-ей дозой и применении её только для людей с ослабленным иммунитетом. Но не из соображений эффективности дозы, а исходя из крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах. Считаю, что лучше отдать вакцины в такие страны. Речь идёт о результатах 3+ей дозы. Показана эффективность, фактически возвращает эффективность Файзера к 95% даже для дельты.Говорится также о письме 18 американских учёных, которые выступают противвакцинации 3-ей дозой и применении её только для людей с ослабленным иммунитетом. Но не из соображений эффективности дозы, а исходя из крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах. Считаю, что лучше отдать вакцины в такие страны. ЛАД 2 Повідомлень: 19570 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3712371337143715 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 16 вер, 2021 11:19