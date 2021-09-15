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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3713371437153716>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:09

Не так давно представитель министерства здравоохранения профессор Шауль Яцив объехал несколько медицинских факультетов в странах Восточной Европы. И буквально за голову схватился, такое удручающее впечатление произвели на него местные учебные программы и система практических занятий.
......
...министерство здравоохранения, наконец, осознало: в тех странах, где израильтяне находят возможности учиться за меньшую цену, уровень обучения недопустимо низок. Министерство объявило, что не будет признавать (разве что, в виде исключения) медицинские дипломы, полученные в странах, не входящих в OECD. Для тех же медицинских факультетов, которые у нас признают, будут введены более серьезные экзамены и более строгая процедура лицензирования.

https://detaly.co.il/vrachej-ne-budet-pochemu-priema-u-spetsialista-my-zhdem-mesyatsami-a-budem-zhdat-eshhe-dolshe/
Статья в целом для нас не особо интересна. Это решил процитировать. Не знаю, правда, ездил ли Яцив в Украину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:25

Истребин зацитировал доктора.
Как протекает соплевирус в тяжёлых проявлениях. Прикольненько.


Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov

Істинно глаголю: антивакси, відпишіться від мене, заради Христа, Яхве, Будди… Ерешкигаля і Миктлантекутли.
Права людини, Конституція, 5G, чіпування, а в Гібралтарі теж захворіли, дослідження в Задрюпінську…
Знаєте, як вмирає доросла людина від гіпоксії і задухи? Нічого героїчного. Паніка. Вирячені очі. Коричневе густе мокротіння на губах. Обличчя роздуте і сизе. Пітливість, нібито під зливою був. Але сморід жахливий. «Зробіть хоч щось. Жити. Благаю, хочу жити». Потім не тримаються сфінктери. Усі. Агональне дихання, якщо не встигають інтубувати. Є навіть термін «ґаспінг». Походить від звуку «ґаспс, ґаспс»… Раптом такий довгий видих, схожий на стогін. Скляні очі. Ще декілька секунд хапає ротом повітря. Потім очі стають мутними. Плями по всьому тілу. З усіх отворів витікає смрадна жижа.
Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів.
Цьомки, котики. Продовжуйте купувати справки про псевдовакцінацію.



Я бы добавил: "Продолжайте, Флеры и Ромки , таскать фейки об убийце вакцине, а также бредочек "видим как оно в Израиле помогло".

З.Ы. Подозрительно юрыст исчез. Он то и ранее не особо отсвечивал, но не жалуется, не лайкает своему дисидентскому лагерю. Неужели Ковид не промахнулся?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В продолжение темы Хотаба и шо там в Израиле:


У понеділок, 13 вересня, в лікарні "Вольфсон" у місті Холон помер один з ідеологів ізраїльських антивакцинаторів Хай Шауліан. Причиною його смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою.
Як пише ізраїльське видання "Вести", Шауліан регулярно публікував у соцмережах заклики до відмови від щеплень, а вакцини називав небезпечними для життя. Крім того, він стверджував, що епідемія коронавірусу - не більше ніж вигадка.
 коронавірусом, Шауліан потрапив до лікарні і провів там близько тижня. Перебіг хвороби у нього був важким, і через короткий час почали відмовляти життєво важливі системи організму.
Заразишись 11 вересня, коли стан Хая Шауліана різко погіршився, він розмістив у Facebook пост зі своєю фотографією з лікарняної палати. Під фото, де крупним планом зображено його обличчя з кисневими трубками, Хай описав те, що відбувається з ним.
"Я в критичному стані, не можу розмовляти і відповідати іншим людям. Мені не вистачає кисню. Нестача кисню - це жахлива річ", - написав він.

Шауліан також закликав своїх прихильників боротися з державою, яка, за його словами, "проводить злочинний примус громадян".
Приблизно за два тижні до госпіталізації Хай Шауліан брав активну участь у демонстрації протесту проти запровадження санітарних норм зеленого стандарту. Під час вуличних протестів його затримала поліція. Через якийсь час чоловік відчув нездужання і звернувся за медичною допомогою.

Уже перебуваючи на лікарняному ліжку, Шауліан продовжив вести діяльність проти вакцинації, звинуватив поліцейських у тому, що його "намагалися отруїти", і навіть назвав те, що відбувається, "спробою ліквідації".
Нагадаємо, в серпні американський радіоведучий-антивакцинатор Дік Фаррел помер від COVID-19. Перед смертю він закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.


https://lb.ua/world/2021/09/14/493897_l ... raili.html

Резюме: Бог - не фраер, он все видит.

Антиваксы, не болейте, это может быть смертельно опасным для вашего здоровья.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:52

Израильские ученые: третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз

https://detaly.co.il/category/society/health/
Речь идёт о результатах 3-ей дозы. Показана эффективность, фактически возвращает эффективность Файзера к 95% даже для дельты.
Говорится также о письме 18 американских учёных, которые выступают против поголовной вакцинации 3-ей дозой и применении её только для людей с ослабленным иммунитетом. Но не из соображений эффективности дозы, а исходя из крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах. Считают, что лучше отдать вакцины в такие страны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:33

https://www.rbc.ua/rus/news/italiya-per ... F0b_95w16k

С 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой будет введена обязательная вакцинация для всех сфер. Работники не смогут без "зеленого пропуска" попасть на фабрики, офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stargazer написав:https://www.rbc.ua/rus/news/italiya-pervoy-evrope-vvedet-obyazatelnuyu-1631782469.html?fbclid=IwAR3V3_gOO0_Ws2M6OLfCWKuIk95dyL7Zn1B4BYLbobPxYUy2kF0b_95w16k

С 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой будет введена обязательная вакцинация для всех сфер. Работники не смогут без "зеленого пропуска" попасть на фабрики, офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места.
Вот правда у них перегибы, они вообще игнорят противопоказания к вакцинации
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:35

stargazer , видимо им Бергамо не зашло. Только вкладчик у нас любит поюморить об этой провинции. А итальях впечатлили рассчеты демографов, которые по факту дикой смертности в 2020 году напрогнозировали им падение средней продолжительности жизни на 4+ года.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:51

  Faceless написав:
stargazer написав:С 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой будет введена обязательная вакцинация для всех сфер. Работники не смогут без "зеленого пропуска" попасть на фабрики, офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места.
Вот правда у них перегибы, они вообще игнорят противопоказания к вакцинации

Та не факт: это же новость/вербальные интервенции -- в законе вполне и исключения могут присутствовать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_hunter написав:
  Faceless написав:
stargazer написав:С 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой будет введена обязательная вакцинация для всех сфер. Работники не смогут без "зеленого пропуска" попасть на фабрики, офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места.
Вот правда у них перегибы, они вообще игнорят противопоказания к вакцинации

Та не факт: это же новость/вербальные интервенции -- в законе вполне и исключения могут присутствовать.


У меня знакомая живет в Италии, с кучей хронических болячек, это с её слов. И ещё до этого требования, если не вакцинированный - теряешь большинство клиентов, с тобой просто боятся контактировать вообще.
Причём итальянцы весьма послушные, сказали надо вакцинироваться - массово сами идут
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:57

  Hotab написав:Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov




Если это реально он написал, то то не велика літера.
То ідіотія велика, таке писати :mrgreen:
justit
 
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Чет 16 вер, 2021 11:19
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