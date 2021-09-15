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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3713371437153716

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:58

Давно не писал. Решил поведать свою историю)

Прокрастинировал вакцинацию прокрастинировал, да не выпрокрастинировал, хотя вся остальная семья уже была с полной вакцинацией к тому времени.

В итоге угораздило с женой подхватить, на самых низах по распространению и заболеваемости в Украине.

По классике жахаюсь интерфероном интраназально при первых же симптомах любого простудоподобного, чтоб снизить интенсивность и длительность.

С первых симптомов стало понятно, шото нето и походу корону подхватил, бо совсем не похоже было на обычные простуды, поэтому интерферонился два дня вместо одного, т.к. корона подавляет выработку интерферона откуда и все проблемы потом.

"Хороший немецкий" экспресс тест показал негативный результат, ПЦР положительный.
Это когда уже набор симптомов сам по себе гарантировал, что мы стали "счастливыми обладателями", где-то 5-6 день от первых симптомов

Да постоянная утомляемость имелась, сатурация ниже 96 не опускалась, немного чувствительность к запахам упала, так чтоб совсем без нюха то может пару дней. Вообще всё очень хрестоматийно по симптомам и течени в легкой форме.

В общем и целом это скорее был приятный незапланированный отпуск, чем печаль болезни.
Даже в самые плохие пару дней был на ногах, хоть и не контактировал с другими.

А вот сейчас ангина (чего у меня не было со школьных лет) такая, что оглядываясь на ковид - не такой уж он и страшный.
Правда единства среди духторов тоже нет, чи то "ангина" сама по себе чи на фоне какого-то ОРЗ чи то шо, но еще один ПЦР сдавать западло.

Одно достоверно - по имунке перенесенный ковид бьет конкретно и обостряет многие хронические и притихшие выпросики.

Что еще хотел сказать:
Я вообще ни разу не антиваксер, но то какая дичь творится с принудиловом к вакцинации, ну хз, шото как-то мутно.
Причем всем любые врачи в прямую говорят, шоб шли вакцинироваться, даже если только переболел - а это вот полная фигня, так нельзя и опасно, это меня наиболее насторожило.

Еще хотел получить ковид-сертификат как переболевший, ну или что-то с чем там можно выехать заграницу если шо - с наскоку удалось получить какую-то стремного вида бамажку, подозреваю ни к чему совершенно не пригодную, скорее еще один корона-сувенир. может будет время разобраться дальше

Также есть инфа от некоторых знакомых о большом количестве встремных побочек вроде от Moderna, но качество инфы так себе.

А вот достверная инфа, почти у всех изменились нюхово-вкусовые предпочтения таким образом, что пища животного происхождения стала менее приятной, иногда до полного неприятия мяса иногда яиц - меня сея чаша миновала. (Конспирология: меньше мясоедом, меньше нагрузка на климат, т.к. основа парниковых антропогенных выбросов в животноводстве)

Будьте здоровы!

пс. в чем пересидеть грядущий фин кризис, есть идеи ?)
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 16 вер, 2021 13:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:01

  Faceless написав:
Причём итальянцы весьма послушные, сказали надо вакцинироваться - массово сами идут


У нас еще не сказали. Потому и не идут :?
А пошли бы все, то кто бы поддерживал сей вечный спор? :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Corpocrator написав:пс. в чем пересидеть грядущий фин кризис, есть идеи ?)

Так то на соседней ветке обсуждается. Я лично пакуюсь зеленью, но исключительно наличной. В моменты шухера ее выпросить у банков непросто.
Ставлю на Зрадио и падение цен на недвигу (вместе с подорожанием доллара) через год-полтора. А потом копытами в киевский или прикиевский бетон.

По ковиду: думаю на фоне вакцинации в мире (а также естественного иммунитета в нем активно болеющих непривитых молодежных групп) они скоро полностью откроются. А нас ждёт веселая осень-зима. Будем визжать как поросята.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, по наблюдениям, при достаточно высоком уровне витамина Д корона проходит легко или вообще не цепляется (есть пример, что человек не заразился, проживая вместе с больным причем почти без "изоляционных мероприятий", и известно что уровень витамина Д был довольно высокий, результаты теста).
В любом случае не помешает сделать тест и в случае недостатка или дефицита пропить курс витамина (это от несколько месяцев до года, если уровень был очень низкий)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:15

Faceless , а если позагорать?)

Я пока себе позволяю эту роскошь на морском побережье.

  justit написав:То ідіотія велика, таке писати

Кто знает. Может у кого-то страх мучительной смерти переборет страх перед недоказанной опасноостью вакцинации.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:25

  justit написав:
  Hotab написав:Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov




Если это реально он написал, то то не велика літера.
То ідіотія велика, таке писати :mrgreen:

В чём ідіотія?
Он просто описал клинику смерти.
Может, как пишет Hotab, кого-то вдохновит на вакцинацию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:25

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Вот правда у них перегибы, они вообще игнорят противопоказания к вакцинации

Та не факт: это же новость/вербальные интервенции -- в законе вполне и исключения могут присутствовать.


У меня знакомая живет в Италии, с кучей хронических болячек, это с её слов. И ещё до этого требования, если не вакцинированный - теряешь большинство клиентов, с тобой просто боятся контактировать вообще.
Причём итальянцы весьма послушные, сказали надо вакцинироваться - массово сами идут

Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..
А это не "перегиб" -- это вполне нормальная гражданская позиция... Жаль, что нашим вильнолюдям до нее расти и расти.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:29

  Faceless написав:Кстати, по наблюдениям, при достаточно высоком уровне витамина Д корона проходит легко или вообще не цепляется (есть пример, что человек не заразился, проживая вместе с больным причем почти без "изоляционных мероприятий", и известно что уровень витамина Д был довольно высокий, результаты теста).
В любом случае не помешает сделать тест и в случае недостатка или дефицита пропить курс витамина (это от несколько месяцев до года, если уровень был очень низкий)


кстати, да
я всю дорогу с начала в 2020 юзал Д3 и цинк в профилактических целях, начал забивать только вот незадолго до подхвата короны, расслабил булки от и получил, рад что пожилых близким напинал до полной вакцинации еще 2 месяца назад
Corpocrator
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