Додано: Чет 16 вер, 2021 12:58

Давно не писал. Решил поведать свою историю)



Прокрастинировал вакцинацию прокрастинировал, да не выпрокрастинировал, хотя вся остальная семья уже была с полной вакцинацией к тому времени.



В итоге угораздило с женой подхватить, на самых низах по распространению и заболеваемости в Украине.



По классике жахаюсь интерфероном интраназально при первых же симптомах любого простудоподобного, чтоб снизить интенсивность и длительность.



С первых симптомов стало понятно, шото нето и походу корону подхватил, бо совсем не похоже было на обычные простуды, поэтому интерферонился два дня вместо одного, т.к. корона подавляет выработку интерферона откуда и все проблемы потом.



"Хороший немецкий" экспресс тест показал негативный результат, ПЦР положительный.

Это когда уже набор симптомов сам по себе гарантировал, что мы стали "счастливыми обладателями", где-то 5-6 день от первых симптомов



Да постоянная утомляемость имелась, сатурация ниже 96 не опускалась, немного чувствительность к запахам упала, так чтоб совсем без нюха то может пару дней. Вообще всё очень хрестоматийно по симптомам и течени в легкой форме.



В общем и целом это скорее был приятный незапланированный отпуск, чем печаль болезни.

Даже в самые плохие пару дней был на ногах, хоть и не контактировал с другими.



А вот сейчас ангина (чего у меня не было со школьных лет) такая, что оглядываясь на ковид - не такой уж он и страшный.

Правда единства среди духторов тоже нет, чи то "ангина" сама по себе чи на фоне какого-то ОРЗ чи то шо, но еще один ПЦР сдавать западло.



Одно достоверно - по имунке перенесенный ковид бьет конкретно и обостряет многие хронические и притихшие выпросики.



Что еще хотел сказать:

Я вообще ни разу не антиваксер, но то какая дичь творится с принудиловом к вакцинации, ну хз, шото как-то мутно.

Причем всем любые врачи в прямую говорят, шоб шли вакцинироваться, даже если только переболел - а это вот полная фигня, так нельзя и опасно, это меня наиболее насторожило.



Еще хотел получить ковид-сертификат как переболевший, ну или что-то с чем там можно выехать заграницу если шо - с наскоку удалось получить какую-то стремного вида бамажку, подозреваю ни к чему совершенно не пригодную, скорее еще один корона-сувенир. может будет время разобраться дальше



Также есть инфа от некоторых знакомых о большом количестве встремных побочек вроде от Moderna, но качество инфы так себе.



А вот достверная инфа, почти у всех изменились нюхово-вкусовые предпочтения таким образом, что пища животного происхождения стала менее приятной, иногда до полного неприятия мяса иногда яиц - меня сея чаша миновала. (Конспирология: меньше мясоедом, меньше нагрузка на климат, т.к. основа парниковых антропогенных выбросов в животноводстве)



Будьте здоровы!



пс. в чем пересидеть грядущий фин кризис, есть идеи ?)