Прокрастинировал вакцинацию прокрастинировал, да не выпрокрастинировал, хотя вся остальная семья уже была с полной вакцинацией к тому времени.
В итоге угораздило с женой подхватить, на самых низах по распространению и заболеваемости в Украине.
По классике жахаюсь интерфероном интраназально при первых же симптомах любого простудоподобного, чтоб снизить интенсивность и длительность.
С первых симптомов стало понятно, шото нето и походу корону подхватил, бо совсем не похоже было на обычные простуды, поэтому интерферонился два дня вместо одного, т.к. корона подавляет выработку интерферона откуда и все проблемы потом.
"Хороший немецкий" экспресс тест показал негативный результат, ПЦР положительный. Это когда уже набор симптомов сам по себе гарантировал, что мы стали "счастливыми обладателями", где-то 5-6 день от первых симптомов
Да постоянная утомляемость имелась, сатурация ниже 96 не опускалась, немного чувствительность к запахам упала, так чтоб совсем без нюха то может пару дней. Вообще всё очень хрестоматийно по симптомам и течени в легкой форме.
В общем и целом это скорее был приятный незапланированный отпуск, чем печаль болезни. Даже в самые плохие пару дней был на ногах, хоть и не контактировал с другими.
А вот сейчас ангина (чего у меня не было со школьных лет) такая, что оглядываясь на ковид - не такой уж он и страшный. Правда единства среди духторов тоже нет, чи то "ангина" сама по себе чи на фоне какого-то ОРЗ чи то шо, но еще один ПЦР сдавать западло.
Одно достоверно - по имунке перенесенный ковид бьет конкретно и обостряет многие хронические и притихшие выпросики.
Что еще хотел сказать: Я вообще ни разу не антиваксер, но то какая дичь творится с принудиловом к вакцинации, ну хз, шото как-то мутно. Причем всем любые врачи в прямую говорят, шоб шли вакцинироваться, даже если только переболел - а это вот полная фигня, так нельзя и опасно, это меня наиболее насторожило.
Еще хотел получить ковид-сертификат как переболевший, ну или что-то с чем там можно выехать заграницу если шо - с наскоку удалось получить какую-то стремного вида бамажку, подозреваю ни к чему совершенно не пригодную, скорее еще один корона-сувенир. может будет время разобраться дальше
Также есть инфа от некоторых знакомых о большом количестве встремных побочек вроде от Moderna, но качество инфы так себе.
А вот достверная инфа, почти у всех изменились нюхово-вкусовые предпочтения таким образом, что пища животного происхождения стала менее приятной, иногда до полного неприятия мяса иногда яиц - меня сея чаша миновала. (Конспирология: меньше мясоедом, меньше нагрузка на климат, т.к. основа парниковых антропогенных выбросов в животноводстве)
Будьте здоровы!
пс. в чем пересидеть грядущий фин кризис, есть идеи ?)
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 16 вер, 2021 13:05, всього редагувалось 2 разів.
Corpocrator написав:пс. в чем пересидеть грядущий фин кризис, есть идеи ?)
Так то на соседней ветке обсуждается. Я лично пакуюсь зеленью, но исключительно наличной. В моменты шухера ее выпросить у банков непросто. Ставлю на Зрадио и падение цен на недвигу (вместе с подорожанием доллара) через год-полтора. А потом копытами в киевский или прикиевский бетон.
По ковиду: думаю на фоне вакцинации в мире (а также естественного иммунитета в нем активно болеющих непривитых молодежных групп) они скоро полностью откроются. А нас ждёт веселая осень-зима. Будем визжать как поросята.
Кстати, по наблюдениям, при достаточно высоком уровне витамина Д корона проходит легко или вообще не цепляется (есть пример, что человек не заразился, проживая вместе с больным причем почти без "изоляционных мероприятий", и известно что уровень витамина Д был довольно высокий, результаты теста). В любом случае не помешает сделать тест и в случае недостатка или дефицита пропить курс витамина (это от несколько месяцев до года, если уровень был очень низкий)
Faceless написав:Вот правда у них перегибы, они вообще игнорят противопоказания к вакцинации
Та не факт: это же новость/вербальные интервенции -- в законе вполне и исключения могут присутствовать.
У меня знакомая живет в Италии, с кучей хронических болячек, это с её слов. И ещё до этого требования, если не вакцинированный - теряешь большинство клиентов, с тобой просто боятся контактировать вообще. Причём итальянцы весьма послушные, сказали надо вакцинироваться - массово сами идут
Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?.. А это не "перегиб" -- это вполне нормальная гражданская позиция... Жаль, что нашим вильнолюдям до нее расти и расти.
Faceless написав:Кстати, по наблюдениям, при достаточно высоком уровне витамина Д корона проходит легко или вообще не цепляется (есть пример, что человек не заразился, проживая вместе с больным причем почти без "изоляционных мероприятий", и известно что уровень витамина Д был довольно высокий, результаты теста). В любом случае не помешает сделать тест и в случае недостатка или дефицита пропить курс витамина (это от несколько месяцев до года, если уровень был очень низкий)
кстати, да я всю дорогу с начала в 2020 юзал Д3 и цинк в профилактических целях, начал забивать только вот незадолго до подхвата короны, расслабил булки от и получил, рад что пожилых близким напинал до полной вакцинации еще 2 месяца назад