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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3714371537163717

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:43

СБУ на Харківщині припинила діяльність ботоферми, яка брала участь у створенні 50-тисячної «армії ботів» (відео)

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-na-kharkivshchyni-prypynyla-diialnist-botofermy-yaka-brala-uchast-u-stvorenni-50tysiachnoi-armii-botiv
Интересно, Флер не оттуда? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:а если позагорать?)

Я пока себе позволяю эту роскошь на морском побережье.

При дефиците витамина Д бы будете быстро сгорать, и в любом случае быстро недостаток витамина Д не восполните. А усердствование скорее приведет к ухудшению состояния кожи и не дай бог к злокачественным образованиям.
  _hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..

Я не лечащий врач человека, доверяю его словам, что именно противопоказано. Так совсем не антиваксер, если что.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Интересно, Флер не оттуда?

То Ромка , с виду не дурак, с детской непосредственностью спрашивает "а какой интерес у антиваксов.."? А с какой целью мышебратья создают ботофермы?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:19

  Faceless написав:
  _hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..

Я не лечащий врач человека, доверяю его словам, что именно противопоказано. Так совсем не антиваксер, если что.

А я смотрел доктора Хауса :lol: -- "все врут"... И если человек именно про "кучу" говорит -- с вероятностью 0.9 он врет: противопоказание -- оно одно и конкретное...
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:22

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Интересно, Флер не оттуда?

То Ромка , с виду не дурак, с детской непосредственностью спрашивает "а какой интерес у антиваксов.."? А с какой целью мышебратья создают ботофермы?

Та которую прикрыли как раз антиваксы ))) а вообще много хороших тем про единый народ развивают :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:26

  _hunter написав:
  Faceless написав:
  _hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..

Я не лечащий врач человека, доверяю его словам, что именно противопоказано. Так совсем не антиваксер, если что.

А я смотрел доктора Хауса :lol: -- "все врут"... И если человек именно про "кучу" говорит -- с вероятностью 0.9 он врет: противопоказание -- оно одно и конкретное...

Все врут это из другого сериала
И человек вообще не заинтересован что-то сочинять, ему от того, что не может вакцинироваться, одни проблемы
Про "кучу" написал я, и я писал про кучу хронических, а не про кучу противопоказаний, а что именно за противопоказание и почему я и не спрашивал - мне чужие болячки не интересны
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:28

Не знаю насчет витамина Д, но с весны этого года принимаю курсами по 3-4 недели с перерывом 2 месяца, биодобавку Селен+Цинк, утром во время завтрака. Особенно необходимо принимать пожилым людям. Посоветовала родственница. Кстати, реально действует, в плане прилива энергии, чувствуешь, что хочется все делать, больше двигаться, прыгать, вообщем таблетки работают именно в плане явно заметного усиления общей энергетики организма. Ощущаешь себя, как в 20-25 лет. И почемуто препарат недорогой, меньше 100 грн.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:41

  Faceless написав:
  _hunter написав:
  Faceless написав:Я не лечащий врач человека, доверяю его словам, что именно противопоказано. Так совсем не антиваксер, если что.

А я смотрел доктора Хауса :lol: -- "все врут"... И если человек именно про "кучу" говорит -- с вероятностью 0.9 он врет: противопоказание -- оно одно и конкретное...

Все врут это из другого сериала
И человек вообще не заинтересован что-то сочинять, ему от того, что не может вакцинироваться, одни проблемы
Про "кучу" написал я, и я писал про кучу хронических, а не про кучу противопоказаний, а что именно за противопоказание и почему я и не спрашивал - мне чужие болячки не интересны

Проверил: на первое место гугл именно Хауса ставит, на втором какой-то корейский сериал. С большим трудом находится эта короткометражка:
https://www.imdb.com/title/tt2368208/

На что только люди не идут ради Веры...

ОК -- значит информация повредилась в процессе передачи.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:48

  Faceless написав:Кстати, по наблюдениям, при достаточно высоком уровне витамина Д корона проходит легко или вообще не цепляется (есть пример, что человек не заразился, проживая вместе с больным причем почти без "изоляционных мероприятий", и известно что уровень витамина Д был довольно высокий, результаты теста).
В любом случае не помешает сделать тест и в случае недостатка или дефицита пропить курс витамина (это от несколько месяцев до года, если уровень был очень низкий)

Витамин Д3+К2, С, Zn+Cu, омега-3 и прочие, важные для иммунитета, для здоровья сосудов и сердца нутриенты в умеренных количествах надо употреблять постоянно. Во время недомоганий - повышать дозировку.
Schmit
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Чет 16 вер, 2021 11:19
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