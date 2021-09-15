Я пока себе позволяю эту роскошь на морском побережье.
При дефиците витамина Д бы будете быстро сгорать, и в любом случае быстро недостаток витамина Д не восполните. А усердствование скорее приведет к ухудшению состояния кожи и не дай бог к злокачественным образованиям.
_hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..
Я не лечащий врач человека, доверяю его словам, что именно противопоказано. Так совсем не антиваксер, если что.
_hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..
Я не лечащий врач человека, доверяю его словам, что именно противопоказано. Так совсем не антиваксер, если что.
А я смотрел доктора Хауса -- "все врут"... И если человек именно про "кучу" говорит -- с вероятностью 0.9 он врет: противопоказание -- оно одно и конкретное...
Все врут это из другого сериала И человек вообще не заинтересован что-то сочинять, ему от того, что не может вакцинироваться, одни проблемы Про "кучу" написал я, и я писал про кучу хронических, а не про кучу противопоказаний, а что именно за противопоказание и почему я и не спрашивал - мне чужие болячки не интересны
Не знаю насчет витамина Д, но с весны этого года принимаю курсами по 3-4 недели с перерывом 2 месяца, биодобавку Селен+Цинк, утром во время завтрака. Особенно необходимо принимать пожилым людям. Посоветовала родственница. Кстати, реально действует, в плане прилива энергии, чувствуешь, что хочется все делать, больше двигаться, прыгать, вообщем таблетки работают именно в плане явно заметного усиления общей энергетики организма. Ощущаешь себя, как в 20-25 лет. И почемуто препарат недорогой, меньше 100 грн.
Faceless написав:Я не лечащий врач человека, доверяю его словам, что именно противопоказано. Так совсем не антиваксер, если что.
А я смотрел доктора Хауса -- "все врут"... И если человек именно про "кучу" говорит -- с вероятностью 0.9 он врет: противопоказание -- оно одно и конкретное...
Все врут это из другого сериала И человек вообще не заинтересован что-то сочинять, ему от того, что не может вакцинироваться, одни проблемы Про "кучу" написал я, и я писал про кучу хронических, а не про кучу противопоказаний, а что именно за противопоказание и почему я и не спрашивал - мне чужие болячки не интересны
Faceless написав:Кстати, по наблюдениям, при достаточно высоком уровне витамина Д корона проходит легко или вообще не цепляется (есть пример, что человек не заразился, проживая вместе с больным причем почти без "изоляционных мероприятий", и известно что уровень витамина Д был довольно высокий, результаты теста). В любом случае не помешает сделать тест и в случае недостатка или дефицита пропить курс витамина (это от несколько месяцев до года, если уровень был очень низкий)
Витамин Д3+К2, С, Zn+Cu, омега-3 и прочие, важные для иммунитета, для здоровья сосудов и сердца нутриенты в умеренных количествах надо употреблять постоянно. Во время недомоганий - повышать дозировку.