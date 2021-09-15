Во вторник в армии США было объявлено, что офицеры американской армии, которые отказываются сделать прививку от коронавируса, могут быть отстранены от своих обязанностей и, возможно, уволены.
После того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в августе полностью одобрило вакцину Pfizer / BioNTech, министр обороны Ллойд Остин приказал сделать вакцинацию всем военнослужащим, находящимся на действительной военной службе.
Армия заявила, что приступила к выполнению этого приказа в конце августа, добавив, что солдаты могут запросить освобождение на законных медицинских, религиозных или административных основаниях, об этом сообщает NewsMax.
ЛАД написав:justit Не буду спорить насчёт слов. Но вообще практикующие врачи бывают достаточно циничны.
Циничность - да. Но тут весьма тонкий вопрос. Если хотите, чтоб большинство вакцинировалось, то такой цинизм ИМХО будет обратный эффект иметь.
Если уж совсем "толсто", то вроде давно каждый знает, что здоровый образ жизни позволяет комфортно и дольше жить, но так порой хочется нажраться отбивных
ЗОЖ обещает конфетку. В той цитате - плётка. На многих действует значительно лучше. Для "конфетки", как Вы сами пишете, надо отказаться от чего-то "вкусненького" (условно "отбивных"). Для того, чтобы избежать плётки, не надо ни от чего отказываться, а только сделать что-то, что не очень хочется
_hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..
Иными словами - никаких противопоказаний нет вообще? ...
Странные "иные слова"... Иные -- это от "от какого-то другого предложения"?..
Противопоказания, конечно же, есть -- аж два (а если разобраться -- аж одно):
- Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) after a previous dose or to a component of the COVID-19 vaccine - Immediate allergic reaction of any severity to a previous dose or known (diagnosed) allergy to a component of the COVID-19 vaccine
Брат скончавшегося предводителя протестов против вакцинации Хая Шая Шаульяна, Ави Шаульян дал интервью 13-му каналу израильского ТВ. Шаульян скончался в больнице Ихилов от коронавируса.
Ави заявил, что семья не разделяет взглядов брата, и призвал израильтян вакцинироваться. В то же время, он подтвердил, что Хай до последнего момента верил в то, что его отравили. ....... Ави Шаульян сказал: “У него есть тысячи последователей в социальных сетях. Все они верят, что его отравили”.