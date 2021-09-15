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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3716371737183719>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:15

Во вторник в армии США было объявлено, что офицеры американской армии, которые отказываются сделать прививку от коронавируса, могут быть отстранены от своих обязанностей и, возможно, уволены.

После того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в августе полностью одобрило вакцину Pfizer / BioNTech, министр обороны Ллойд Остин приказал сделать вакцинацию всем военнослужащим, находящимся на действительной военной службе.

Армия заявила, что приступила к выполнению этого приказа в конце августа, добавив, что солдаты могут запросить освобождение на законных медицинских, религиозных или административных основаниях, об этом сообщает NewsMax.

https://mignews.com/news/novosti-ssha/v-ssha-voennyh-postavili-pered-vyborom-privivka-ili-uvolnenie.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:17

  _hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..


Иными словами - никаких противопоказаний нет вообще?

ИМХО если б перед вакцинацией просто брали кровь на анализ, вежливо, поясняя, что мол для вашей же безопасности, количество антиваксеров бы здорово уменьшилось.

А на самом деле просто "подпишитесь, что согласны, и, между строк, "если шо, по извините...""
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:17

justit
Не буду спорить насчёт слов. Но вообще практикующие врачи бывают достаточно циничны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:21

  ЛАД написав:justit
Не буду спорить насчёт слов. Но вообще практикующие врачи бывают достаточно циничны.


Циничность - да.
Но тут весьма тонкий вопрос.
Если хотите, чтоб большинство вакцинировалось, то такой цинизм ИМХО будет обратный эффект иметь.

Если уж совсем "толсто", то вроде давно каждый знает, что здоровый образ жизни позволяет комфортно и дольше жить, но так порой хочется нажраться отбивных
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:врача травматолога, который руки ломал с удовольствием

У проктолога на дверях: вазелин надо ещё заслужить. :)
  justit написав:троллинг антиваксов


Нууу, антиваксы тролят в разы больше и чаще. ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:34

  justit написав:
  ЛАД написав:justit
Не буду спорить насчёт слов. Но вообще практикующие врачи бывают достаточно циничны.


Циничность - да.
Но тут весьма тонкий вопрос.
Если хотите, чтоб большинство вакцинировалось, то такой цинизм ИМХО будет обратный эффект иметь.

Если уж совсем "толсто", то вроде давно каждый знает, что здоровый образ жизни позволяет комфортно и дольше жить, но так порой хочется нажраться отбивных

ЗОЖ обещает конфетку. В той цитате - плётка. На многих действует значительно лучше.
Для "конфетки", как Вы сами пишете, надо отказаться от чего-то "вкусненького" (условно "отбивных"). Для того, чтобы избежать плётки, не надо ни от чего отказываться, а только сделать что-то, что не очень хочется
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:52

  justit написав:
  _hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..


Иными словами - никаких противопоказаний нет вообще?
...

Странные "иные слова"... Иные -- это от "от какого-то другого предложения"?..

Противопоказания, конечно же, есть -- аж два (а если разобраться -- аж одно):
- Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) after a previous dose or to a component of the COVID-19 vaccine
- Immediate allergic reaction of any severity to a previous dose or known (diagnosed) allergy to a component of the COVID-19 vaccine

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/c ... ndications
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:00

Людей сложно переубеждать.
Брат скончавшегося предводителя протестов против вакцинации Хая Шая Шаульяна, Ави Шаульян дал интервью 13-му каналу израильского ТВ. Шаульян скончался в больнице Ихилов от коронавируса.

Ави заявил, что семья не разделяет взглядов брата, и призвал израильтян вакцинироваться. В то же время, он подтвердил, что Хай до последнего момента верил в то, что его отравили.
.......
Ави Шаульян сказал: “У него есть тысячи последователей в социальных сетях. Все они верят, что его отравили”.

https://mignews.com/news/politic/posledovateli-protivnika-vakcinacii-veryat-v-chto-ego-otravili.html
Значительно проще запугать или заставить (прямо или косвенно).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:14

ЛАД ,

Все они верят, что его отравили

У нас и Чендж что-то похожее сказал. Действительно, как антивакс может умереть от Ковид. Его могли только ваксы задушить. "Шукай кому выгидно" , - доносится с Балкан. )))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Проверил: на первое место гугл именно Хауса ставит

lie to me насколько помню
Faceless
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