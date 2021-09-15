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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3717371837193720>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:27

  Hotab написав:ЛАД ,

Все они верят, что его отравили

У нас и Чендж что-то похожее сказал. Действительно, как антивакс может умереть от Ковид. Его могли только ваксы задушить. "Шукай кому выгидно" , - доносится с Балкан. )))

Завтра під час приймання сонячних ван, подумаю над цим )))

зі. а шоб ви зробили з ЛОМом, який псує якісь там конспірологічні плани? :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:33

Успехи Украины:
14.09 - 3332 - 97;
15.09 - 4640 - 93;
16.09 - 5744 - 101.
ПЦР-тестов - 34920;
экспресс-тестов - 30569;
IFA - 7942.
Всего - 72939.
Флер, кстати, не уточнила, что она имела ввиду - общее количество тестов не превысит 80 тыс, или ПЦР.
По смертям последние 3 дня упорно стремимся к средней, названной будивельником - 50. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

дивився сьогодні одне інтер"ю і там таке прозвучало:
наростає недовіра і незадоволеність сучасною наукою...

хм... читаємо новини.
Moderna: 'We don't really know' if a third COVID-19 shot is necessary

постійні рухи вправо, вліво... маски треба, маски не треба... вакцини захищають, ой, щось не дуже, треба бустер... о, тепер захищають!

реально ні одного досягнення, і якась тотальна некомпетенція!!!
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:38

  Faceless написав:
  _hunter написав:Проверил: на первое место гугл именно Хауса ставит

lie to me насколько помню

Так он на 5 лет позже вышел... А Хаус свою "коронку" еще в "пилоте" изрекал, вроде.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:41

  change_pm написав:дивився сьогодні одне інтер"ю і там таке прозвучало:
наростає недовіра і незадоволеність сучасною наукою...

хм... читаємо новини.
Moderna: 'We don't really know' if a third COVID-19 shot is necessary

постійні рухи вправо, вліво... маски треба, маски не треба... вакцини захищають, ой, щось не дуже, треба бустер... о, тепер захищають!

реально ні одного досягнення, і якась тотальна некомпетенція!!!

На днях читал - Гейтс сказал, что для успешной борьбы с будущей эпидемией человечество должно научиться создавать вакцину за 100 дней и ещё за 100 дней организовывать её массовое производство. Пока что мы от этого далеки. Вирусологи привыкли работать потихоньку, не спеша, а знаний явно не хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:43

  change_pm написав:дивився сьогодні одне інтер"ю і там таке прозвучало:
наростає недовіра і незадоволеність сучасною наукою...

хм... читаємо новини.
Moderna: 'We don't really know' if a third COVID-19 shot is necessary

постійні рухи вправо, вліво... маски треба, маски не треба... вакцини захищають, ой, щось не дуже, треба бустер... о, тепер захищають!

реально ні одного досягнення, і якась тотальна некомпетенція!!!

Угу -- в том году от Эболы вакцину соорудили, годом ранее от СПИДа лекарство, где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили...
Но носящие на подбородке тряпочки вильнолюды кричат "нет прогресса"...
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:48

  _hunter написав:
  change_pm написав:дивився сьогодні одне інтер"ю і там таке прозвучало:
наростає недовіра і незадоволеність сучасною наукою...

хм... читаємо новини.
Moderna: 'We don't really know' if a third COVID-19 shot is necessary

постійні рухи вправо, вліво... маски треба, маски не треба... вакцини захищають, ой, щось не дуже, треба бустер... о, тепер захищають!

реально ні одного досягнення, і якась тотальна некомпетенція!!!

Угу -- в том году от Эболы вакцину соорудили, годом ранее от СПИДа лекарство, где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили...
Но носящие на подбородке тряпочки вильнолюды кричат "нет прогресса"...

Ти мене бачив без масочки чи з на підборідді? :mrgreen:

В мене тутай на пару соток баксів можно попасти з такою поведінкою, я не ризикую, дуже грощі люблю!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Угу -- в том году от Эболы вакцину соорудили, годом ранее от СПИДа лекарство, где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили...
Но носящие на подбородке тряпочки вильнолюды кричат "нет прогресса"...

https://pharmacy.ucsf.edu/news/2021/09/ ... ial-kidney

Прототип, рабочий, искусственной почки размером с телефон
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:56

  change_pm написав:
  _hunter написав:Угу -- в том году от Эболы вакцину соорудили, годом ранее от СПИДа лекарство, где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили...
Но носящие на подбородке тряпочки вильнолюды кричат "нет прогресса"...

Ти мене бачив без масочки чи з на підборідді? :mrgreen:
...

Пан не умеет в множественное число?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:05

  ЛАД написав:В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы.
Можете радоваться своим успехам.
===
У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик.
И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост viewtopic.php?p=5295707#p5295707 от 11 сент.
Жолобак Вы сами подобрали эпитет.

Наше влияние на общественное мнение примерно, как вашей вакцины на сопли :wink:
А, этот пук Ляшка я даже не соизволил тратить время комментировать и вчитываться.
Ромасик
 
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