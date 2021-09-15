Успехи Украины: 14.09 - 3332 - 97; 15.09 - 4640 - 93; 16.09 - 5744 - 101. ПЦР-тестов - 34920; экспресс-тестов - 30569; IFA - 7942. Всего - 72939. Флер, кстати, не уточнила, что она имела ввиду - общее количество тестов не превысит 80 тыс, или ПЦР. По смертям последние 3 дня упорно стремимся к средней, названной будивельником - 50.
change_pm написав:дивився сьогодні одне інтер"ю і там таке прозвучало:
наростає недовіра і незадоволеність сучасною наукою...
хм... читаємо новини.
Moderna: 'We don't really know' if a third COVID-19 shot is necessary
постійні рухи вправо, вліво... маски треба, маски не треба... вакцини захищають, ой, щось не дуже, треба бустер... о, тепер захищають!
реально ні одного досягнення, і якась тотальна некомпетенція!!!
На днях читал - Гейтс сказал, что для успешной борьбы с будущей эпидемией человечество должно научиться создавать вакцину за 100 дней и ещё за 100 дней организовывать её массовое производство. Пока что мы от этого далеки. Вирусологи привыкли работать потихоньку, не спеша, а знаний явно не хватает.
change_pm написав:дивився сьогодні одне інтер"ю і там таке прозвучало:
наростає недовіра і незадоволеність сучасною наукою...
хм... читаємо новини.
Moderna: 'We don't really know' if a third COVID-19 shot is necessary
постійні рухи вправо, вліво... маски треба, маски не треба... вакцини захищають, ой, щось не дуже, треба бустер... о, тепер захищають!
реально ні одного досягнення, і якась тотальна некомпетенція!!!
Угу -- в том году от Эболы вакцину соорудили, годом ранее от СПИДа лекарство, где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили... Но носящие на подбородке тряпочки вильнолюды кричат "нет прогресса"...
change_pm написав:дивився сьогодні одне інтер"ю і там таке прозвучало:
наростає недовіра і незадоволеність сучасною наукою...
хм... читаємо новини.
Moderna: 'We don't really know' if a third COVID-19 shot is necessary
постійні рухи вправо, вліво... маски треба, маски не треба... вакцини захищають, ой, щось не дуже, треба бустер... о, тепер захищають!
реально ні одного досягнення, і якась тотальна некомпетенція!!!
Угу -- в том году от Эболы вакцину соорудили, годом ранее от СПИДа лекарство, где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили... Но носящие на подбородке тряпочки вильнолюды кричат "нет прогресса"...
Ти мене бачив без масочки чи з на підборідді?
В мене тутай на пару соток баксів можно попасти з такою поведінкою, я не ризикую, дуже грощі люблю!
_hunter написав:Угу -- в том году от Эболы вакцину соорудили, годом ранее от СПИДа лекарство, где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили... Но носящие на подбородке тряпочки вильнолюды кричат "нет прогресса"...
_hunter написав:Угу -- в том году от Эболы вакцину соорудили, годом ранее от СПИДа лекарство, где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили... Но носящие на подбородке тряпочки вильнолюды кричат "нет прогресса"...
ЛАД написав:В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы. Можете радоваться своим успехам. === У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик. И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост viewtopic.php?p=5295707#p5295707 от 11 сент. Жолобак Вы сами подобрали эпитет.
Наше влияние на общественное мнение примерно, как вашей вакцины на сопли А, этот пук Ляшка я даже не соизволил тратить время комментировать и вчитываться.