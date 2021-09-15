**здит радио Израиля - вакцинация составляет 61,5% населения. 100-41=59% умерших были вакцинированы. Таким образом, доля умерших ваксов примерно равна доле ваксов в популяции.
Опять играетесь? Явно же имеется ввиду взрослое население. Согласен, вечная журналистская неточность. Но посмотрите демографическую пирамиду Израиля (недавно давал ссылку) и учтите, что смертность до 20 лет практически нулевая. А невакцинированных больше всего именно в этой категории.
вот незадача то получилось. Зачем их тогда вакцинировать, если смертность нулевая? половина умерших были привиты двумя дозами - ну и это непонятно, что к чему, и что имелось в виду, это зрада или перемога?
Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась
Совершенно ничего красноречивого. Объяснение очень простое. Среди конгрессменов достаточно антиваксов и его требования вызвали у них сильное возмущение. Проще было разрешить им не вакцинироваться, чтобы они не препятствовали обязательной вакцинации остальных госслужащих.
интересная у вас теория, а ничего что конгрессмены - представители народа и такие же граждане?
Hotab написав:Истребин зацитировал доктора. Как протекает соплевирус в тяжёлых проявлениях. Прикольненько.
Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov
Істинно глаголю: антивакси, відпишіться від мене, заради Христа, Яхве, Будди… Ерешкигаля і Миктлантекутли. Права людини, Конституція, 5G, чіпування, а в Гібралтарі теж захворіли, дослідження в Задрюпінську… Знаєте, як вмирає доросла людина від гіпоксії і задухи? Нічого героїчного. Паніка. Вирячені очі. Коричневе густе мокротіння на губах. Обличчя роздуте і сизе. Пітливість, нібито під зливою був. Але сморід жахливий. «Зробіть хоч щось. Жити. Благаю, хочу жити». Потім не тримаються сфінктери. Усі. Агональне дихання, якщо не встигають інтубувати. Є навіть термін «ґаспінг». Походить від звуку «ґаспс, ґаспс»… Раптом такий довгий видих, схожий на стогін. Скляні очі. Ще декілька секунд хапає ротом повітря. Потім очі стають мутними. Плями по всьому тілу. З усіх отворів витікає смрадна жижа. Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів. Цьомки, котики. Продовжуйте купувати справки про псевдовакцінацію.
Я бы добавил: "Продолжайте, Флеры и Ромки , таскать фейки об убийце вакцине, а также бредочек "видим как оно в Израиле помогло".
З.Ы. Подозрительно юрыст исчез. Он то и ранее не особо отсвечивал, но не жалуется, не лайкает своему дисидентскому лагерю. Неужели Ковид не промахнулся?)))
все, побежал чипироваться! Ато будет как в Бергамо. Смрадна жижа.
Израильские ученые: третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз
https://detaly.co.il/category/society/health/ Речь идёт о результатах 3-ей дозы. Показана эффективность, фактически возвращает эффективность Файзера к 95% даже для дельты. Говорится также о письме 18 американских учёных, которые выступают против поголовной вакцинации 3-ей дозой и применении её только для людей с ослабленным иммунитетом. Но не из соображений эффективности дозы, а исходя из крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах. Считают, что лучше отдать вакцины в такие страны.
С 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой будет введена обязательная вакцинация для всех сфер. Работники не смогут без "зеленого пропуска" попасть на фабрики, офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места.
Вот правда у них перегибы, они вообще игнорят противопоказания к вакцинации
Израильские ученые: третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз
https://detaly.co.il/category/society/health/ Речь идёт о результатах 3-ей дозы. Показана эффективность, фактически возвращает эффективность Файзера к 95% даже для дельты. Говорится также о письме 18 американских учёных, которые выступают против поголовной вакцинации 3-ей дозой и применении её только для людей с ослабленным иммунитетом. Но не из соображений эффективности дозы, а исходя из крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах. Считают, что лучше отдать вакцины в такие страны.
Ваши журнолисты опять потеряли ключевую деталь, опять вы будете говорить, ну все же очевидно:
Исследование основано на анализе данных о заболеваемости примерно 1,14 млн израильтян в возрасте 60 лет и старше,
Хотел написать о 60 годах, но потом посмотрел, что у них всего заболело 1,2 млн населения. По этому с самого начала попахивает 314жом.
По результатам анализа данных выяснилось, что через 12 дней после третьей дозы показатель эффективности защиты от коронавируса возрастает в 11,4 раза, а показатель эффективности защиты от тяжелой формы болезни – в 15,5 раза по сравнению с участниками контрольной группы. Там за это время там зарегистрировали 4439 случаев инфицирования и 294 случая заболеваний в тяжелой форме, а во второй группе – только 29 случаев тяжелых заболеваний.
Ладно они уже х2 ни во что не ставят. Но что значит 12 дней?? Это гарантийный срок действия вакцины? Как они вообще умудрились через 12 дней после вакцинации получить тяжелые случаи? Если вакцина созревает 28 дней.