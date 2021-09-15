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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3717371837193720 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53 Мені вже зробили щеплення 64% 34 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 9% 5 Всього голосів : 53 Додано: Чет 16 вер, 2021 17:12 ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав:

**здит радио Израиля - вакцинация составляет 61,5% населения.

100-41=59% умерших были вакцинированы.

Таким образом, доля умерших ваксов примерно равна доле ваксов в популяции. **здит радио Израиля - вакцинация составляет 61,5% населения.100-41=59% умерших были вакцинированы.Таким образом, доля умерших ваксов примерно равна доле ваксов в популяции.

Опять играетесь?

Явно же имеется ввиду взрослое население. Согласен, вечная журналистская неточность. Но посмотрите демографическую пирамиду Израиля (недавно давал ссылку) и учтите, что смертность до 20 лет практически нулевая. А невакцинированных больше всего именно в этой категории. Опять играетесь?Явно же имеется ввиду взрослое население. Согласен, вечная журналистская неточность. Но посмотрите демографическую пирамиду Израиля (недавно давал ссылку) и учтите, что смертность до 20 лет практически нулевая. А невакцинированных больше всего именно в этой категории.

вот незадача то получилось. Зачем их тогда вакцинировать, если смертность нулевая?

половина умерших были привиты двумя дозами - ну и это непонятно, что к чему, и что имелось в виду, это зрада или перемога? вот незадача то получилось. Зачем их тогда вакцинировать, если смертность нулевая?- ну и это непонятно, что к чему, и что имелось в виду, это зрада или перемога? Ромасик Повідомлень: 2954 З нами з: 30.03.15 Подякував: 586 раз. Подякували: 261 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 17:16 ЛАД написав: Очень красноречивый факт что Байден разрешил конгресменам не вакцинироваться - новость была в теме . Но как и все новости она просто потерялась

Совершенно ничего красноречивого. Объяснение очень простое. Среди конгрессменов достаточно антиваксов и его требования вызвали у них сильное возмущение. Проще было разрешить им не вакцинироваться, чтобы они не препятствовали обязательной вакцинации остальных госслужащих. Совершенно ничего красноречивого. Объяснение очень простое. Среди конгрессменов достаточно антиваксов и его требования вызвали у них сильное возмущение. Проще было разрешить им не вакцинироваться, чтобы они не препятствовали обязательной вакцинации остальных госслужащих.

интересная у вас теория, а ничего что конгрессмены - представители народа и такие же граждане? интересная у вас теория, а ничего что конгрессмены - представители народа и такие же граждане? Ромасик Повідомлень: 2954 З нами з: 30.03.15 Подякував: 586 раз. Подякували: 261 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 17:17 ЛАД написав: Ромасик написав: .... Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство. .... Локдаун нам не грозит, поскольку его придерживаются только сектанты, а их в стране меньшинство.

Ну да. Особенно, если закроют кино- и просто театры, развлекательные центры и т.д. А вместе с ними кучу магазинов. Как уже было. Ну да. Особенно, если закроют кино- и просто театры, развлекательные центры и т.д. А вместе с ними кучу магазинов. Как уже было.

главное, чтобы эпицентр не закрыли. И Велюр. главное, чтобы эпицентр не закрыли. И Велюр. Ромасик Повідомлень: 2954 З нами з: 30.03.15 Подякував: 586 раз. Подякували: 261 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 17:18 ЛАД написав: Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть? Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?

1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть?

2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно 1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть?2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15277 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8399 раз. Подякували: 4052 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 17:22 Hotab написав: Истребин зацитировал доктора.

Как протекает соплевирус в тяжёлых проявлениях. Прикольненько.





Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov



Істинно глаголю: антивакси, відпишіться від мене, заради Христа, Яхве, Будди… Ерешкигаля і Миктлантекутли.

Права людини, Конституція, 5G, чіпування, а в Гібралтарі теж захворіли, дослідження в Задрюпінську…

Знаєте, як вмирає доросла людина від гіпоксії і задухи? Нічого героїчного. Паніка. Вирячені очі. Коричневе густе мокротіння на губах. Обличчя роздуте і сизе. Пітливість, нібито під зливою був. Але сморід жахливий. «Зробіть хоч щось. Жити. Благаю, хочу жити». Потім не тримаються сфінктери. Усі. Агональне дихання, якщо не встигають інтубувати. Є навіть термін «ґаспінг». Походить від звуку «ґаспс, ґаспс»… Раптом такий довгий видих, схожий на стогін. Скляні очі. Ще декілька секунд хапає ротом повітря. Потім очі стають мутними. Плями по всьому тілу. З усіх отворів витікає смрадна жижа.

Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів.

Цьомки, котики. Продовжуйте купувати справки про псевдовакцінацію.







Я бы добавил: "Продолжайте, Флеры и Ромки , таскать фейки об убийце вакцине, а также бредочек "видим как оно в Израиле помогло".



З.Ы. Подозрительно юрыст исчез. Он то и ранее не особо отсвечивал, но не жалуется, не лайкает своему дисидентскому лагерю. Неужели Ковид не промахнулся?))) Истребин зацитировал доктора.Как протекает соплевирус в тяжёлых проявлениях. Прикольненько.Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys SurkovІстинно глаголю: антивакси, відпишіться від мене, заради Христа, Яхве, Будди… Ерешкигаля і Миктлантекутли.Права людини, Конституція, 5G, чіпування, а в Гібралтарі теж захворіли, дослідження в Задрюпінську…Знаєте, як вмирає доросла людина від гіпоксії і задухи? Нічого героїчного. Паніка. Вирячені очі. Коричневе густе мокротіння на губах. Обличчя роздуте і сизе. Пітливість, нібито під зливою був. Але сморід жахливий. «Зробіть хоч щось. Жити. Благаю, хочу жити». Потім не тримаються сфінктери. Усі. Агональне дихання, якщо не встигають інтубувати. Є навіть термін «ґаспінг». Походить від звуку «ґаспс, ґаспс»… Раптом такий довгий видих, схожий на стогін. Скляні очі. Ще декілька секунд хапає ротом повітря. Потім очі стають мутними. Плями по всьому тілу. З усіх отворів витікає смрадна жижа.Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів.Цьомки, котики. Продовжуйте купувати справки про псевдовакцінацію.Я бы добавил: "Продолжайте, Флеры и Ромки , таскать фейки об убийце вакцине, а также бредочек "видим как оно в Израиле помогло".З.Ы. Подозрительно юрыст исчез. Он то и ранее не особо отсвечивал, но не жалуется, не лайкает своему дисидентскому лагерю. Неужели Ковид не промахнулся?)))

все, побежал чипироваться!

Ато будет как в Бергамо. Смрадна жижа. все, побежал чипироваться!Ато будет как в Бергамо. Смрадна жижа. Ромасик Повідомлень: 2954 З нами з: 30.03.15 Подякував: 586 раз. Подякували: 261 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 17:34 ЛАД написав: Израильские ученые: третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз

https://detaly.co.il/category/society/health/

Речь идёт о результатах 3-ей дозы. Показана эффективность, фактически возвращает эффективность Файзера к 95% даже для дельты.

Говорится также о письме 18 американских учёных, которые выступают против поголовной вакцинации 3-ей дозой и применении её только для людей с ослабленным иммунитетом. Но не из соображений эффективности дозы, а исходя из крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах. Считают, что лучше отдать вакцины в такие страны. Речь идёт о результатах 3-ей дозы. Показана эффективность, фактически возвращает эффективность Файзера к 95% даже для дельты.Говорится также о письме 18 американских учёных, которые выступают противвакцинации 3-ей дозой и применении её только для людей с ослабленным иммунитетом. Но не из соображений эффективности дозы, а исходя из крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах. Считают, что лучше отдать вакцины в такие страны.

1. Было сколько, и стало сколько, если "третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз"?

(В тексте есть расшифровка, но после прочтения становится ясно, что заголовок "лукавит", и его явно писали маркетологи)

2. Ссылка не ведёт на данную информацию. Я по этой ссылке нашёл такие статьи:

Коронавирус в мире: почти треть планеты полностью вакцинирована, а эпидемия не уходит

https://detaly.co.il/koronavirus-v-mire-pochti-tret-planety-polnostyu-vaktsinirovana-a-epidemiya-ne-uhodit/

Коронавирус в Израиле: почти 3 млн после третьей дозы, а эпидемия вновь наступает

https://detaly.co.il/koronavirus-v-izraile-pochti-3-mln-poluchili-tretyu-dozu-vaktsiny-a-epidemiya-vnov-nastupaet/ 1. Было сколько, и стало сколько, если "третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз"?(В тексте есть расшифровка, но после прочтения становится ясно, что заголовок "лукавит", и его явно писали маркетологи)2. Ссылка не ведёт на данную информацию. Я по этой ссылке нашёл такие статьи: Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15277 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8399 раз. Подякували: 4052 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 17:37 Faceless написав: stargazer написав: https://www.rbc.ua/rus/news/italiya-pervoy-evrope-vvedet-obyazatelnuyu-1631782469.html?fbclid=IwAR3V3_gOO0_Ws2M6OLfCWKuIk95dyL7Zn1B4BYLbobPxYUy2kF0b_95w16k



С 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой будет введена обязательная вакцинация для всех сфер. Работники не смогут без "зеленого пропуска" попасть на фабрики, офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места. Вот правда у них перегибы, они вообще игнорят противопоказания к вакцинации Вот правда у них перегибы, они вообще игнорят противопоказания к вакцинации

Передозировка видосами из Бергамо Передозировка видосами из Бергамо Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15277 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8399 раз. Подякували: 4052 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 17:43 ЛАД написав: Израильские ученые: третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз

https://detaly.co.il/category/society/health/

Речь идёт о результатах 3-ей дозы. Показана эффективность, фактически возвращает эффективность Файзера к 95% даже для дельты.

Говорится также о письме 18 американских учёных, которые выступают против поголовной вакцинации 3-ей дозой и применении её только для людей с ослабленным иммунитетом. Но не из соображений эффективности дозы, а исходя из крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах. Считают, что лучше отдать вакцины в такие страны. Речь идёт о результатах 3-ей дозы. Показана эффективность, фактически возвращает эффективность Файзера к 95% даже для дельты.Говорится также о письме 18 американских учёных, которые выступают противвакцинации 3-ей дозой и применении её только для людей с ослабленным иммунитетом. Но не из соображений эффективности дозы, а исходя из крайне низкого уровня вакцинации в бедных странах. Считают, что лучше отдать вакцины в такие страны.

Ваши журнолисты опять потеряли ключевую деталь, опять вы будете говорить, ну все же очевидно:

Исследование основано на анализе данных о заболеваемости примерно 1,14 млн израильтян в возрасте 60 лет и старше,

Хотел написать о 60 годах, но потом посмотрел, что у них всего заболело 1,2 млн населения. По этому с самого начала попахивает 314жом.

По результатам анализа данных выяснилось, что через 12 дней после третьей дозы показатель эффективности защиты от коронавируса возрастает в 11,4 раза, а показатель эффективности защиты от тяжелой формы болезни – в 15,5 раза по сравнению с участниками контрольной группы. Там за это время там зарегистрировали 4439 случаев инфицирования и 294 случая заболеваний в тяжелой форме, а во второй группе – только 29 случаев тяжелых заболеваний.

Ладно они уже х2 ни во что не ставят.

Но что значит 12 дней?? Это гарантийный срок действия вакцины? Как они вообще умудрились через 12 дней после вакцинации получить тяжелые случаи? Если вакцина созревает 28 дней. Ваши журнолисты опять потеряли ключевую деталь, опять вы будете говорить, ну все же очевидно:Хотел написать о 60 годах, но потом посмотрел, что у них всего заболелонаселения. По этому с самого начала попахивает 314жом.Ладно они уже х2 ни во что не ставят.Но что значит 12 дней?? Это гарантийный срок действия вакцины? Как они вообще умудрились через 12 дней после вакцинации получить тяжелые случаи?Если вакцина созревает 28 дней. Ромасик Повідомлень: 2954 З нами з: 30.03.15 Подякував: 586 раз. Подякували: 261 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 17:45 ЛАД написав: justit написав: Hotab написав: Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov





Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov



Если это реально он написал, то то не велика літера.

То ідіотія велика, таке писати Если это реально он написал, то то не велика літера.То ідіотія велика, таке писати

В чём ідіотія?

Он просто описал клинику смерти.

Может, как пишет Hotab, кого-то вдохновит на вакцинацию. В чём ідіотія?Он просто описал клинику смерти.

Может даже самого Hotabа Может даже самого Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15277 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8399 раз. Подякували: 4052 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 18:04 [quote="5298739:Вкладчик1234"]

2. Ссылка не ведёт на данную информацию. Я по этой ссылке нашёл такие статьи: Ромасик Повідомлень: 2954 З нами з: 30.03.15 Подякував: 586 раз. Подякували: 261 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3717371837193720 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 16 вер, 2021 11:19