Додано: Чет 16 вер, 2021 18:09

(В Украине тоже к июню сократилось, но почему-то без вакцинации )

в течение лета число случаев заболевания снова начало расти

снижение иммунитета — это то, что вызвало четвертую волну

Внедрение вакцинации в Израиле, начавшееся в декабре прошлого года, было одним из самых быстрых в мире, и к июню, когда были сняты все ограничения из-за коронавируса, число инфекций сократилось.«Но когда(а в Украине почему-то не нАчало, а только в сентябре начинается, как было и в прошлом году), перед экспертами в области здравоохранения встал ключевой вопрос «Был ли всплеск вызван снижением эффективности вакцины PfizerBioNTech через пять месяцев после второго укола, или же виной тому была способность варианта Delta прорвать защиту вакцины?», — сказала Габи Барбаш, бывший гендиректор Минздрава, ныне работающий в Научном институте Вейцмана.По словам Барбаша... «».«И когда такой ослабевающий иммунитет встречается с такими передающимися штаммом Дельта, то это катастрофа», — добавил он.Возникли вопросы: 1) что же вызвало волну сейчас в Украине? Не снижение иммунитета случайно?2) что же вызвало снижение иммунитета в Израиле, приведшее к четвертой волне?