RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3718371937203721

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:09

Внедрение вакцинации в Израиле, начавшееся в декабре прошлого года, было одним из самых быстрых в мире, и к июню, когда были сняты все ограничения из-за коронавируса, число инфекций сократилось. (В Украине тоже к июню сократилось, но почему-то без вакцинации :roll:)
«Но когда в течение лета число случаев заболевания снова начало расти (а в Украине почему-то не нАчало, а только в сентябре начинается, как было и в прошлом году), перед экспертами в области здравоохранения встал ключевой вопрос «Был ли всплеск вызван снижением эффективности вакцины PfizerBioNTech через пять месяцев после второго укола, или же виной тому была способность варианта Delta прорвать защиту вакцины?», — сказала Габи Барбаш, бывший гендиректор Минздрава, ныне работающий в Научном институте Вейцмана.
По словам Барбаша... «снижение иммунитета — это то, что вызвало четвертую волну». :shock:
«И когда такой ослабевающий иммунитет встречается с такими передающимися штаммом Дельта, то это катастрофа», — добавил он.
https://cursorinfo.co.il/israel-news/ek ... tsinatsii/

Возникли вопросы: 1) что же вызвало волну сейчас в Украине? Не снижение иммунитета случайно? :twisted:
2) что же вызвало снижение иммунитета в Израиле, приведшее к четвертой волне? :twisted:
Востаннє редагувалось fler в Чет 16 вер, 2021 18:15, всього редагувалось 1 раз.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 07.08.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:14

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:2. Ссылка не ведёт на данную информацию. Я по этой ссылке нашёл такие статьи:

https://detaly.co.il/izrailskie-uchenye ... 11-15-raz/
вакс перегрелся на солнышке, запасаясь витамином Д, а то вдруг бустер не сработает.

Я саму статью там нашёл (не по ссылке).
Но её содержание вызывает недоумение.
Формулировки типа: "повышает эффективность в 10 раз, и возвращает её на уровень 95% эффективности" - это покруче "явки на выборах 146%"

Нужно больше кликбейта, вакцинаторы! :D
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15278
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8399 раз.
Подякували: 4053 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:14

  justit написав:ИМХО если б перед вакцинацией просто брали кровь на анализ, вежливо, поясняя, что мол для вашей же безопасности, количество антиваксеров бы здорово уменьшилось.

Имхо, если бы каждому предложили обязательную вакцинацию, но возможность официально отказаться за 500 грн, невакцинированных тоже стало бы намного меньше. Более того, даже если сумму уменьшить до всего 100 гривен - аналогично.
Но что это все доказывает? Ни первое, ни второе не влияет на саму вакцину. Единственное что открытость правительства располагала бы и финансовая компенсация при тех очень редких жизненно-опасных побочных. Глядишь, и алергики сами бы побежали за самой Астра-зенекой лишь бы получить укол в контролируемой обстановке и финансовую компенсацию за "непредвиденную" аллергию.
Slx
 
Повідомлень: 901
З нами з: 23.07.18
Подякував: 292 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:18

  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:2. Ссылка не ведёт на данную информацию. Я по этой ссылке нашёл такие статьи:

https://detaly.co.il/izrailskie-uchenye ... 11-15-raz/
вакс перегрелся на солнышке, запасаясь витамином Д, а то вдруг бустер не сработает.

Я саму статью там нашёл (не по ссылке).
Но её содержание вызывает недоумение.
Формулировки типа: "повышает эффективность в 10 раз, и возвращает её на уровень 95% эффективности" - это покруче "явки на выборах 146%"

Нужно больше кликбейта, вакцинаторы! :D

95% и то только от тяжелых случаев. Сопли никуда не спрячешь. И только на 12 день.
Ромасик
 
Повідомлень: 2958
З нами з: 30.03.15
Подякував: 588 раз.
Подякували: 261 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:24


В этой статье тоже есть упоминание о 12 днях, но звучит она более правдоподобно, чем та, которую принес ЛАД.
Ну и наталкивает на подтверждение легенды 4.0: колоться нужно каждые 4 месяца.
Ромасик
 
Повідомлень: 2958
З нами з: 30.03.15
Подякував: 588 раз.
Подякували: 261 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:28

  Ромасик написав:

В этой статье тоже есть упоминание о 12 днях, но звучит она более правдоподобно, чем та, которую принес ЛАД.
Ну и наталкивает на подтверждение легенды 4.0: колоться нужно каждые 4 месяца.

А у вас сегодня как по команде прям выходит, мы уж боялись что вас прикрыли )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3021
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:45

  stm написав:А у вас сегодня как по команде прям выходит, мы уж боялись что вас прикрыли )))


Вечно вы нас с кем-то путаете :D
Запомните: колоться нужно каждые 4 месяца :!: Вас когда второй раз кололи? Вон у Хотаба уже подгорает :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 07.08.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 18:50

  fler написав:
  stm написав:А у вас сегодня как по команде прям выходит, мы уж боялись что вас прикрыли )))


Вечно вы нас с кем-то путаете :D
Запомните: колоться нужно каждые 4 месяца :!: Вас когда второй раз кололи? Вон у Хотаба уже подгорает :wink:

Запомните Флер сертификат на 365 дней ;) и видите, писала я Роме-яме, а Вы сразу поняли что вы в команде ))) это как с запоребриком у Ромки вышло )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3021
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3718371937203721
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 771, 772, 773
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7721 7428070
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 11:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97879)
16.09.2021 20:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.