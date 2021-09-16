Внедрение вакцинации в Израиле, начавшееся в декабре прошлого года, было одним из самых быстрых в мире, и к июню, когда были сняты все ограничения из-за коронавируса, число инфекций сократилось. (В Украине тоже к июню сократилось, но почему-то без вакцинации ) «Но когда в течение лета число случаев заболевания снова начало расти(а в Украине почему-то не нАчало, а только в сентябре начинается, как было и в прошлом году), перед экспертами в области здравоохранения встал ключевой вопрос «Был ли всплеск вызван снижением эффективности вакцины PfizerBioNTech через пять месяцев после второго укола, или же виной тому была способность варианта Delta прорвать защиту вакцины?», — сказала Габи Барбаш, бывший гендиректор Минздрава, ныне работающий в Научном институте Вейцмана. По словам Барбаша... «снижение иммунитета — это то, что вызвало четвертую волну». «И когда такой ослабевающий иммунитет встречается с такими передающимися штаммом Дельта, то это катастрофа», — добавил он. https://cursorinfo.co.il/israel-news/ek ... tsinatsii/
Возникли вопросы: 1) что же вызвало волну сейчас в Украине? Не снижение иммунитета случайно? 2) что же вызвало снижение иммунитета в Израиле, приведшее к четвертой волне?
Востаннє редагувалось fler в Чет 16 вер, 2021 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Я саму статью там нашёл (не по ссылке). Но её содержание вызывает недоумение. Формулировки типа: "повышает эффективность в 10 раз, и возвращает её на уровень 95% эффективности" - это покруче "явки на выборах 146%"
justit написав:ИМХО если б перед вакцинацией просто брали кровь на анализ, вежливо, поясняя, что мол для вашей же безопасности, количество антиваксеров бы здорово уменьшилось.
Имхо, если бы каждому предложили обязательную вакцинацию, но возможность официально отказаться за 500 грн, невакцинированных тоже стало бы намного меньше. Более того, даже если сумму уменьшить до всего 100 гривен - аналогично. Но что это все доказывает? Ни первое, ни второе не влияет на саму вакцину. Единственное что открытость правительства располагала бы и финансовая компенсация при тех очень редких жизненно-опасных побочных. Глядишь, и алергики сами бы побежали за самой Астра-зенекой лишь бы получить укол в контролируемой обстановке и финансовую компенсацию за "непредвиденную" аллергию.
Я саму статью там нашёл (не по ссылке). Но её содержание вызывает недоумение. Формулировки типа: "повышает эффективность в 10 раз, и возвращает её на уровень 95% эффективности" - это покруче "явки на выборах 146%"
Нужно больше кликбейта, вакцинаторы!
95% и то только от тяжелых случаев. Сопли никуда не спрячешь. И только на 12 день.