ЛАД написав:В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы. Можете радоваться своим успехам. === У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик. И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост viewtopic.php?p=5295707#p5295707 от 11 сент. Жолобак Вы сами подобрали эпитет.
Наше влияние на общественное мнение примерно, как вашей вакцины на сопли А, этот пук Ляшка я даже не соизволил тратить время комментировать и вчитываться.
Там не "пук", там цифры, которые Вы, вроде, говорили, что любите обсуждать. Или уже разлюбили? А "влияние на общественное мнение"... Говорят, вода камень точит.
ЛАД написав:Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?
1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть? 2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно
Ответ не засчитан. Прошу попробовать ещё раз. 1. Болеть, возможно, будешь, но вероятность меньше. 2. Предложение хорошее. Даже отличное. Уважаю. Теперь расскажите, как это осуществить практически. Сумеете предложить методику?
ЛАД написав:Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?
1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть? 2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно
Ответ не засчитан. Прошу попробовать ещё раз. 1. Болеть, возможно, будешь, но вероятность меньше. 2. Предложение хорошее. Даже отличное. Уважаю. Теперь расскажите, как это осуществить практически. Сумеете предложить методику?
1. "Но это не точно"? 2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.? Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.
Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение"
Вкладчик1234 написав:...... 1. "Но это не точно"? 2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.? Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.
Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение"
1. Так понимаю, что с теорией вероятностей Вы не знакомы? Или не признаёте её за науку? 2. При гриппе школы порой закрывали. "Действуйте как и тогда" - и что не было тяжёлых больных и смертей? Насколько знаю, были. О разнице между гриппом и ковидом писать не буду, уже говорено-переговорено. По двадцатому кругу начинать надоело. Ответ опять не засчитан. Пробуйте ещё.