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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3719372037213722 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53 Мені вже зробили щеплення 64% 34 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 9% 5 Всього голосів : 53 Додано: Чет 16 вер, 2021 20:31 "удолил" Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 16 вер, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15280 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8400 раз. Подякували: 4053 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 20:33 Ромасик написав: ЛАД написав: В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы.

Можете радоваться своим успехам.

===

У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик.

И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост

Жолобак Вы сами подобрали эпитет. В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы.Можете радоваться своим успехам.===У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик.И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост viewtopic.php?p=5295707#p5295707 от 11 сент.Жолобак Вы сами подобрали эпитет.

Наше влияние на общественное мнение примерно, как вашей вакцины на сопли

А, этот пук Ляшка я даже не соизволил тратить время комментировать и вчитываться. Наше влияние на общественное мнение примерно, как вашей вакцины на соплиА, этот пук Ляшка я даже не соизволил тратить время комментировать и вчитываться.

Там не "пук", там цифры, которые Вы, вроде, говорили, что любите обсуждать.

Или уже разлюбили?

А "влияние на общественное мнение"... Говорят, вода камень точит. Там не "пук", там цифры, которые Вы, вроде, говорили, что любите обсуждать.Или уже разлюбили?А "влияние на общественное мнение"... Говорят, вода камень точит. ЛАД 2 Повідомлень: 19583 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 20:40 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть? Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?

1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть?

2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно 1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть?2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно

Ответ не засчитан. Прошу попробовать ещё раз.

1. Болеть, возможно, будешь, но вероятность меньше.

2. Предложение хорошее. Даже отличное. Уважаю.

Теперь расскажите, как это осуществить практически.

Сумеете предложить методику? Ответ не засчитан. Прошу попробовать ещё раз.1. Болеть, возможно, будешь, но вероятность меньше.2. Предложение хорошее. Даже отличное. Уважаю.Теперь расскажите, как это осуществить практически.Сумеете предложить методику? ЛАД 2 Повідомлень: 19583 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 20:49 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Израильские ученые: третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз

https://detaly.co.il/category/society/health/

..... .....

.....

2. Ссылка не ведёт на данную информацию. Я по этой ссылке нашёл такие статьи:

.... .....2. Ссылка не ведёт на данную информацию. Я по этой ссылке нашёл такие статьи:....

Прошу прощения за неточность. Вот, пожалуйста, - https://detaly.co.il/izrailskie-uchenye-tretya-doza-povyshaet-effektivnost-zashhity-ot-koronavirusa-v-11-15-raz/ .

Но вообще-то, можно было найти и по той ссылке - третья статья. Прошу прощения за неточность. Вот, пожалуйста, -Но вообще-то, можно было найти и по той ссылке - третья статья. ЛАД 2 Повідомлень: 19583 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 20:50 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть? Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?

1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть?

2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно 1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть?2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно

Ответ не засчитан. Прошу попробовать ещё раз.

1. Болеть, возможно, будешь, но вероятность меньше.

2. Предложение хорошее. Даже отличное. Уважаю.

Теперь расскажите, как это осуществить практически.

Сумеете предложить методику? Ответ не засчитан. Прошу попробовать ещё раз.1. Болеть, возможно, будешь, но вероятность меньше.2. Предложение хорошее. Даже отличное. Уважаю.Теперь расскажите, как это осуществить практически.Сумеете предложить методику?

1. "Но это не точно"?

2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.?

Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.



Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение" 1. "Но это не точно"?2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.?Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15280 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8400 раз. Подякували: 4053 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 21:03 Вкладчик1234 написав: ......

1. "Но это не точно"?

2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.?

Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.



Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение" ......1. "Но это не точно"?2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.?Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение"

1. Так понимаю, что с теорией вероятностей Вы не знакомы?

Или не признаёте её за науку?

2. При гриппе школы порой закрывали.

"Действуйте как и тогда" - и что не было тяжёлых больных и смертей? Насколько знаю, были.

О разнице между гриппом и ковидом писать не буду, уже говорено-переговорено. По двадцатому кругу начинать надоело.

Ответ опять не засчитан. Пробуйте ещё. 1. Так понимаю, что с теорией вероятностей Вы не знакомы?Или не признаёте её за науку?2. При гриппе школы порой закрывали."Действуйте как и тогда" - и что не было тяжёлых больных и смертей? Насколько знаю, были.О разнице между гриппом и ковидом писать не буду, уже говорено-переговорено. По двадцатому кругу начинать надоело.Ответ опять не засчитан. Пробуйте ещё. ЛАД 2 Повідомлень: 19583 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3719372037213722 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 16 вер, 2021 11:19