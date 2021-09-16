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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3719372037213722

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:31

"удолил"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 16 вер, 2021 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:33

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:В этом большая заслуга таких пропагандонов как Флер и таких "приколистов", которым весело, как Вы.
Можете радоваться своим успехам.
===
У Вас плохая память? Простите, в старческий склероз у Вас не верю, Вы явно не старик.
И верю я не Бинимовичу, а ответу МОЗ "Зеркалу недели". И имел ввиду его пост viewtopic.php?p=5295707#p5295707 от 11 сент.
Жолобак Вы сами подобрали эпитет.

Наше влияние на общественное мнение примерно, как вашей вакцины на сопли :wink:
А, этот пук Ляшка я даже не соизволил тратить время комментировать и вчитываться.

Там не "пук", там цифры, которые Вы, вроде, говорили, что любите обсуждать.
Или уже разлюбили?
А "влияние на общественное мнение"... Говорят, вода камень точит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:40

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?

1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть?
2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно

Ответ не засчитан. Прошу попробовать ещё раз.
1. Болеть, возможно, будешь, но вероятность меньше.
2. Предложение хорошее. Даже отличное. Уважаю. :)
Теперь расскажите, как это осуществить практически.
Сумеете предложить методику?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:49

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
Израильские ученые: третья доза повышает эффективность защиты от коронавируса в 10 раз

https://detaly.co.il/category/society/health/
.....

.....
2. Ссылка не ведёт на данную информацию. Я по этой ссылке нашёл такие статьи:
....

Прошу прощения за неточность. Вот, пожалуйста, - https://detaly.co.il/izrailskie-uchenye-tretya-doza-povyshaet-effektivnost-zashhity-ot-koronavirusa-v-11-15-raz/.
Но вообще-то, можно было найти и по той ссылке - третья статья.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:50

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?

1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть?
2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно

Ответ не засчитан. Прошу попробовать ещё раз.
1. Болеть, возможно, будешь, но вероятность меньше.
2. Предложение хорошее. Даже отличное. Уважаю. :)
Теперь расскажите, как это осуществить практически.
Сумеете предложить методику?

1. "Но это не точно"? :)
2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.?
Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.

Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:03

  Вкладчик1234 написав:......
1. "Но это не точно"? :)
2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.?
Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.

Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение"

1. Так понимаю, что с теорией вероятностей Вы не знакомы?
Или не признаёте её за науку?
2. При гриппе школы порой закрывали.
"Действуйте как и тогда" - и что не было тяжёлых больных и смертей? Насколько знаю, были.
О разнице между гриппом и ковидом писать не буду, уже говорено-переговорено. По двадцатому кругу начинать надоело.
Ответ опять не засчитан. Пробуйте ещё.
ЛАД
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