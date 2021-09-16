ЛАД написав:Вывод - Вы предлагаете всем не вакцинироваться а болеть?
1. А что, если "вакцинировался" - то не будешь болеть? 2. Я бы предложил "не болеть", или "болеть безсимптомно" - для этого вакцинироваться необязательно
Ответ не засчитан. Прошу попробовать ещё раз. 1. Болеть, возможно, будешь, но вероятность меньше. 2. Предложение хорошее. Даже отличное. Уважаю. Теперь расскажите, как это осуществить практически. Сумеете предложить методику?
1. "Но это не точно"? 2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.? Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.
Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение"
Вкладчик1234 написав:...... 1. "Но это не точно"? 2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.? Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.
Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение"
1. Так понимаю, что с теорией вероятностей Вы не знакомы? Или не признаёте её за науку? 2. При гриппе школы порой закрывали. "Действуйте как и тогда" - и что не было тяжёлых больных и смертей? Насколько знаю, были. О разнице между гриппом и ковидом писать не буду, уже говорено-переговорено. По двадцатому кругу начинать надоело. Ответ опять не засчитан. Пробуйте ещё.
Вкладчик1234 написав:...... 1. "Но это не точно"? 2. Помните, была когда-то такая болезнь - грипп? Когда-то были сезонные вспышки, с закрытиями школ и т.п.? Действуйте как и тогда: хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей.
Тогда болезнь либо "обойдёт стороной", либо будет "лёгкое течение"
1. Так понимаю, что с теорией вероятностей Вы не знакомы? Или не признаёте её за науку? 2. При гриппе школы порой закрывали. "Действуйте как и тогда" - и что не было тяжёлых больных и смертей? Насколько знаю, были. О разнице между гриппом и ковидом писать не буду, уже говорено-переговорено. По двадцатому кругу начинать надоело. Ответ опять не засчитан. Пробуйте ещё.
1. Я Вы с теорией вероятности и статистикой знакомы? 2. Были конечно. Так не все же соблюдали правила. 3. Вы спросили - я ответил. Ответ Вам не нравится. Вы считаете, что "мои методы" (общеизвестные истины) - не работают? У Вас претензии по сути, или по форме? Или "Вам шашечки или ехать"?
Ромасик написав:..... Ваши журнолисты опять потеряли ключевую деталь, опять вы будете говорить, ну все же очевидно:
Исследование основано на анализе данных о заболеваемости примерно 1,14 млн израильтян в возрасте 60 лет и старше,
Хотел написать о 60 годах, но потом посмотрел, что у них всего заболело 1,2 млн населения. По этому с самого начала попахивает 314жом. ....
Вы , оказывается, не умеете понимать прочитанное? Там нигде не сказано что эти 1,2 млн переболели. Изучили статистику заболеваемости этих 1,2 млн старше 60 лет. Так что этим самым попахивает Ваш текст. И, кстати, текст статьи практически тот же, что и по ссылке Флер. Что там может "звучать более правдоподобно", непонятно.
А вообще почитал Ваши посты вчера и хотел написать ещё ночью, но не стал. Сегодня уже окончательно убедился, что Вы элементарный тролль. Вам нравится "прикалываться", причём на политмусорке уходить не хотите, очень хочется превратить в мусорку и эту ветку. Что могу сказать, Вы с Флер уже очень близки к этому. В связи со сказанным на Ваши посты постараюсь не реагировать. С троллем-"приколистом" разговаривать не очень интересно.
Вкладчик1234 написав:..... 1. Я Вы с теорией вероятности и статистикой знакомы?
Простите, не понял, что Вы хотели сказать.
2. Были конечно. Так не все же соблюдали правила.
Проблема только в этом? В школе возможно "избегать скоплений людей"?
3. Вы спросили - я ответил. Ответ Вам не нравится. Вы считаете, что "мои методы" (общеизвестные истины) - не работают? У Вас претензии по сути, или по форме? Или "Вам шашечки или ехать"?
По сути. Корь, дифтерию, столбняк и ещё многое (чуму упоминать не буду) Вы тоже предлагаете лечить такими методами: "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей."? Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней. Это из серии "лучше быть богатым и здоровым..."
Более 208 миллионов американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, но около 80 миллионов жителей США остаются невакцинированными. В настоящее время ежедневно регистрируется примерно на 300% больше новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с тем же периодом прошлого года, примерно в два с половиной раза выросло количество госпитализаций и почти вдвое увеличилось количество смертей. https://www.mk.ru/politics/2021/09/16/p ... iliem.html
виноваты конечно же неваксы. Сейчас всех вакцинируем и кааак заживем!
что-то об этой статье подозрительно молчат сектанты. Тем временем ходят слухи, что она проплачена ВООЗ. https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21)02046-8/fulltext# Если ссылка не работает, то гуглите Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses
Вакцины COVID-19 по-прежнему эффективны против тяжелых заболеваний, в том числе вызванных дельта-вариантом. Однако большинство наблюдательных исследований, на которых основан этот вывод, являются предварительными и их трудно интерпретировать точно из-за потенциальных искажений и выборочной отчетности.
все, что сказано до но, то собачее... и там дальше критика бустеров. А вы говорите верить цифрам МОЗа.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 16 вер, 2021 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Портал Medical Express опубликовал данные, полученные учёными из университетов Великобритании в ходе исследования. Главный вывод - жители более солнечных районов страны меньше рискуют тяжело заболеть коронавирусом и умереть от него.