Додано: Чет 16 вер, 2021 21:27

Ромасик написав: .....

Ваши журнолисты опять потеряли ключевую деталь, опять вы будете говорить, ну все же очевидно:

Исследование основано на анализе данных о заболеваемости примерно 1,14 млн израильтян в возрасте 60 лет и старше,

Хотел написать о 60 годах, но потом посмотрел, что у них всего заболело 1,2 млн населения. По этому с самого начала попахивает 314жом.

.... .....Ваши журнолисты опять потеряли ключевую деталь, опять вы будете говорить, ну все же очевидно:Хотел написать о 60 годах, но потом посмотрел, что у них всего заболелонаселения. По этому с самого начала попахивает 314жом.....

Вы , оказывается, не умеете понимать прочитанное? Там нигде не сказано что эти 1,2 млн переболели. Изучили статистику заболеваемости этих 1,2 млн старше 60 лет.Так что этим самым попахивает Ваш текст.И, кстати, текст статьи практически тот же, что и по ссылке Флер. Что там может "звучать более правдоподобно", непонятно.А вообще почитал Ваши посты вчера и хотел написать ещё ночью, но не стал. Сегодня уже окончательно убедился, что Вы элементарный тролль. Вам нравится "прикалываться", причём на политмусорке уходить не хотите, очень хочется превратить в мусорку и эту ветку. Что могу сказать, Вы с Флер уже очень близки к этому.В связи со сказанным на Ваши посты постараюсь не реагировать. С троллем-"приколистом" разговаривать не очень интересно.