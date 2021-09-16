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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 вер, 2021 22:11
ЛАД написав:
Корь, дифтерию, столбняк и ещё многое (чуму упоминать не буду) Вы тоже предлагаете лечить такими методами: "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей."?
Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней.
Это из серии "лучше быть богатым и здоровым..."
опять сравниваете корь с соплями.
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