RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3720372137223723

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:11

  ЛАД написав:Корь, дифтерию, столбняк и ещё многое (чуму упоминать не буду) Вы тоже предлагаете лечить такими методами: "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей."?
Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней.
Это из серии "лучше быть богатым и здоровым..."

опять сравниваете корь с соплями.
Ромасик
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 30.03.15
Подякував: 589 раз.
Подякували: 263 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 23:38

Начинают что-то подозревать:
Эксперты Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США пришли к выводу, что утвержденные в стране вакцины обеспечивают достаточную защиту от тяжелого течения COVID-19 без дополнительной дозы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«FDA в среду объявила результаты отчета, в котором анализируются данные компаний Pfizer Inc. и BioNTech SE в контексте официального запроса на разрешение о введении дополнительной дозы вакцины людям старше 16 лет», - отмечается в сообщении.

Кроме того, эксперты заявили, что для окончательного вывода по поводу необходимости дополнительной дозы COVID-вакцин им необходимо провести собственное расследование. Как замечает издание, это несколько усложняет усилия администрации Байдена, направленные на запуск широкой кампании «бустерных» вакцин со следующей недели.

В то же время сообщается, что группа независимых научных консультантов в пятницу рассмотрит отчет FDA вместе с параллельным анализом от Pfizer и другой информацией. Их оценки также будут учтены другим американским регулятором - Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC).

https://www.wsj.com/articles/fda-says-covid-19-vaccines-remain-effective-without-boosters-11631726504
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15280
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8404 раз.
Подякували: 4051 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 05:22

Вкладчик1234 когда денежный каток запущен его сложно остановить
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:45

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Корь, дифтерию, столбняк и ещё многое (чуму упоминать не буду) Вы тоже предлагаете лечить такими методами: "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей."?
Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней.
Это из серии "лучше быть богатым и здоровым..."

опять (? сравниваете корь с соплями.

Слушай, дорогой, прикалываться не надоело?
В прошлый раз не понравилось сравнение с чумой (хотя сравнения не было). Сейчас цепляетесь к кори. Чем корь-то не угодила? Я уже, по-моему, трижды приводил цифры смертности от кори. В четвёртый раз не буду. Поищите сами. Намекаю - заметно меньше, чем от ковида.
Некого позадрачивать, так развлекаешься на форуме?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19586
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4836 раз.
Подякували: 4475 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3720372137223723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 771, 772, 773
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7721 7458251
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 11:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97905)
17.09.2021 08:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.