RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3721372237233724>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:11

  ЛАД написав:Корь, дифтерию, столбняк и ещё многое (чуму упоминать не буду) Вы тоже предлагаете лечить такими методами: "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей."?
Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней.
Это из серии "лучше быть богатым и здоровым..."

опять сравниваете корь с соплями.
Ромасик
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 30.03.15
Подякував: 589 раз.
Подякували: 263 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 23:38

Начинают что-то подозревать:
Эксперты Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США пришли к выводу, что утвержденные в стране вакцины обеспечивают достаточную защиту от тяжелого течения COVID-19 без дополнительной дозы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«FDA в среду объявила результаты отчета, в котором анализируются данные компаний Pfizer Inc. и BioNTech SE в контексте официального запроса на разрешение о введении дополнительной дозы вакцины людям старше 16 лет», - отмечается в сообщении.

Кроме того, эксперты заявили, что для окончательного вывода по поводу необходимости дополнительной дозы COVID-вакцин им необходимо провести собственное расследование. Как замечает издание, это несколько усложняет усилия администрации Байдена, направленные на запуск широкой кампании «бустерных» вакцин со следующей недели.

В то же время сообщается, что группа независимых научных консультантов в пятницу рассмотрит отчет FDA вместе с параллельным анализом от Pfizer и другой информацией. Их оценки также будут учтены другим американским регулятором - Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC).

https://www.wsj.com/articles/fda-says-covid-19-vaccines-remain-effective-without-boosters-11631726504
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15280
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8405 раз.
Подякували: 4051 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 05:22

Вкладчик1234 когда денежный каток запущен его сложно остановить
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 11
З нами з: 10.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:45

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Корь, дифтерию, столбняк и ещё многое (чуму упоминать не буду) Вы тоже предлагаете лечить такими методами: "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей."?
Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней.
Это из серии "лучше быть богатым и здоровым..."

опять (?) сравниваете корь с соплями.

Слушай, дорогой, прикалываться не надоело?
В прошлый раз не понравилось сравнение с чумой (хотя сравнения не было). Сейчас цепляетесь к кори. Чем корь-то не угодила? Я уже, по-моему, трижды приводил цифры смертности от кори. В четвёртый раз не буду. Поищите сами. Намекаю - заметно меньше, чем от ковида.
Некого позадрачивать, так развлекаешься на форуме?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19586
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4836 раз.
Подякували: 4475 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:13

  Ромасик написав:
Более 208 миллионов американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, но около 80 миллионов жителей США остаются невакцинированными. В настоящее время ежедневно регистрируется примерно на 300% больше новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с тем же периодом прошлого года, примерно в два с половиной раза выросло количество госпитализаций и почти вдвое увеличилось количество смертей.
https://www.mk.ru/politics/2021/09/16/p ... iliem.html

виноваты конечно же неваксы. Сейчас всех вакцинируем и кааак заживем! :roll:

Всех невакцинируют. Свежая статистика: 56% населения Украины не хотят и не планируют вакцинироваться. Если откровенно, то и я в их числе.
fin
 
Повідомлень: 630
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:15

  ЛАД написав:ЗОЖ обещает конфетку. В той цитате - плётка. На многих действует значительно лучше.
Для "конфетки", как Вы сами пишете, надо отказаться от чего-то "вкусненького" (условно "отбивных"). Для того, чтобы избежать плётки, не надо ни от чего отказываться, а только сделать что-то, что не очень хочется


Грань между "сделать что-то чего не очень хочется" и "отказаться от того, что очень хочется" часто невидима :D
justit
 
Повідомлень: 5305
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:16

Ехал только что в маршрутке по Киеву, дедушка всю дорогу раком ставил "Яму"(или Ромасика, не рассмотрел в бафе) , чувака лет 30-35 за отсутствие маски. .
Сначала огрызался, так его вся маршрутка загнобила. Реально все были в масках.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 вер, 2021 08:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4700
З нами з: 15.02.09
Подякував: 226 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:16

  _hunter написав:
Противопоказания, конечно же, есть -- аж два (а если разобраться -- аж одно):
- Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) after a previous dose or to a component of the COVID-19 vaccine
- Immediate allergic reaction of any severity to a previous dose or known (diagnosed) allergy to a component of the COVID-19 vaccine

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/c ... ndications


Это как с арахисовым маслом? :mrgreen:
justit
 
Повідомлень: 5305
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:19

  _hunter написав:где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили...


Операция, доступная чуть ли никому из ordinary people :(
justit
 
Повідомлень: 5305
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:26

  ЛАД написав:
  justit написав:
  Hotab написав:Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov




Если это реально он написал, то то не велика літера.
То ідіотія велика, таке писати :mrgreen:

В чём ідіотія?
Он просто описал клинику смерти.
Может, как пишет Hotab, кого-то вдохновит на вакцинацию.



Cynism mode on

Вот ведь люди обмельчали.
Каких-то 150 лет назад солдаты в полный рост шеренгами стреляли друг в друга по очереди, без укрытия даже....
А сейчас от описаноой киники смерти кричат "караул"

Cynism mode off
justit
 
Повідомлень: 5305
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3721372237233724>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 771, 772, 773
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7722 7458318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 08:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97917)
17.09.2021 10:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.